¿Liberales o peronistas? El cruce en Juntos por el Cambio por las futuras alianzas

Termina 2020, se viene 2021 y los políticos carburan cada vez más rápido imaginando escenarios electorales. En ese sentido, en Juntos por el Cambio ya asoma una nueva discusión respecto al esquema de alianzas en caso de lograr ampliar el espacio. Por un lado, están los que plantean que hay que sumar lo posible del espectro liberal, sobre todo ante la amenaza creciente de que ese sector les quite votos. En la vereda opuesta están los que piensan en correrse lo más posible al centro, con el objetivo de sumar a los desencantados del Gobierno. No faltan, claro, los que se ilusionan con sumar de todos lados.

En lo que están todos de acuerdo es en la necesidad de mostrar unidad. Sobre todo en el PRO, donde las diferencias entre duros y moderados quedaron de lado, pero no por cambios en los posicionamientos que cada sector considera que hay que tener sino por el enfrentamiento entre el gobierno nacional y el porteño que obligó a Horacio Rodríguez Larreta a endurecerse.

Patricia Bullrich, la titular del PRO, lidera el ala que considera que con un giro hacia el sector liberal es donde JxC tiene más chances de crecer y sumar votos. “Juntos por el Cambio es una fuerza más firme y ubicada en la centroderecha, más liberal, y el votante nuestro ni hablar”, es el pensamiento que transmiten de ese lado. “Incluso ahora los radicales ya no son socialdemócratas”, chicanean. Una idea que escandalizaría a más de uno en el centenario partido. “Lo único que crece hoy es el liberalismo. El kirchnerismo no crece más y no parece que fueran a arreglar los quilombos que tienen”, analiza un dirigente del macrismo para fortalecer el concepto.

Pero Rodríguez Larreta está convencido de ir construyendo hacia el centro. ¿Qué es el centro? Peronismo no kirchnerista y progresismo. Los nombres van desde Juan Manuel Urtubey hasta Margarita Stolbizer. En la reunión de la cúpula del PRO del viernes último en el Centro Asturiano de Vicente López se habló del tema. "Quedó bastante claro que nuestro destino de crítica tiene que dejar de ser el peronismo para que pase a ser el kirchnerismo", resume uno de los presentes. Sobre todo aseguran que en el Conurbano identificaron segundas y terceras líneas del peronismo que no se sienten identificados con La Cámpora y el kirchnerismo. “Tipos sorprendidos de la voracidad de La Cámpora”, señalan.

Miguel Lifschitz, el ex gobernador socialista, estuvo reunido con Martín Lousteau.

En ese esquema se entienden las declaraciones de Rodríguez Larreta, que el martes en un encuentro de referentes del PRO de la Provincia planteó, como contó PERFIL, que “el camino es la moderación, que no es la avenida del medio”.

En ese esquema está ampliando su grupo de trabajo, donde están desde María Eugenia Vidal hasta Martín Lousteau, y en las últimas tiempos se sumó también Marcos Peña. Lousteau, por ejemplo, estuvo reunido este lunes con el ex gobernador santafesino, el socialista Miguel Lifschitz. No trascendió el contenido de la reunión, pero está clara la estrategia (comandada desde Uspallata) de ir acercando posiciones para poder pensar en una alianza, si no llega a ser en 2021 por lo menos en 2023.

"Es una gran mentira que Margarita o Urtubey te sumen votos. Igual hay que trabajar para atraer a todos, pero yo creo que es más básica la discusión: la gente normal va a tener que votar de este lado de la grieta", aseguró otro dirigente del ala más dura. Y agrega: “Margarita tiene que estar acá, pero porque corresponde que esté acá. Los del centro también son responsables de no defender al gobierno de Macri y no decirle a los votantes que lo que venía era esto”.

“Es cierto que no suman muchos votos, pero tenés que traer volumen político”, contestan desde el sector más conciliador. En los estudios de opinión están detectando que “hay una sensación de que la clase media y media-baja, la laburante, está teniendo un estado cercano a la decepción total, a perder la ilusión”. “Con eso el populismo gana y entra con toda la fuerza, por eso nosotros tenemos que tener chances de ganar no solo porque al gobierno le vaya mal, sino siendo capaces de generar esperanza en los que votaron a Alberto y ahora están decepcionados”, concluye.

Todos reconocen también que la consolidación de toda la franja liberal es una amenaza, ya que pueden crecer a instancias de votantes de JxC. Miran en especial al frente Despertar, de José Luis Espert y Javier Milei, pero también al espacio Republicanos Unidos que conformaron, entre otros, Ricardo López Murphy y Darío Lopérfido.

Espert y Milei se posicionan desde el liberalismo y son una amenaza para JxC.

“Milei y Espert te van a sacar, pero no mucho. Y quizás en las legislativas, pero después no tienen candidato a presidente. Hoy es un partido declamativo, Milei puede terminar siendo un Del Caño en Diputados”, aseveran del lado más duro. Y entre los moderados reconocen el riesgo pero ponen la mira en las generales: "Te puede afectar en las PASO, pero si el kirchnerismo te gana, ¿a quién van a votar en octubre?".

“Lo que tenemos que hacer es taponar el voto liberal, que no se te vaya, y el otro es voto económico, que lo tenés que desenojar”, es el concepto que transmite Bullrich. “¿Cómo? Mostrando que sabés a dónde vas… se viene una etapa más ideológica, no tan marketinera”, le dice a su equipo.

"El riesgo es no darse cuenta que está cambiando la ola. El riesgo es que Marcos y Horacio están estancados en una matriz social y política que está dejando de existir", asevera un dirigente que está cerca de Bullrich.

Hace dos semanas, en ese sentido, la ex ministra de Seguridad compartió un evento con el economista liberal Roberto Cachanosky y se reunió con dos jóvenes influencers en el mundo liberal como Emmanuel Danann y Álvaro Zicarelli. Allí están puestos sus objetivos.

En el larretismo reniegan de la opción de alejarse del centro. "Si los extremos nos votan contentos, no llegamos al 30% de los votos. Nos tienen que votar enojados y molestos, y ese sería un buen síntoma de que podemos llegar al 50%", analizan.

Margarita Stolbizer es una de las apuntadas por el sector de los moderados.

Desde el radicalismo tampoco hay una visión uniforme. Así como Lousteau está trabajando en tándem con la estrategia de Rodríguez Larreta hay otros sectores que son más escépticos. El tucumano José Cano, por ejemplo, considera que es "poco serio anunciar cosas que nunca van a ocurrir y que son títulos para los medios". Mantiene un buen vínculo con el jefe de Gobierno porteño -de hecho esta semana le organizó un zoom con dirigentes y militantes de su provincia-, pero cree que JxC “hoy tiene que trabajar para consolidarse en todos los distritos”. “La opción al kirchnerismo somos nosotros”, resume, quitándole peso a futuros aliados.

A la discusión también se sumó Elisa Carrió, quien el fin de semana, en un congreso partidario de la Coalición Cívica, reconoció que “es un momento de ampliación de Juntos por el Cambio” pero aclaró que “no de cualquier ampliación”. "Si seguimos sumando personas con inconductas claras y con traiciones, lo único que vamos a lograr es descomponer una alianza histórica", resumió.