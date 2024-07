ANSES: ¿sirve a los ciudadanos o a los intereses políticos?

¿ANSES está sirviendo al ciudadano o a intereses políticos o personales? No formularíamos esta pregunta, si no hubiéramos escuchado en boca de algún representante sindical, la afirmación de que tal o cual repartición pública les pertenece a sus empleados. Desde luego, en cualquier país más o menos normal (y tenemos claro que el nuestro no lo es) esta afirmación de apropiación ilegítima constituiría un delito.

Debemos recordarles a todos los distraídos, que todas y cada una de las estructuras y reparticiones financiadas con fondos públicos tienen solo un dueño: los ciudadanos de la Nación; por ello los empleados públicos de cualquier rango o repartición siempre serán exactamente eso: funcionarios de los ciudadanos.

ANSES, caso testigo

La interacción con algunas reparticiones como ANSES parecen demostrar lo contrario, obviamente esta institución ha sido colonizada en los últimos 20 años por varios funcionarios condenados y cientos de militantes políticos. En resumen, no parecen responder a obligaciones de su función, sino a intereses muy espurios (“la consigna era que explote todo, se rechace todo, porque al otro día el país se iba a disparar, con corridas bancarias e ibas a entrar en una crisis peor" dixit reciente de un senador peronista).

Casos testigo permiten confirmar esta impresión, en primer lugar, mi caso personal luego de haber descubierto que no fueron tomados en el cálculo correspondiente mis casi 40 años de aportes (10 de ellos con el máximo de 60 ampos). Ante esta situación observada, la intención de solicitar la revisión denominada en la jerga: “reajuste caso Badaro” obliga para la simple presentación de una nota a solicitar un turno electrónico.

Pues resulta curioso que para diferentes trámites se otorgan tales turnos, pero para este trámite en particular (cuyo gran esfuerzo para el funcionario que atiende implica… solo recibir una nota) aparece el siguiente cartel en color rojo: “Aviso importante: en este momento no podemos asignarte un turno. Por favor ingresá nuevamente en 24 horas. Disculpas por los inconvenientes ocasionados”.

La verdad no sé porqué el sistema me tutea si no fuimos presentados jaja... pero el mismo cartel aparece hace varios días, lo que implica: “seguí participando b… así todo explota pronto”.

Peores son los casos de varias personas a las cuales ANSES les solicita, llegada la edad de jubilación y en cuotas, diferentes trámites: primero constancia de radicación de Migraciones (esto a pesar de constar en el DNI tal radicación); luego de 7 meses de trámite en ese lugar, se les solicita el pago de diferencias de aportes (justificadas, pero que casi ninguna institución quiere cobrar).

Una vez logradas ambas misiones, se presentan con satisfacción a cerrar el trámite; pero no… ahí ANSES da cuenta de que puede pedir algo distinto: “deberá ir a Migraciones y modificar los movimientos migratorios atento a que no se encuentra la salida anteriormente al … Por otro deberá aparecer la entrada entre … y …”.

Es el colmo que ANSES no pide (lo que ya es un despropósito) toda la documentación requerida a Migraciones cuando se efectuó la primera solicitud, pero aún peor ¿cómo puede ser el individuo responsable de que Migraciones no asentara correctamente salidas y entradas legales al país? ¿No debería ser ANSES la responsable de solicitar en tiempo y forma tales aclaraciones a otra repartición pública? ¿Por qué se usa al ciudadano de empleado cuando los funcionarios cobran sueldos para cumplir esta misión?

La función pública y sus normas

Dicen los españoles (RD Legislativo 5/2015) que: “los empleados y empleadas públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”.

En USA por ejemplo la Ley Federal Hatch prohíbe el uso indebido de la autoridad oficial con fines partidistas. “Si se determina que un empleado violó la Ley Hatch y que la violación justifica el despido, la agencia empleadora debe despedir al empleado o perder una parte de su asistencia federal equivalente a dos años de salario del empleado.”

En Australia está vedado utilizar indebidamente información privilegiada en los deberes, el estatus, o en los poderes o autoridad del empleado para obtener, o buscar obtener, un beneficio o una ventaja para el empleado o cualquier otra persona; o causar, o buscar causar, perjuicio a la Agencia del empleado, o al Estado o a cualquier otra persona.

Desde luego las normas de estos países, harían que los comportamientos evidenciados en ANSES fueran punibles para varios de sus funcionarios y empleados.

Antes de una necesaria reevaluación las capacidades profesionales de los 3.429.784 asalariados en el sector público (dato de mayo 2023); es menester fijar condiciones éticas que debieran cumplirse inmediatamente, incluyendo también las sanciones automáticas aplicables en caso de que estas no sean cumplidas. ¿Será esto posible?