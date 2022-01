¿Corren riesgo los Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos de invierno siempre fueron más relegados que los de verano, es más común escuchar hablar de los Juegos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, que de Pyeongchang 2018 o Beijing 2022. De todas maneras, Beijing se convertirá en la primera ciudad en albergar ambos JJ.OO., todo un hito histórico para el cual China se prepara “a todo trapo”.

Con el lema “Conducir a 300 millones de personas a participar en los deportes de hielo” Beijing convenció al Comité Olímpico en un momento histórico donde los Juegos son cada vez menos importantes en el escenario mundial. En el aspecto económico, Beijing tampoco gastó demasiado, ya que, posee mucha infraestructura que se puede reutilizar desde los JJ.OO. de 2008. Con casi cuatro mil millones de dólares se convierte en la ciudad con menos inversión en comparación con las últimas sedes (Sochi 50 mil millones de dólares y Pyeongchang doce mil millones).

Sin embargo, la amenaza del coronavirus sigue latente en el mundo y la experiencia de Tokio demostró cómo puede influir en la realización de los Juegos. Aunque en 2021, los Juegos se celebraron sin mayores contratiempos, el hecho de haber atrasado un año su inicio y que los eventos no podían tener público presente, hicieron de Tokio los Juegos más caros de la historia y, según muchos analistas, un auténtico fracaso.

Beijing también implementará la estrategia de círculo cerrado de los atletas como ha sucedido en Tokio: no podrán salir de las Villas Olímpicas (en Beijing y Zhangjiakou) excepto para participar de eventos o competencias; serán testeados diariamente y los trabajadores y voluntarios locales tendrán que hacer 21 días de cuarentena luego de terminados los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos, ya que, los deportistas llegados del exterior no necesitan hacer cuarentena. Pero la gran diferencia será que en Beijing sí habrá público local, obviamente sin contacto con los deportistas y luego de participar de dichos eventos, el público se tendrá que someter a observación en aislamiento desde sus hogares por siete días, cumpliendo con los hisopados que correspondan.

Al parecer, los Juegos Olímpicos de Beijing no tendrán mayores inconvenientes por Covid, dentro del país se está lidiando con un rebrote y una cuarentena en la ciudad de Xi’an (13 millones de habitantes), que al parecer está bajo control ya que empezó a disminuir la cantidad de casos. Entonces ¿cuál es el mayor riesgo para los Juegos? Según el Comité Olímpico Internacional los JJOO se celebrarán sin importar lo que suceda. Pero la tensión diplomática ha ido creciendo en estas últimas semanas.

Debido a acusaciones sobre los Derechos Humanos, Estados Unidos impulsó un boicot diplomático a los JJOO. Eso significa que seguirá enviando atletas, pero no asistirán ni autoridades gubernamentales ni diplomáticas de alto rango a la celebración de los Juegos. Hacía mucho tiempo que no se escuchaba este tipo de estrategia, para ser exactos, desde la Guerra Fría. Por ejemplo, en 1980 Estados Unidos no acudió a Moscú para condenar la invasión soviética a Afganistán, por ello, en 1984, la URSS y sus aliados boicotearon los siguientes Juegos celebrados en Los Ángeles. La gran diferencia con aquellos años era que ni siquiera se enviaban deportistas. El presente boicot es una alianza anglosajona, en la que se encuentran EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ya que no ha obtenido apoyo de otras naciones, exceptuando Lituania.

Las grandes potencias europeas como Francia y Alemania sostienen la postura “Los Juegos Olímpicos son una celebración del deporte. No se debe aprovechar la oportunidad para jugar a la política”. Por otro lado, la ONU expresó su apoyo a los Juegos y el Secretario General del Organismo participará de dicho evento. Por último, nuestro país aceptó la invitación de Beijing y es muy probable que el presidente Alberto Fernández acuda a los Juegos aprovechando que se cumplen 50 años de relaciones diplomáticas con el gigante asiático, que es el segundo socio comercial de la Argentina, solo superado por Brasil.

En síntesis, los países anglosajones han tomado una medida que recuerda a momentos históricos de enfrentamiento de bloques internacionales, la cual no ha sido secundada por la mayoría de países del mundo ni por la comunidad internacional, por ende, es improbable que tanto el boicot como la amenaza del coronavirus pongan en jaque la celebración de los Juegos.

* Brian González, influencer, periodista de "informal talks", TV Publica China.