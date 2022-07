Adiós para Rafa Nadal (4°) en el césped londinense y adiós a la ilusión del fanático del tenis de la potencial final Djokovic-Nadal. La heroica clasificación a semifinales luego de vencer a Taylor Fritz (14°) no fue suficiente. La lesión en el abdomen no cede y Rafa se bajó el tercer Grand Slam de la temporada.

Nick Kyrgios (40°) dirá presente en la cita máxima en Wimbledon sin la necesidad de transpirar. Por una parte, una ventaja porque llega descansado a la final, pero por otra el pasaje al partido definitorio no tiene ese sabor especial de vencer en cancha a nada menos que Rafa Nadal. Volviendo a la realidad del mallorquín, el ganador de 22 torneos de Grand Slam estuvo al borde del abandono en el encuentro de cuartos de final ante el norteamericano Fritz. No fue así, porque Rafa mostró síntomas de grandeza y levantó un partido que parecía perdido.

Arrancó Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada

Así los seguidores de Rafa soñaban con una nueva final para poder lograr así su tercer título en Wimbledon, el Major que menos veces ganó, y su consagración número 23 de Grand Slam. Lamentablemente no podrá ser. El español convocó una conferencia de prensa sorpresiva ayer para dar el comunicado oficial de que se baja del torneo por la lesión en su abdomen. Las primeras palabras de Nadal fueron: "No tiene sentido intentarlo. Si sigo la lesión va a ser peor. Estaré tres o cuatro semanas fuera. Espero que esto no me haga cambiar mi calendario y pueda jugar lo que tenía programado. En una semana podré jugar desde el fondo, sin sacar".

Rafa Nadal avanzó a semifinales pero, ¿peligra su presencia por una lesión?

Poniendo énfasis en poder llegar al US Open en agosto no se dará la super final que se podía dar en el All England Club entre Rafa y Novak Djokovic (3°). Por su parte Nole deberá enfrentarse al británico Cameron Norrie (12°) para poder acceder a la final de Wimbledon donde ya aguarda el australiano Kyrgios. Por su parte, Norrie querrá repetir la hazaña de Andy Murray, el último británico en alcanzar esta instancia en el césped londinense en 2016. El “pequeño” detalle, Murray se hizo de la corona ese año.

GA PAR