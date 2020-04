Twitter no es el entorno apropiado para que el Presidente converse cuando está desvelado

El presidente no debe manejar su Twitter. Así como los asesores de Obama le sacaron el Blackberry ni bien llegó a la presidencia (lo que le ocasionó un breve síndrome de abstinencia pero a la larga lo hizo más productivo), la persona física de Alberto Fernández no puede estar detrás de la cuenta de @alferdez. Para eso están los media managers. Todos necesitamos un presidente descansado y que no esté asumiendo tareas innecesarias.

No olvidarse de que, aunque el presidente sea una persona común y corriente, no lo es mientras cumple su función. La investidura impone un necesario distanciamiento entre el pueblo y sus representantes. Cuando Alberto Fernández habla no debe hacerlo ya como individuo, ni como representante de un partido o un electorado, sino como presidente de todos los argentinos. Debe escribir como si incluso su cuenta le perteneciera no a él sino a la República Argentina.