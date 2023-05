A 25 años de su primer disco, El Mono de Kapanga recordó: “El establishment rockero no entendía la propuesta”

Kapanga está de festejo, el primero de sus discos, y de los más importantes, “A 15 cm de la realidad”, cumple 25 años y lo celebran con una gira muy especial, que comienza este viernes 26 de mayo en el Teatro Vorterix.

La banda más cuartetera del rock se lanza a la odisea de presentar el tour “A 25 años de la realidad”, donde tocarán el álbum completo en cada uno de los shows que darán alrededor del país, rememorando clásicos como “Me mata”, El Mono Relojero” y “Ramón”. “Marcó a un par de generaciones”, dijo El Mono, cantante y líder del grupo, en diálogo con Perfil Música.

“No éramos chicos. Ya nuestras familias se preguntaban qué van a hacer estos pibes (risas). Casi 30 años, siguen intentando con eso, cuando van a buscar laburo. Y la peleamos y se pasó. Y lo disfrutamos, le damos mucho valor por el sacrificio que hicimos todos”, explicó.

Hace 25 años, el ambiente del rock, o de la música en general, no era tan tolerante con otros géneros como pasa en la actualidad. El que escuchaba rock, no escuchaba cuarteto, y Kapanga fue uno de los precursores en romper esos esquemas.

“No nos fue fácil eh, mucho del establishment rockero no entendía la propuesta. No solo no se escuchaba el cuarteto, no se conocía casi el cuarteto (en Buenos Aires). De la Mona Jiménez se conocía quizás una canción, 'Quién se ha tomado todo el vino' y nosotros ya veníamos haciendo canciones de La Mona 10 años antes que eso, entonces fuimos resistidos”, contó el cantante y agregó que, en aquella época le tenían que explicar a medios y músicos qué era el cuarteto.

El primer disco de Kapanga cumple 25 años. (Prensa Kapanga)

- ¿Cómo llega La Mona a Kapanga?

- En realidad me llega a mí. Cuando hice la colimba, había un cabo cordobés que se la pasaba escuchando una música que a mí me llamaba la atención y nunca había escuchado. Un día me animé y le dije “che, que estás escuchando?” ¡Para qué! Cordobés, fanático de La Mona: “Vos porteño no sabes nada, ustedes no saben nada” (risas). Me prestó el cassette, escuché una canción que hablaba de algo que me estaba pasando a mí en ese momento y ahí empezó. Y después cuando armamos la banda, o sea yo agarré una banda que ya estaba medio armada, que se está desarmando, que se iba el cantante. Y les digo “mirá, yo tengo para hacer esto”. Lo empezamos a ensayar y la primera etapa de Kapanga, que ya no la contamos la historia, porque fue 89, 90 y 91, “Kapanga y los Yacaré”, con una lista de canciones que eran todos temas de la Mona Jiménez rockeados. Al palo. Y ahí empezamos.

Kapanga arranca su nueva gira el 26 de mayo en Vorterix (Prensa Kapanga)

Esta nueva gira es la oportunidad perfecta para la banda y el público más fiel de Kapanga, que los sigue desde sus comienzos, pueda revivir esas canciones que consolidaron al grupo dentro de la escena del rock, durante los 90.

“Era otra época, todavía se vendían discos. Fuimos una banda que no pasó desapercibida para esos años. Fue disco de Oro, nosotros fuimos ese año grupo revelación. Rompimos todos los récords, nunca habíamos tenido nada. Ese disco nos cambió la vida por completo a todos”, reflexionó el cantante.

La gira “A 25 años de la realidad” comenzará el próximo viernes 26 de mayo en Vorterix y continuará en junio con una presentación en el Teatro Flores el 23 de junio, para viajar a Santa Fe y Rosario donde estarán dando shows el 30 de junio y el 1ro de julio, respectivamente.

Sin embargo, eso no es todo, los Kapanga ya avisaron que llevarán el festejo a Córdoba, San Juan, La Rioja, San Luis, Mendoza y Mar del Plata, entre otras ciudades.