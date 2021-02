Perfil del aire: todo gira, ¿todo se transforma?

En los años noventa tenía un profesor de inglés que bajaba todas las mañanas desde la sierra de Madrid al amanecer y daba clase hasta la noche. Era irlandés y vivía con su pequeño hijo en un pueblo donde la nieve se instala todo el invierno. No sé que habrá sido de él, pero hoy, a su esfuerzo laboral algunos le llamarían emprendimiento: un proyecto educativo de lenguas extranjeras. Recuerdo sus quejas y también sus alegrías. Después de todo, era un dublinés divertido que siendo aún joven había partido a buscar el futuro en Londres y acabó en España donde esperaba encontrar, además de una salida económica a su vida, un buen pasar. El sueño de cualquiera. También recuerdo, en las conversaciones durante las clases, su defensa férrea de las políticas de Margaret Thatcher, bajo cuyo mandato había vivido en Inglaterra. Su argumento central era la posibilidad, por parte de las clases medias, de comprar acciones en la bolsa: «popular capitalism». La conversión de un obrero en un inversor, el impulso a la iniciativa propia, la reducción de la carga impositiva, la posibilidad de que todos seamos ricos.

En estos días he pensado en él al seguir las noticas sobre las peripecias de los foros de pequeños inversores que, desde las redes, han puesto en jaque a los fondos especulativos de Wall Street. Reddit es un foro anglosajón muy popular, similar a Forocoches en España, donde se entra para buscar todo tipo de información, debatir o proponer empresas peregrinas. Forocoches nació originalmente como una gran mesa de bar para comentar y discutir temas relacionados al mundo del automóvil, de ahí su nombre, y acabó en un sitio en el que se habla de fútbol, de las páginas de porno o, como es el caso, de la bolsa, ya que aquí también muchos se animaron a entrar en esta partida. Todo gira, según explican los medios económicos, alrededor de los movimientos especulativos en los que se compran acciones a la baja en los casos en los que se considera esa erosión como algo circunstancial, para después venderlas una vez revalorizadas.

Desde Reddit se percibió este movimiento en la compañía de comercios de videojuegos GameStop. La empresa tiene pérdidas millonarias pero el lanzamiento de la Play Station 5, la Xbox Series X y un giro hacia el negocio digital podían reflotarla. Los analistas de Wall Street desaconsejaban comprar, pero los chicos de los foros pensaron lo contrario y la acción de una compañía fundida comenzó a subir verticalmente, lo que hizo que nadie, en esos portales, quisiera perderse la oportunidad de ser rico. Muy simple: se compra barato, se espera la subida y se vende. Eso contaban en las páginas de Forocoches los aficionados ibéricos.

¿Capitalismo popular o populista?, se preguntan los diarios económicos tradicionales. La cuestión es que el juego salió del perímetro habitual de quienes poseen el monopolio de la información, de los grandes especuladores, en este caso de Wall Street, y pasó a formar parte de los aficionados que nadan en la gran mancha de internet. El cazador cazado.

En 2010 trabajaba en una agencia de comunicación inglesa que cumplía entonces 40 años y por tal motivo hizo un gran festejo en una galería de arte de Londres, propiedad de uno de los fundadores de la empresa. El otro socio formaba parte del partido conservador y por esa razón fueron invitados Margaret Thatcher, John Major y quien también era en aquellos días el primer ministro británico, David Cameron, quien no asistió al evento pero envió un saludo. Thatcher no pudo hablar ya que para entonces estaba afectada por la demencia senil que padecía. Major, a quien se le llamaba –no sin razón– Prince of Greyness, tampoco hizo uso de la palabra. Lo hizo el fundador tory de la compañía, que por cierto, no pasaba por su mejor momento y con el tiempo fue a menos, para recordar el brillo del antiguo esplendor. Todo se pierde. ¿Todo se transforma?

El capitalismo popular, el gran proyecto neoliberal, se quebró con Lehman Brothers en 2008 iniciando la Gran Crisis. En la cumbre del G20 de aquel año, posterior a la quiebra, Nicolas Sarkozy hizo un llamamiento para instaurar un sistema transparente dotado de todas las regulaciones necesarias. Fue en 2008. En 2020 la pandemia ha vuelto a dejar claro para todos que el sistema, como en el final de su impulsora, está senil.

¿Qué habrá sido de la vida de mi profesor irlandés? «Todos entran en la tiniebla», escribió Eliot en un poema de Cuatro Cuartetos. «lo vacío en lo vacío/ los capitanes, mercaderes, banqueros (…) y en tinieblas el Sol y la Luna, y el Almanaque de Gotha y la Gaceta de la Bolsa…».