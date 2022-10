Antonio José, el artista español elegido por Luciano Pereyra para sus shows, anticipó su próximo disco

Durante la seguidilla tres shows que brindó en el Luna Park, Luciano Pereyra, se pudo ver una cara recurrente entre sus invitados, Antonio José. Se trata de un artista español, oriundo de la ciudad andaluza de Córdoba, que se hizo popularmente conocido cuando ganó la edición 2015 del programa "La Voz España".

Desde entonces, el andaluz grabó seis discos de estudio consagrándose como uno de los artistas de mayor crecimiento del país europeo, siendo “Fénix”, su último trabajo, el cual vio la luz en 2021, y que estuvo presentando en Argentina durante septiembre.

Antonio José en RePerfilAr.

Fue durante esta serie de presentaciones que el músico de 27 años recibió la invitación de Luciano Pereyra, con quien ha forjado una gran amistad, para abrir algunos de sus shows en el Luna Park.

“Me sentí un privilegiado por ese honor que me ha otorgado él (Luciano), de poder pisar por primera vez un lugar tan emblemático como es el Luna”, le dijo el cordobés a Perfil en una conversación donde se refirió a la pasión por el fútbol, su experiencia en Argentina y lo que significa para él la amistad con Pereyra.

¿Cómo es para vos tocar en Argentina?

Hermoso. Creo que no hay público más pasional en el mundo que el argentino. Mi país tiene muchísima pasión por todo y creo que el español y el argentino están muy hermanados, nos unen muchísimas cosas y somos muy parecidos casi en todo, pero es verdad que el público aquí tiene una calidez sublime. Es otro rollo. Allá lo vivimos todo con muchísima pasión, pero el argentino tiene esa euforia por todo lo que hace y por todo lo que le gusta.

¿Cómo fue subirte a un escenario tan mítico como el Luna Park?

Muy bien. Estuve acompañando a un gran amigo, un hermano, como es Luciano Pereyra, que me ha brindado la oportunidad de volver a estar en frente de su gente, en frente de su público, de su país y me siento un privilegiado por ese honor que me ha otorgado de poder pisar por primera vez un escenario tan emblemático como es el Luna.

¿De qué manera surge la relación entre ustedes?

Nos conocimos en España, en Madrid, y nos caímos tan bien. A Luciano le encanta el fútbol, a mi también, entramos por ahí. Luego hablamos de música y quedamos para hacer música, aparte de hablar de más fútbol todavía (se ríe).Compartimos un partido y ahí ya supimos que esta amistad iba para rato. Hoy, se que tengo un hermano al otro lado del charco, al que admiro muchísimo y al que digo siempre que tiene un corazón con piernas. Es una persona con una generosidad increíble, un ser humano… no sé, es imposible catalogarlo, porque es alguien de verdad que es hermoso se le mire por donde se le mire. Cuando congenias con alguien así, es imposible no cuidarlo.

El amor por el fútbol de Antonio José es de público conocimiento, como así lo es su cariño por el Real Madrid. Sin embargo, en cuanto a clubes argentinos, aseguró aún no haber tomado partido por ninguno.

“Me lo han preguntado mil veces”, aseguró el cantante y bromeó explicando que Luciano Pereyra le dijo que debe hacerse de Boca: "Sino se acaba la relación", recalcó entre risas. “Tengo muchas ganas de ir a un campo (estadio) acá en Argentina y vivir esa pasión del fútbol como lo vivís aquí”.

Fenix es la última placa del cantautor español y refleja un poco lo que Antonio José vivió durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, en su España natal.

¿Qué significa "Fenix" en tu carrera?

Lo es todo. Es el disco más importante de mi carrera hasta el momento, así lo he definido siempre. Es el que más he disfrutado, porque he tenido más tiempo para pensarlo y la verdad que me está dando muchísimas alegrías.

A lo largo de su trayectoria, Antonio José ha colaborado con artistas de gran renombre como Alejandro Fernandez, Morat, Cali & El Dandee, Juan Magán, Cami, demostrando su crecimiento como artistas y referente dentro de la industria musical.

¿Hay algún artista argentino con quien te gustaría colaborar?

Decir uno sería ofensivo, porque hay muchísimo talento en Argentina. Admiro a muchos artistas argentinos que tienen una musicalidad increíble. A mi me gusta muchísimo lo que hago, mi género, pop, y aquí el pop se respira muchísimo. Soy gran parte de la cuna del pop, entonces sería difícil decirte un nombre, pero yo me muero de ganas por tener otra colaboración con un artista argentino y ojalá que pueda llegar pronto.

¿Y una colaboración soñada?

Alejandro Sanz, me encantaría. Y tengo muchos compañeros con los que me gustaría compartir música, como Laura Pausini, Sebastian Yatra, que somos muy amigos pero, aunque hemos cantado en escenarios, no tenemos una canción juntos y también le admiro mucho. Cristian Castro me gusta mucho y Luis Miguel también. Es que me he forjado con esa música y me gusta mucho lo que tiene que ver con la música romántica.

Además de su faceta musical, Antonio José está a punto de incursionar en una tira televisiva de la señal española Atresmedia, “Amar es para siempre”, donde hará un pequeño papel, además de ponerle voz a la canción principal.

¿Te entusiasma esta oportunidad delante de la pantalla?

Obvio. Me encantó la idea de poder participar como actor. Yo hice interpretación delante de la cámara desde pequeño y siempre he tenido ese gusanillo.

¿Te ves desarrollando una carrera por ahí también?

El artista yo creo que se la pasa actuando arriba de un escenario y estamos muy afín a ello. Pero si, me gustaría hacer alguna que otra vez ciertas apariciones en alguna serie, en alguna peli. Porque me gusta y me llama muchísimo la atención ese mundo también, pero obviamente mi mundo de la música y feliz de poder disfrutar de esta profesión.

¿Qué viene a partir de ahora?

Próximamente sacamos el nuevo single, que se llama "Sin buscarte", que es la antesala de lo que va a ser el próximo álbum, que estará un poquito antes de mediados del año que viene. Estoy de gira en España y deseando poder acabarla para centrarme el cien por cien en el próximo proyecto y terminarlo lo antes posible para que podamos disfrutar todos de nuevo.