Octavo día: Shakira en Río de Janeiro, el encuentro de la loba con su propia creación

El próximo 2 de mayo, Shakira brindará un show gratuito en las playas de Copacabana, en el marco del ciclo “Todo Mundo no Rio”, una serie de conciertos masivos que, desde 2024, ya tuvo como figuras centrales a Madonna y Lady Gaga. Esta vez, será la artista colombiana quien encabece el evento y marque un nuevo hito: convertirse en la primera figura latina en liderarlo.

Con 35 años de carrera, Shakira vuelve a situarse en un lugar que conoce bien: el de quien empuja los límites. Lo hace, además, en su propio continente y frente a un público que, más allá del flujo turístico, será mayoritariamente latino. La artista que lleva décadas desafiando las lógicas de la industria —mucho antes de que existiera el algoritmo como medida de éxito— parece llegar, simbólicamente, a su propio “octavo día”.

Cuando en 1998 publicó Dónde Están los Ladrones, Shakira no solo consolidó su carrera tras Pies Descalzos: redefinió el alcance del pop latino. Aquel disco, hoy considerado de culto, demostró que la masividad no estaba reñida con la profundidad. Hubo lugar para el desamor narrado con identidad propia, para lo existencial y también para la crítica social, como en Octavo Día.

Esa inquietud no era nueva. En Pies descalzos, sueños blancos ya cuestionaba las reglas impuestas y los mecanismos con los que una sociedad se forma y se disciplina. Años más tarde, en Octavo día, esa mirada se expandió: ya no se trataba de cómo se construye el mundo, sino de en qué se había convertido. Allí, Shakira imagina a Dios regresando a la Tierra para encontrarse con un escenario atravesado por la guerra, la desigualdad y la manipulación del poder.

No fue una canción escandalosa en su tiempo, pero sí una anomalía dentro del pop latino de los 90: una artista joven señalando, sin metáforas amables, las fallas estructurales del mundo.

Tres décadas después, en Río de Janeiro, esa misma artista, ya convertida en figura global, se presenta ante una multitud que creció con sus canciones y que fue testigo de cómo llevó la música en español a estándares internacionales.

Shakira en Río tendrá uno de los shows más importantes de su carrera: su propio “octavo día”, el momento en que, más que cantar, se enfrentará al impacto de su propia obra.

La evolución de Shakira

Cuando cantaba que no creía ni en Karl Marx, ni en Jean-Paul Sartre ni en Brian Weiss, y elegía lo concreto —un amor— por sobre las grandes explicaciones del mundo, no lo hacía como una pose: era una declaración.

Ese posicionamiento, que se consolidó en Dónde Están los Ladrones, encontró una de sus formas más puras en el MTV Unplugged de 1999. Aquel especial, uno de los más influyentes de la música latina, funcionó como carta de presentación ante el mercado estadounidense y como validación artística: Shakira podía sostener su obra sin artificios.

El salto definitivo llegó en 2001 con Laundry Service. El cambio de idioma implicaba un riesgo evidente: diluir su identidad en un mercado históricamente esquivo para artistas latinos. Pero Shakira volvió a encontrar la forma de avanzar sin desaparecer. Con ese disco logró uno de los crossovers más exitosos de su generación y abrió una puerta que hasta entonces parecía reservada para muy pocos.

En 2005, esa expansión tomó otra dimensión con Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2, dos discos que la propia Shakira definió como su “tesis de grado”. De ese proceso surgió Hips Don't Lie, una canción que no estaba en los planes iniciales pero que terminó reconfigurándolo todo: número uno en más de 50 países, uno de los singles más exitosos de los 2000 y un fenómeno cultural capaz de hacer bailar al mundo… y de hacerlo, también, en español.

Ese momento no fue solo un pico comercial. Fue, sobre todo, un cambio de escala. Si antes el español funcionaba como un límite, después de Shakira empezó a ser una posibilidad dentro del mainstream global.

La historia no se detuvo ahí: se reescribió década a década. En 2006, Shakira llevó su música al escenario global del fútbol con una versión especial de Hips Don't Lie en el Mundial de Alemania. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica, alcanzó otra escala con Waka Waka, un himno que trascendió el torneo y se convirtió en una de las canciones más reconocibles del siglo XXI. En 2014, en Brasil, volvió a inscribir su nombre en ese territorio con La La La.

Décadas después de aquel comienzo, y tras una carrera atravesada por éxitos, reinvenciones y tensiones, Shakira volvió a la cima desde un lugar distinto: el de lo personal convertido en fenómeno global. Luego de su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, sus nuevas canciones dominaron los rankings y volvieron a instalarla entre las artistas más escuchadas del mundo, esta vez con una narrativa más directa, más expuesta, más contemporánea.

Ese proceso encontró su síntesis en Las mujeres ya no lloran, un disco que funciona tanto como declaración estética como afirmación personal. En el inicio de esta etapa, nuevamente exitosa, la propia Shakira lo resumió con una frase que también es una lectura de época: “Celebro que esté pasándole a una colombiana, que esté pasándole a una mujer latinoamericana y que esté pasándome en español”.

Meses después, esa nueva etapa se trasladó al escenario con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que terminó de confirmar la magnitud del fenómeno: con una recaudación superior a los 420 millones de dólares, se convirtió en la gira más exitosa en la historia de la música latina, superando el récord que hasta entonces ostentaba Luis Miguel.

Más allá del escenario

Ese recorrido artístico convivió con una dimensión igual de significativa. En 1997, Shakira creó la Fundación Pies Descalzos, enfocada en educación y desarrollo comunitario en contextos vulnerables.

En distintas entrevistas, la propia artista contó cómo a los ocho años su vida “cómoda” cambió cuando los negocios de su familia se derrumbaron, sin entender del todo lo que estaba pasando. “Mis padres me llevaron a un parque donde estaban niños huérfanos oliendo pegamento para poder lidiar con su realidad. Tenían los piecitos descalzos… y esa imagen se me quedó grabada. Ese día me hice una promesa: tenía que triunfar en la vida, no solo para ayudar a mis padres, sino porque si alguna vez tenía la oportunidad, iba a hacer algo por esos niños, que también merecen un futuro digno”.

Años más tarde, ya con reconocimiento internacional, transformó esa promesa en estructura. “Crecí en un país en desarrollo y vi mucha injusticia social y desigualdad, sintiendo que se podía hacer algo. Tan pronto como tuve la oportunidad, regresé a mi país y creé mi fundación para generar acceso a una educación de calidad”, explicó. Y agregó: “Con tantos millones de niños en pobreza y conflicto, para mí era una obligación moral. Los artistas tenemos responsabilidades”.

Desde entonces, la fundación impulsó la construcción y mejora de 19 colegios en Colombia, benefició a más de 224.000 niños y extendió su impacto a más de 800.000 familias en comunidades vulnerables. Su trabajo no se limita a la educación: incluye nutrición, inclusión social e infraestructura, con un enfoque integral que apunta a transformar entornos completos.

Shakira en Río: el reflejo de su trayectoria

En las playas de Copacabana, frente a una multitud que será en su mayoría latinoamericana, Shakira no solo dará un concierto gratuito. Va a encontrarse con algo más difícil de medir: el alcance de su propio recorrido.

Porque si alguna vez cuestionó cómo se construía el mundo y en qué se había convertido, hoy se para frente a una escena que ella misma ayudó a transformar: una industria más abierta, un idioma que ya no necesita traducción para ser global y generaciones de artistas que caminan por un sendero que, en parte, ella trazó.

Río no será solo un escenario. Será un espejo. Y en ese reflejo, Shakira no verá únicamente a la artista que es y fue, sino la dimensión real de lo que hizo posible.