Guerra sin cuartel es el nombre del libro. “Terminar con la inseguridad en la Argentina” es la bajada. Patricia Bullrich decidió transformar sus cuatro años al frente del Ministerio de Seguridad, pero además revela anécdotas de la gestión, cómo Mauricio Macri le ofreció el cargo, su charla con el director Juan José Campanella sobre los prófugos que van a las canchas de fútbol o el caso Maldonado.

En ese marco, la presidenta del PRO eligió el teatro El Nacional, en Corrientes 960, para realizar la presentación. Con la ayuda de Maximiliano Guerra, quien colaboró en la puesta en escena, las luces y el manejo general del lugar, Bullrich eligió al sociólogo Marcos Novaro, al filósofo Julio Montero y a la periodista Viviana Canosa para acompañarla.

“Hicimos cosas que salían del molde”, arrancó la presidenta del PRO. Antes de que comenzara, el presentador, el también periodista y ex candidato a intendente de Juntos por el Cambio Luis Otero, leyó una carta del propio Mauricio Macri para felicitarla: “Esto no es una presentación de un libro sino una experiencia, para que veamos lo que se hizo durante la gestión de Patricia, un modelo de lo que podemos hacer, y la importante diferencia que encontramos en lo que se está haciendo y trabajando en la actualidad sobre la seguridad en la Argentina”, escribió el ex presidente.

El libro

En su alocución, la ex ministra intercambió partes del libro con anécdotas de su gestión. Una de ellas fue vinculada a la triple fuga, no bien desembarcó en su cargo. “Cuando llegamos se escaparon esos tres. Teníamos que buscarlos con un mapa viejo y un Honda viejo del Automóvil Club Argentino”, confió. Luego, contó que, cuando pensó que los habían detenido, “nos subimos al helicóptero y Maxi Pullaro, el ministro de Seguridad de Santa Fe, nos dice que no estaban ahí. Ahí casi lo mato. Y Mauricio había mandado un tuit. ¡Me ligué el reto de mi vida! Ahí me volví un poco más rigurosa, no sé si tanto, un poco más”, manifestó.

En otro tramo de su alocución, habló del capítulo 4 denominado “El secreto de sus ojos”, por la película ganadora del Oscar. Bullrich dijo que se reunió con el director Juan José Campanella y le consultó si en la Academia de Cine y entre los críticos no lo habían atacado por la escena donde un prófugo va a la cancha a ver a Racing y allí lo encuentran los investigadores. Campanella le respondió que sí, y que casi pierde el Oscar justamente por esa escena. “Bueno, detuvimos 807 prófugos que los agarramos cuando iban a la cancha. Yo soy testigo: van a la cancha igual”, reveló Bullrich que le respondió.

Otro de los capítulos del libro se denomina “Zafarrancho” en referencia al ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, y la corriente de pensamiento que inauguró en el país. En ese sentido, hubo críticas a esa doctrina.

También hizo alusión al megaoperativo que implicó la organización del G20 (en el capítulo 12 “El G-20: Misión Imposible”), donde reveló desde el enojo de Donald Trump por el tránsito interrumpido o lo complejo que era cuidar a Vladimir Putin.

Pero donde se la vio más cómoda es desplegando los ejes de la lucha contra el narcotráfico. En este sentido, planteó: “Hay muchas teorías sobre cómo combatirlo. Estoy convencida de que si uno baja la tasa de homicidios, si baja la cantidad de jóvenes que cometen delitos, logra convivencia en los barrios donde había peleas, logra que las bandas dejen de dominar el territorio uno cuida la democracia y su calidad. Nosotros cuando llegamos no nos pusimos fuera del problema, todos somos parte del problema. Por otra parte, construimos esa autoridad para que las instituciones sean reconocidas, porque si no es muy difícil luchar con el narcotráfico, la trata de personas, las bandas, los que asesinan. Luchar contra esa idea no es fácil. La lucha contra el narcotráfico salvo muchas vidas”.

La comedia del traspaso

El caso Maldonado

Otro de los capítulos que abordó Bullrich fue el 8: “El caso Maldonado y la construcción de la mentira”. En este marco, dijo: “Este es un libro sobre discusiones que dimos, momentos y alegrías también. Y no dejé pasar los momentos tristes, como el caso Maldonado porque lo que nos pasó ahí, con Justicia, es que nos dimos cuenta enseguida que se quería convertir algo, que en ese momento no sabíamos, en una verdad. Y lo primero que nos dijeron es que si decíamos que era una desaparición forzada iban contra la Gendarmería y nosotros nos salvábamos”.

Y agregó: “Fue una lucha por los derechos humanos: por los derechos humanos de los ciudadanos. En Argentina eran los derechos humanos de algunos ciudadanos. Cambiamos un paradigma muy fuerte. Nosotros defendimos los derechos humanos de esos gendarmes del sur”.

La chicana a Frederic y el análisis del libro

En la previa al acto, cuando Otero presentó a Viviana Canosa, le planteó: “Andaban diciendo por ahí que tiene ganas de hacer cosas nuevas por la gente… no sé si eso se va a confirmar”.

Canosa se rió y le respondió: "¿Vino (Sabina) Frederic? Digo, así le enseñábamos algo…".

Otero respondió: "Le mandamos una copia".

Más tarde, por Twitter, la periodista aclaró que no tiene previsto lanzarse de lleno a la política sino que fue a la presentación como “un gesto de corazón por cariño a @PatoBullrich”. Y contó que fue la propia ex funcionaria quien la invitó y ella aceptó gustosa.

“Un GESTO de corazón” por cariño a @PatoBullrich

Me invito a participar de la presentación de su libro y con mucho gusto acepte.@ezequielmauro https://t.co/89nYzpVNtJ — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 16, 2020

Durante la presentación del libro, Canosa dijo: “La Argentina me preocupa. Siento que estamos retrocediendo un montón después de la gestión de Patricia”, y agregó: “El mundo y más aún la Argentina está sufriendo de un aumento de inseguridad. La Argentina hoy está en una encrucijada, el pueblo está cansado de la política que el actual gobierno está tomando sobre la inseguridad. Patricia encaró el tema de la Seguridad de fondo, sin tibieza, ella fue al hueso”.

Por su lado, el filósofo Montero señalo: “El libro a mi entender hace un aporte importante y necesario al debate sobre la seguridad en la Argentina. Su autora tiene un estilo directo y austero; siempre le digo a Patricia que es la Ángela Merkel Argentina. Ella es una servidora virtuosa”. Y sumó: “El libro brinda sobrado testimonio del coraje de su autora y del equipo que la acompañó; está escrito en un lenguaje llano y accesible para el gran público, mostrando cómo funciona el Estado desde adentro, señalando valores, firmeza, confianza, humildad y respeto por las fuerzas de seguridad y las víctimas de los crímenes. Es un relato crudo de lo qué pasa cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer. En la Argentina se ha construido un culto del Estado presente, pero ahora se hace presente para obstruir la conducta individual, y renunciar a la Seguridad. La mayor contribución del libro es mostrar que no hay nada más reaccionario que sacar la Seguridad de la Agenda Pública”.

Patricia Bullrich: "El proyecto de Cristina Kirchner es su impunidad, el país no le importa nada"

A su turno, Marcos Novaro apuntó: “Es un libro bien Patricia, es ella en papel. Cuenta episodios interesantes, educativos. Es muy importante, porque rinde cuentas, un ejercicio raro entre los funcionarios. El libro la pinta de cuerpo entero. Persona que ha adoptado por experiencia el Liberalismo y lo defiende. Ella dice la ley me salvo, por eso es importante que exista el Estado de Derecho. Ella representa esa convicción pragmática de nuestra visión Republicana y Liberal. Patricia da pruebas en el libro de qué hay que construir confianza en las instituciones”.

Para finalizar, la autora del libro concluyó: “Hoy también para mí es un día de agradecimientos, a todos los que me han acompañado en ésta presentación. Es un libro importante, es sobre lo que uno vive durante la gestión. El Equipo de Seguridad vivió 4 años a un ritmo de una montaña rusa. Nuestra gestión fue una práctica pero también una idea, para generar un cambio de Paradigma, hechos de gestión en el marco de una Idea. Nosotros le cambiamos el paradigma a las fuerzas, del miedo a la acción. Hicimos cosas que salían del molde”.

