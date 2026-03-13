SEOcamp 2026: últimas entradas para el evento SEO más grande de la región

El SEOcamp, el evento anual sobre SEO que reúne a los mejores profesionales de marketing de la región agotó sus entradas presenciales antes de su celebración, prevista para el jueves 12 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Quienes aún quieran participar tienen una única opción: la entrada virtual, disponible en eleven.agency/seocamp.

¿Qué es el SEOcamp?

El SEOcamp es el principal evento de SEO (Search Engine Optimization) de América Latina, organizado por Eleven, consultora especializada en adquisición digital con presencia en toda la región y líder en México y Argentina. En sus seis ediciones anteriores reunió a los profesionales del posicionamiento orgánico más relevantes de Latinoamérica. Esta séptima edición ya superó las expectativas de convocatoria antes incluso de realizarse.

Una agenda que explica el agotamiento de entradas

El SEOcamp 2026 llega en un momento en que el SEO atraviesa uno de sus mayores puntos de inflexión. La irrupción de modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini y Perplexity como nuevos canales de búsqueda obliga a repensar las estrategias orgánicas desde cero, y el evento reúne a los referentes que están liderando esa conversación a nivel global.

"Estamos viviendo el momento más disruptivo de la historia del SEO", señala Guido Mazzei, CEO de Eleven y organizador del evento. "Las reglas del juego cambiaron y siguen cambiando. El SEOcamp nació para que los profesionales de la región salgan con claridad estratégica y herramientas concretas para enfrentar lo que viene."

Los speakers

El evento reúne a cinco referentes del SEO internacional. Lily Ray, una de las consultoras SEO más reconocidas del mundo, viaja desde los Estados Unidos exclusivamente para participar. La acompañan Sebastián Galanternik, SEO & GEO Sr. Manager de Mercado Libre; Álvaro Fontela, CEO de Raiola Networks; Laura D'Onofrio, Marketing Manager de Minders; y Martín Noziglia, SEO Sr Manager de Eleven.

La única alternativa: la entrada virtual

Con las entradas presenciales agotadas, la modalidad virtual es la única forma de acceder al evento. La transmisión en vivo permite seguir todas las conferencias en tiempo real desde cualquier punto del país. Las entradas se adquieren en eleven.agency/seocamp.

El evento cuenta con el respaldo de Raiola Networks, Minders y Ahrefs como main sponsors, junto a distintos sponsors standard que acompañan esta séptima edición.



