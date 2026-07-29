Encontraron muerto a Kavinsky, el DJ francés y músico de electropop pionero en el género synthwave

El DJ francés y productor Kavinsky fue encontrado muerto en su departamento en París, Francia, el martes 28 de julio por la noche. Según informó la fiscalía de la ciudad, el equipo de emergencias que acudió al hogar del artista no encontró ningún elemento sospechoso, pero se abrió una investigación para determinar la causa de su fallecimiento.

Una de las hipótesis que las autoridades investigan es la posibilidad de que el músico de 50 años haya fallecido por un derrame cerebral. Esto se debe a que, según el medio francés Le Figaro, el DJ se había quejado por dolores de cabeza los días anteriores. Sin embargo, todavía no está confirmado.

Murió Pedro Ignacio Calderón, el maestro y leyenda de la dirección orquestal en la Argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo se convirtió Kavinsky en una leyenda de la música electrónica

Nacido en Seine-Saint Denis, la carrera de Vincent Belorgey, mundialmente conocido como Kavinsky, comenzó a principios de los 2000, cuando fue telonero del icónico dúo de música electrónica, Daft Punk. Con su alter ego, caracterizado como un zombie de ojos rojos, se convirtió en una de las figuras más importantes del movimiento French Touch, género de música electrónica nacido durante la década de los 90’s.

El DJ francés y productor Kavinsky fue encontrado muerto en su departamento en París, Francia.

Belorgey es considerado un pionero en el género synthwave gracias a su éxito “Nightcall”, con la voz principal de la cantante brasileña Lovefoxxx. Estrenada en 2010, la canción formó parte de la banda sonora de la película “Drive”, protagonizada por Ryan Gosling, y sentó las bases para el tipo de música electrónica mencionado y su estética inspirada en los 80’s.

Murió Plas Johnson a los 94 años, el legendario saxofonista detrás del icónico tema de “La Pantera Rosa”

Recientemente, la canción y el DJ estuvieron en boca de muchos amantes de la música, gracias a su participación en la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí, “Nightcall” fue interpretada por la cantante belga Angèle y la banda francesa Phoenix. Después de la presentación, la canción se convirtió en la más buscada en un solo día en la app Shazam.

JSM/fl