Rodríguez Larreta y Negri ante dirigentes de Juntos por el Cambio: "Podemos ganar en 2021"

El diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri, mantuvo este sábado 19 de diciembre un encuentro virtual con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a más de mil dirigentes de todo el país. Allí ratificaron la unidad de la oposición, aseguraron que en la coalición “no sobra nadie” y se mostraron optimistas para las elecciones de 2021: "Podemos ganar en todo el país", plantearon.

Horacio Rodríguez Larreta consideró que la unidad “no está en riesgo”, pero remarcó que es necesario “cuidarla y regarla todos los días”. “Es un golazo la unidad de Juntos por el Cambio. Estamos más unidos que nunca luego de un año muy difícil para todos los argentinos. Se ha trabajado muy bien en el Congreso nacional. Lo mismo en las conducciones partidarias y en la gestión. La unidad no está en riesgo, pero hay que cuidarla todos los días en cada distrito, en cada municipio, en todas las provincias. Hay que regarla todos los días”, dijo el jefe de Gobierno porteño.

La charla, llamada “Defensa del federalismo y desafíos de Juntos por el Cambio”, se transmitió en vivo desde el perfil de Mario Negri, y participaron tanto legisladores como senadores del radicalismo, la coalición cívica y el PRO, entre ellos Cristian Ritondo (titular del bloque en Diputados), Silvia Lospennato, Carmen Polledo, Pablo Torello, Gustavo Santos, Juan López, Maximiliano Ferraro, la diputada Leonor Martínez Villada y el titular de la fuerza en Córdoba Gregorio Hernández Maqueda, entre otros.

Por su parte, el diputado nacional cordobés coincidió y agregó que “no sobra nadie”. “No es que uno se incorpora y otro sale. Es una conjugación de experiencias, de gestión, de vinculación con la sociedad, de pensamientos diversos. Estos mil dirigentes que están hoy acá son agentes ante la sociedad. Nuestra prioridad es la unidad en la diversidad”, manifestó Negri.

La elección de 2021, dijo, “les hace poner la energía en tratar de equilibrar el poder”. “La Argentina va a terminar cayendo en un gran pozo si no logramos poner límites a los que buscan ir por todo”.

En ese sentido, remarcaron que es central defender la unidad del espacio que, según dijo Larreta, “aspira a ganar las elecciones y ser mayoría”: “Defiendo la unidad de un espacio que aspira a ganar las elecciones, que aspira a ser mayoría y que, por ello, necesariamente tiene voces diferentes, no todos pensamos igual” planteó.

Rodríguez Larreta y Negri coincidieron al proyectar con optimismo el escenario electoral del próximo año. “Podemos ganar la elección en todo el país”, dijeron. “Tenemos dirigentes para hacerlo. Hay que tener apertura para buscar votos de aquellos que no nos votaron, esto no significa únicamente sumar dirigentes. Hay que buscar votos de los que acompañaron al Gobierno y ahora están descontentos”, sostuvo el Jefe de Gobierno porteño.

En tanto, Negri argumentó que hay “insatisfacción y enojo” en la gente con el gobierno de Alberto Fernández. “La gente está muy enojada, hay mucha insatisfacción, por eso JxC debe tener un horizonte que nos vincule con la sociedad. Tenemos que ratificar que no hay democracia si no hay un juego libre de contrapeso de poderes. Si tenemos claro esto podemos ganar, la República lo necesita para que haya más equilibrio institucional”.

Con respecto a una eventual suspensión de las PASO , tanto Rodríguez Larreta como Negri ratificaron durante la charla en Zoom la posición en contra de Juntos por el Cambio.

“Hicimos una declaración como espacio político diciendo que no estamos de acuerdo con derogar ni suspender las PASO. Pero, además, en Provincia y Ciudad tenemos PASO distritales y eso lo vamos a sostener. Si hay sugerencias para mejorar el sistema se discuten, pero una regla electoral no se modifica solo con el voto del oficialismo. Vemos contradicciones también en el Gobierno”, dijo el Jefe de Gobierno.

La discusión por la coparticipación

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio le pidió al diputado radical por Chubut, Gustavo Menna -vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales- que explique la defensa que hizo todo el interbloque de los fondos coparticipables de la Ciudad.

“Nos tocó rechazar el proyecto del Gobierno. No solo defendimos el derecho de CABA a sus recursos, sino todo el sistema federal que fue desbaratado. No se puede quitar unilateralmente recursos a un distrito. Más cuando estos fondos no eran a expensas de las otras provincias, sino provenientes de la participación primaria y cuando además fueron directamente, en una contradicción, para Axel Kicillof”, argumentó Menna.

Por su parte, Rodríguez Larreta se refirió al tema y dijo que desde la Ciudad están “convencidos” del derecho que tiene el distrito: “Los fondos que recibimos en 2016 fueron de la mano del traspaso de la Policía, como indica la Constitución”, reiteró, y agradeció luego el respaldo de su fuerza política en su posición.

AG