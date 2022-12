De la mano de Lito Vitale, llega “Solo le pido al rock”, el homenaje al rock nacional del Festival Wateke

El Festival Wateke vuelve tras dos años suspendidos por la pandemia y esta vez, además de un line-up lleno de artistas de gran renombre, será el marco para presentar el homenaje “Solo le pido al rock”, una propuesta que busca destacar canciones y artistas referentes de la música argentina.

El proyecto cuenta con la dirección de Lito Vitale y formarán parte músicos como Iván Noble, Ángela Torres, Walas, Lula Bertoldi, Feli Colina, Hilda Lizarazu y Coti, entre otros. Además, se espera la presencia de un artista sorpresa.

Perfil Música tuvo acceso a parte de los ensayos que se realizaron en la casa de Vitale y dialogó con Coti, uno de los protagonistas del homenaje.

“Es como una juntada de amigos festejando nuestra música, tantas canciones que fueron parte de nuestra vida, y cantándolas, o sea mejor imposible”, dijo el creador de “Nada fue un error”.

¿Cómo llegó la propuesta?

A través de Lito (Vitale). Lito siempre alma máter y siempre impulsando y teniéndome en cuenta. Feliz de poder estar y muy contento.

¿Cómo se armó el setlist del homenaje?

La dirección artística la hace Lito. Yo soy fan de todo el repertorio y estoy a disposición. Es un poco la actitud que tomo en estas circunstancias y como me gusta ser parte, dejando todo tipo de ego de lado. Siempre aportando como se pueda y acomodándome, dando lo que yo pueda dar. Todo lo que probamos ahora sale de diez y vamos por eso.

¿Cómo vivís los festivales?

Todos los festivales siempre tienen eso de mágico, de que es diferente a un concierto. Yo por eso lo disfruto desde otro lado, me entrego a disfrutar de otros artistas, a aprender. A disfrutar también de las versiones. Vamos a hacer una canción mía (Nada fue un error) y yo no estoy diciendo, este arreglito de acá, esto mejor tóquenlo as, esta buenísimo. Son músicos increíbles todos los que tocan y está bárbara la versión. Me parece que el cancionero popular, más allá de un género, permite esto y esta bueno que las versiones sean diferentes y está bueno entregarse a eso y no estar tan “tiquis niquis”, para eso tenemos cada uno nuestros conciertos (se ríe).

Además, el Festival Wateke contará, durante sus dos jornada, con la presentación de más de 100 artistas en cinco escenarios, entre los que se encuentran Diego Torres, Vicentico, Turf, Nonpalidece, Coti, El Choque Urbano, Topa, Clara Cava, Piazzolla Electronico Por Nico Sorin, Mike Amigorena, Los Tabaleros, Improcrash, Dan Breitman, Afrosound Gospel Choir, Dj Mami, Las Sombras, Juku Ares, Valen Madanes y muchos más.

Por otro lado, el predio contará con una variada propuesta gastronómica, microteatro, estaciones de tarot y astrología, eco glitter y tatuajes temporales.

Y para los más peques también hay opciones: Plaza Sonora por el Choque Urbano, 80 artistas circenses, Anda Calabaza, Pequeño Pez, Nilocos, Improcrash Kids, Rudy Güemes, Grupo Carcajadas, Arte en masa, Orquesta Navideña, Palestra, Deportes de playa, huerta experimental, mini tránsito, mini ciudad, Calesita y plaza blanda, entro otros.

El festival se llevará a cabo en el Hipódromo de Palermo los días 17 y 18 de diciembre.