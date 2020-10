Bullrich: “Las presiones de Cristina Kirchner sobre la Corte no dieron resultado”

Patricia Bullrich, ya recuperada del Coronavirus, volvió a la hiper actividad que la caracteriza. La presidenta del PRO, en un Zoom con la agrupación “Banquemos”, trazó un análisis sobre la coyuntura política y planteó que las movilizaciones y las marchas fueron determinantes ante el caso Vicentín y también para el futuro de la Corte Suprema de Justicia.

En ese marco, Bullrich dijo que la marcha atrás en la expropiación de Vicentín tuvo un componente central en las movilizaciones. “No hay otra manera de pensar, lo de Vicentín no se hizo por la movilización”. En el mismo sentido, dijo que los reclamos al Poder Judicial, y el abrazo al palacio del máximo Tribunal de Justicia, fueron clave. “No hay otra manera de pensar que las presiones de Cristina Kirchner sobre la Corte no dieron resultado. Y la Corte entiende que la movilizaciones reclaman justicia”, expresó.

“El kirchnerismo debe estar con la cabeza confusa: a las cosas que ellos pensaban que podían ser populares, (se contrapone) la construcción de una fuerza de liderazgos que va generando cambios. No entienden por qué hay gente defendiendo la propiedad privada”, explicó.

La presidenta del PRO agregó: “Este un Gobierno que dice que no va a respetar la propiedad privada, que suelta a los presos, que no cuida a la policía y si matan un policía dicen que no es tema de ellos. Y ante cada cosa hay una reacción social: tractorazo, marchas. Esto va construyendo una fuerza social que se expresa mucho más allá y que tiene bordes más extensos que lo que puede hoy generar una fuerza política”.

“Hay un proceso de liderazgo más horizontal, sin pedirle permiso a nadie, comienzan a surgir organizaciones y grupo ciudadanos que se convierten en actores protagónicos de los cambios que la Argentina busca o de los frenos que se quieren poner”, evaluó la presidenta del PRO.

En ese marco, fue lapidaria con el jefe de Estado, Alberto Fernández. “Hay un presidente que no tiene poder, que además no sabe cómo tenerlo y se enamoró de la cuarentena. Y enfrente tenemos una pared que hay que derribar”.

Además, expresó que el presidente quiere dividir a la oposición. “Este intento que tuvo Alberto Fernández diciendo que él iba a venir a terminar con la grieta, a gobernar con parte de nosotros - a mí siempre me deja afuera y a Macri también -. Lo que había no era un intento democrático de gobernar con dos fuerzas con cierto equilibrio, sino que era el intento, que ya había sucedido siendo Fernández jefe de gabinete, de desestructuración de la oposición”, opinó.

El moderador del encuentro virtual fue Ricardo Benedetti, una de las caras visibles de la agrupación que tiene fuerza incidencia en las redes sociales.

En otro tramo de la más de una hora que duró la charla, Bullrich planteó “cómo se construye un modelo de gobernabilidad distinta al kirchnerperonismo. Cómo lograr que otros actores te dejen gobernar. En este sentido, hay que encontrar un punto medio: hay actores con los que se puede negociar y otros no, sino se mantiene el status quo”.

De manera sorprendente, al trazar el panorama electoral previo a las PASO de 2019, elogió a la ex presidenta y actual vicepresidenta. “La jugada magistral de Cristina Kirchner de correrse nos hizo jaque mate. Y nos quedamos sin saber dónde ir”, apuntó. Y añadió que tras la derrota de agosto surgieron las primeras movilizaciones que fueron determinantes para alcanzar el 41%.

El futuro de Juntos por el Cambio

En otro tramo de su alocución, Bullrich destacó la unidad. “Primero nos mantuvimos juntos. En la década pasada la oposición se pasó al oficialismo, desde el radicalismo K, Borocotó, los distintos sectores del ARI. Era como un ´toma todo´ y la oposición era una debilidad estructural que hizo que el país tenga un partido único. Con el conflicto del campo comenzó a gestarse una oposición”.

Y amplió: “Tener una fuerza de recambio es muy importante: desde el Gobierno de Alfonsín solo se armó una oposición cuando el peronismo entró en crisis. Con la caída de la Alianza el nivel de dispersión fue total que duró desde 2003 hasta 2015. Estuvimos muchos años fuera del poder”.

En este contexto, dijo: “Sacamos un 41% y hoy en día hay que afiliar, salir a buscar gente, organizarla. Y eso es abrirnos. Si nos cerramos a los cientos de miles de personas que se expresan con lo que nosotros somos van a buscar otro canal de expresión. Sobre todo cuando la gente valora su propia acción y genera cambios”.

Sobre el cierre, les planteó a los dirigentes de “Banquemos” que “la idea más importante sobre la que tenemos que trabajar es la construcción de una fuerza social”.

“La Argentina tuvo un partido que siempre se expresó como fuerza social, que fue el peronismo, y también el radicalismo, en determinados momentos, como con Alfonsín. Esta fuerza social de la Argentina productiva, del progreso, republicana, también se refleja en las zonas donde tuvimos más votos, donde tienen más cultura del trabajo. Eso llevarlo a todo el país”.

En este marco, expresó que “el gran desafío es que con el PRO que nació como una fuerza con un liderazgo, el de Mauricio Macri, y la gestión de la Ciudad, hoy ninguna de esas dos cosas alcanza”.

Sobre el epílogo de la cumbre virtual, y ya pensando en las elecciones de 2021, hizo foco en la Cámara Alta: “El peronismo hace provincias feudales porque le da el poder en el Senado. Y tenemos que romper ese dominio”.

ES/MC