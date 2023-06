Juan Ingaramo: “Mis procesos creativos son más del corazón y la intuición, que de la razón”

Si bien la música urbana continúa dominando la escena musical argentina, Juan Ingaramo ha logrado en los últimos años hacerse un lugar a ritmo de cuarteto cordobés.

El artista de 36 años fue nominado a los Premios Gardel en la categoría de “Mejor Álbum Pop Alternativo”, por su disco “Summer Pack”, Se estrenó como actor en la segunda temporada de El Reino (Netflix) y en menos de dos meses lanzó una colaboración con Zoe Gotusso titulada “Dos Extraños”, fue parte del Hotel Miranda junto a Emmanuel Horvilleur con la versión de “Traición”, y estrenó el tema “Anímate”, con Marcela Kloosterboer como protagonista del videoclip.

“Sacar música es como regar un jardín. Empieza a florecer y es un momento muy lindo”, expresó Juan en diálogo con Perfil Música.

“Animate”, significa el comienzo de una nueva etapa para Ingaramo, que tiene como finalidad terminar en un disco, por eso la importancia de esta canción.

“En lo musical es otro de mis experimentos. Tiene una cosa 90s, 2000. Evoca mi crianza en Córdoba. Un poco ese universo”. reflexionó el músico.

No es casualidad que el video del tema se desarrolla en Super Park, en su ciudad natal. "(En el parque) pasé muchos días felices, por eso creo que es como un viajecito en el tiempo, traído al hoy”, dijo.

- ¿Cómo es tu proceso de composición?

- Pasa de varias formas, por suerte. No hay algo muy rutinario o fijo. En caso de esta canción, me apareció un estribillo un domingo a la tarde, en el piano, que es un pedacito. Y hubo un momento medio de inspiración. Y lo que resta es más de trabajo método. Pero en general sucede todo sin mucho control mental y una vez que lo ves, con el video del lunes, decís “ah, acá mezcle esto con esto”, pero no lo hago a la inversa. No es que quiero hacer una mezcla de merengue con pop… sucede. Mis procesos creativos son más del corazón e intuición que de la razón.

- ¿Cómo llegó Marcela Kloosterboer al video?

- Nosotros estábamos en Córdoba con mi mujer (Violeta Urtizberea) y ella estaba haciendo su obra en Carlos Paz. Así que fuimos a verla, comimos. Y al tiempo yo empiezo a producir este video y buscando la actriz, a Violeta se le ocurre que le diga a Marcela. Le escribí y le conté la idea, le mandé la canción y es tan divina y tan profesional, más de lo que uno se imagina, y ahí está, en el video se la ve que es luz.

Marcela Kloosterboer protagoniza el video de "Animate". (Prensa Juan Ingaramo)

El pasado 22 de marzo se estrenó por Netflix la segunda temporada de El Reino, un thriller político protagonizado por Diego Peretti, Joaquín Furriel, Mercedes Moran y Peter Lanzani, Nancy Duplaa y el Chino Darín, entre otros grandes intérpretes, y significa el debut actoral de Juan Ingaramo, que interpreta al pastor Bástian.

“Fue una experiencia muy linda y muy enriquecedora”, reflexionó el joven cordobés.

- ¿Qué significa en tu carrera esta incursión en la pantalla chica?

- Me abrió una ventana muy importante. Me dio la posibilidad de saber que puedo actuar. Como televidente, como público he visto y he admirado a los actores y un día increíblemente me tocó a mí y humildemente, no sé si lo vieron, pero si lo vieron van a saber que lo hice bien (se ríe). Jamás diría esto de una canción mía o de un show, pero la verdad que me salió bien. No parecía la primera vez que actuaba y me trajo mucha felicidad. Me están invitando a actuar en cosas lindas. Es muy loco, pero… esto que te digo… se abrió un portal hacia una dimensión desconocida que me gusta y que disfruto mucho.

Juan Ingaramo lanzó "Dos Extraños", junto a Zoe Gottuso. (Prensa Juan Ingaramo)

- ¿Y qué dijo Violeta?

- Sí, aprobó con 10. Ella además me puede decir la verdad. Lo vimos juntos cuando salió, y como que se sorprendió. Yo también me sorprendí. Me esperaba menos, pero bueno muy bien (risas).

- Entonces ¿te vas a meter en la actuación?

- Lo manejo con paciencia, porque… lo que me pasó a mí es que actuar me resultó un juego. Como no es mi disciplina, no es mi trabajo, no es lo que yo estudié, no tenía expectativa ni ambición, no tenía ningún mandato ni le tenía que demostrar nada a nadie. Me llamaron sabiendo que yo no había actuado, que sea lo que sea, y justamente me pasó que fue pura diversión y juego y me hizo acordar a mis primeros pasos en la música, cuando estaba totalmente inconsciente de la industria, o de lo que pasaba alrededor de las canciones y me sirvió, incluso, para volver a buscar eso, el juego, que es fundamental en cualquier circunstancia de la vida, creo yo.

- Ahora vamos por el Martín Fierro, entonces.

- ¡Te imaginas! Quien te dice. Mirá, salió una canción en la que estoy con Miranda, en un disco de Miranda, algo surreal. Grabé un videoclip con Marcela. Puede pasar cualquier cosa.

Juan Ingaramo y Emmanuel Horvilleur se sumaron a Miranda para la version de "Taición".

- ¿Cómo llegaste a formar parte del Hotel Miranda? ¿Y qué significa para vos?

- Mira, yo no soy objetivo al hablar de Miranda (risas). Miranda es una banda que me cambió la vida. La escucho por primera vez a los 15 o 16 años, en un contexto tan rockero como era Argentina en los 2000, era 100% rechazada y a mí lo que me generó fue una posibilidad de libertad. Dije “ah mirá, hay otra manera. Hay gente rompiendo los esquemas”. A partir de eso, para mi carrera musical, fue siempre referencia e inspiración, porque también fue lo que siempre busqué: no seguir los patrones, romper un poco los estereotipos, por más que soy cordobés y me gusta el fernet (se ríe), rompo otros. Pero la verdad que siempre Miranda ha sido eso. Y hoy, que está en su mejor momento, de legitimación pura, formar parte de eso es un regalo de la música y de la vida. Así que gracias Miranda, gracias Ale y Juliana una vez más. Los amo.

- Era imposible para vos imaginarte la primera vez que escuchaste ese tema, que algún día ibas a estar haciendo la reversión junto a ellos.

- Temazo. Y esa época de ellos. Todas sus épocas son brillantes, pero justo esa es la época en la que yo me conecto. Uno en esta carrera está siempre pensando en lo que sigue, pero a la vez las cosas que van pasando son muy lindas y ya son suficientes también para sentirse bien y ser feliz.

Juan recién vuelve de su gira por México y ya se prepara para cruzar el charco y hacer su primer tour por suelo europeo en España el próximo mes de octubre.

“Se viene España que hace mucho que no voy y es tan lejos y tan cerca, al mismo tiempo. Encontrarse gente que escucha tu música. Yo la verdad no me acostumbro todavía a esas cosas. Así que disfrutando, ansioso, manija y trabajando”, concluyó Ingaramo.