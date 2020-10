"La seguridad debe ser una política de Estado y no una discusión ideológica entre políticos"

En lo formal es Secretario de Seguridad y Justicia porteño. Pero en lo fáctico, Marcelo D´Alessandro es una de las principales espadas jurídicas del Gobierno porteño y quien diagrama el trabajo contra la inseguridad y el día a día de la Policía de la Ciudad. En una entrevista exclusiva con PERFIL habla del caso Roldán, el uso de las Taser y el futuro de la coparticipación federal en manos de la Corte Suprema.

¿Qué evaluación hace del asesinato de Juan Pablo Roldán? ¿Hubo mala praxis de la Policía?

Los oficiales tanto de la Federal como de la Ciudad actuaron muy bien y de forma profesional. El policía de la Federal podría haberse quedado en su garita y salió. Y la policía de la Ciudad también salió rápido a asistir y se logró preservar la integridad física de terceros. Lamentablemente terminó con la muerte de Roldán. Ahora no hay que interpelar el accionar policial, que actuó de manera profesional, sino a aquellos que tenemos responsabilidad en la conducción de las fuerzas de seguridad, los jueces, los fiscales, los diputados, los senadores y preguntarnos qué herramientas les damos a quienes nos cuidan arriesgando su vida.

¿Con una Taser no se hubiera evitado?

Esto va más allá de una Taser. No vamos a comprar 26 mil para cada efectivo. Es un debate profundo. Las Taser, sin dudas, hubieran servido. El punto es: por qué un policía en una situación de tal magnitud duda en actuar. Si Roldán le hubiera tirado al cuerpo al paciente psiquiátrico hoy estaba preso. Entonces hay que entender la gravedad del hecho que enfrentan los policías en la calle y el marco jurídico que le queremos dar. Puedo poner otros ejemplos donde los policías terminaron procesados. En un caso, un hombre desvariaba amenazando con el cuchillo a vecinos. Llaman al 911 y un policía le pega una patada a distancia para desarmarlo y el hombre con mala suerte cae, golpea su cabeza y muere. Al policía lo acusaron de criminal. El otro caso: estaban en un patrullero y ven un delincuente que quiere apuñalar a dos personas que viajaban en otro auto. Los policías le dispararon debajo de la cintura. El delincuente quiso seguir y un balazo lo mata. Esos policías terminaron presos, los mandaron a Marcos Paz y están procesados. Entonces: ¿qué tienen que hacer ante situación extremas? En la calle se enfrentan todos los días ante estas situaciones. La seguridad debe ser una política de Estado y no una discusión ideológica entre políticos.

¿Por qué la Ciudad hoy no tiene pistolas Taser?

En 2009 con la creación de la Policía Metropolitana el Gobierno porteño intenta comprarlas. Distintos organismos del entonces gobierno nacional realizaron un amparo con lo cual logran que un juez prohíba la compra. Cuando nos hacemos cargo de la policía reflotamos esa discusión jurídica hasta el Tribunal Superior de Justicia (la Corte porteña) que autorizó la compra. Abrimos un proceso de licitación, viajaron instructores a capacitarse en el uso de las Taser y nos agarró la pandemia con problemas de importaciones y la licitación quedó desierta. Ahora reflotamos el expediente para comprar 300 pistolas de última tecnología, con cámaras que tienen trazabilidad del uso. Podes saber dónde y cuándo se usó. Las repartiremos por comunas y en los lugares donde el uso del arma de fuego puede traer más problemas que soluciones.

¿Qué opina que la ministra Frederic haya culpado a la Policía de la Ciudad “por no actuar”?

No voy a entrar polémicas. Para mí, ante el asesinato de un hombre que mostró arrojo y vocación es un dolor que es transversal. Se perdió la vida de un héroe. Y demostró el trabajo coordinado de los policías que están en la calle. De mí, que (Frederic) diga lo que quiera, pero que le eche la culpa a los policías que fueron a ayudar, entendiendo lo que significa para ellos la pérdida de un colega, la verdad que no está bueno y está fuera de lugar.

¿Hay más delitos y más violencia en la calle?

Si bien los delitos venían disminuyendo, se desplomaron con la cuarentena y ahora vemos una leve suba. No ha explotado, pero hay mayor violencia en los hechos. Una de las problemáticas que vemos es que con liberación de miles de presos los delincuentes ven que hay una mirada abolicionista más que garantista en algunos sectores. Me refiero a aquellos que siquiera creen en la pena. El que delinque tiene que tener su pena. Es lo mismo que generar una discusión definitiva de la ley penal juvenil: no significa que tengan los mismos tratamientos que los adultos, pero tiene que haber reglas de convivencia para respetar aun siendo menor. La pena no puede ser la misma que un adulto, pero no puede ser que no haya consecuencia por romper las reglas básicas de la sociedad.

¿Cómo es su relación con Sergio Berni?

Nuestra relación es buena, trabajamos en forma coordinada y tenemos dialogo permanente. Le acabamos de ceder 12 destacamentos en la General Paz, trabajamos en el anillo vial. Y lo mismo con el Gobierno nacional: trabajamos de manera coordinada más allá de las diferencias que tenemos.

¿Qué pasará con la coparticipación federal en la Corte Suprema?

Desde el momento en que presentamos el recurso ante la Corte es que estamos convencidos de que hubo una violación constitucional, un ataque directo a la autonomía de la Ciudad y un manejo discrecional de los fondos que atenta contra la coparticipación. No podes votarle un presupuesto a la Ciudad y tres meses antes que termine el año y cambiarle las reglas de juego. Y tomar esos fondos para dárselos a la provincia de Buenos Aires de manera discrecional. Esto puede pasarle a otras provincias. Ahora vamos a esperar a ver cómo se resuelve la medida cautelar (que frenaría el decreto de recorte de fondos) y luego se verá la cuestión de fondos.

Una de las cuestiones que ha planteado el Gobierno nacional es que se le dieron entre $80 mil y $120 mil millones demás a Larreta. ¿Cuál es el monto final del costo de la seguridad porteña?

La resolución que toma el Gobierno para sacar los montos para pagar sueldos lo toman sobre la base de una jerarquía de la Federal que, en un altísimo porcentaje, cobran en negro. En segundo lugar, lo hacen, no sobre la totalidad de los traspasados. En tercer lugar se ve otro avasallamiento sobre la autonomía de la Ciudad: nadie puede determinar cuánto le paga la Ciudad a sus oficiales cuando tenés la autonomía en seguridad. La Nación no puede determinar cuánto le vamos a pagar a un policía. La matemática es exacta: todos hablan pero ninguno quiso armar una comisión de auditoria que estudie los números en profundidad. Estamos seguros que el monto por el que se pasó la Federal es el que correspondía.

¿La Ciudad verá afectada su seguridad si no se avala la cautelar de la Corte?

No, la seguridad no. Pero sí el presupuesto y eso trae muchos problemas. Tanto el jefe d gobierno como el vicejefe tienen claro que la seguridad, como otras cuestiones, son prioridad y se realizará el esfuerzo necesario para que se siga brindando como hasta ahora.