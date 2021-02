Llamando a Juntos por el Cambio

Roger Calles, Pablo Madanes, Daniel Oks y Diego Serebrennik*

Somos un grupo de empresarios y profesionales, votantes de Juntos por el Cambio, que creemos que, luego de tantas décadas de declinación nacional, la coalición está obligada a pensar en profundas y audaces reformas políticas que la reviertan. A tal fin, queremos plantear ciertas propuestas:

Queremos que Juntos por el Cambio triunfe en las elecciones de medio término pavimentando el sendero para un retorno al poder en las elecciones del 2023 y que se gane el derecho a ganar futuras elecciones gracias a su éxito en gobernar.

Queremos una alternativa con programas, organización, conocimiento, formación de cuadros y dirigencia con vocación de poder para generar las expectativas necesarias que lleven a ganar las elecciones frente a un adversario muy poderoso.

Queremos -también a fin de lograr un triunfo electoral -que la experiencia de 2015/19 constituya, a partir de su profunda comprensión, una fuente de aprendizaje rescatando logros y errores. Todo partido político que ha gobernado le debe una autocrítica a los electores, siendo que quien no la realiza, no está en condiciones de generar nuevas expectativas. También debería hacerlo el FdT pero no es el caso de esta nota.

Queremos que la oposición confronte al gobierno populista actual -el cual no está a la altura de las circunstancias- con unidad, organización, convicción, inteligencia, astucia, audacia, contrapeso institucional y una muy profunda escucha a las demandas de la ciudadanía. Dado que el populismo no se autolimita y mucho menos respeta las reglas de juego en su búsqueda del poder, el único límite que reconocerá es la fortaleza conceptual y social de una oposición movilizada, organizada e inteligente.

Queremos que la coalición electoral de JxC funcione efectivamente como una coalición de gobierno, rica en debates e ideas, unida y sólida en sus valores y visión, más allá de la competencia natural que existe entre las distintas fuerzas que la componen. Creemos, además, que estos valores y visión deben ser definidos y explicitados para lograr unidad.

Queremos que Juntos por el Cambio proponga un sueño que convoque a las juventudes a participar en la construcción de un país en donde poder desarrollarse honestamente y recuperar la esperanza del progreso y la felicidad.

Queremos que Juntos por el Cambio concentre sus energías en consolidar un programa alternativo consistente. Ello exige hoy un “gabinete en las sombras” capaz de plantear políticas públicas concretas y viables que generen confianza, y que brinde al oficialismo un referente de políticas con el cual acordar o disentir.

Creemos que, sin repensar lo hecho, sin estrategia, sin organización y sin una dirigencia capaz de conducir este proceso, el deseo de tener una alternativa republicana que pueda revertir nuestra secular decadencia, se difumará en una nueva oportunidad perdida.

* Roger Calles – Pablo Madanes - Daniel Oks –Diego Serebrennik.