Contradicciones del derecho laboral

El derecho del trabajo en Argentina enfrenta una paradoja. Mientras la industria y la construcción atraviesan una de las peores crisis en dos décadas, la conflictividad laboral ha alcanzado niveles mínimos. Esta contradicción expone las tensiones entre la normativa laboral y la realidad económica, y obliga a repensar los desafíos que enfrentan trabajadores, empleadores y el Estado en un contexto de recesión y ajuste.

La política económica de 2024 dejó huellas profundas en el mercado laboral. La industria, pilar del empleo formal, registró una caída del 9,4% en su actividad, según el Índice de Producción Industrial (IPI) del Indec, la más pronunciada desde 2002. Sectores clave, como los productos minerales no metálicos, la maquinaria y equipo y las industrias metálicas básicas, sufrieron desplomes superiores al 15%, afectando a miles de trabajadores. La construcción, por su parte, experimentó una contracción del 27,4%, con una pérdida del 13% del empleo formal en el sector.

Estos datos reflejan el deterioro de las condiciones laborales. La inflación y la devaluación erosionaron los salarios reales, mientras que la precarización laboral se ha extendido. Aunque la Secretaría de Trabajo informó una leve recuperación del salario medio en diciembre de 2024, éste sigue por debajo de los niveles de 2017 y 2015. Esto evidencia la brecha entre las garantías teóricas del derecho laboral y la realidad cotidiana de los trabajadores, muchos de los cuales enfrentan despidos, contratos no renovados y salarios adeudados.

Sin embargo, pese a la crisis económica, la conflictividad laboral en 2024 fue la más baja en dos décadas. Según la Secretaría de Trabajo, los paros, bloqueos y ocupaciones de establecimientos se redujeron a un promedio de solo catorce conflictos mensuales en el sector privado. Este fenómeno se atribuye al diálogo entre el Gobierno y los sindicatos, así como a la necesidad de preservar las fuentes de trabajo en un contexto de ajuste. No obstante, la baja conflictividad no implica necesariamente una mejora en las condiciones laborales. Puede ser síntoma de la debilidad sindical ante la crisis, porque muchos trabajadores, temerosos del desempleo y la precarización, optan por no ejercer su derecho a la huelga y la protesta. Esto plantea serias dudas sobre la efectividad de la negociación colectiva en el actual escenario.

El derecho laboral argentino fue históricamente uno de los más avanzados de la región, con garantías como la indemnización por despido, la jornada limitada y la negociación colectiva. Sin embargo, la crisis ha debilitado su impacto real. La informalidad y la pérdida de poder adquisitivo socavaron estas conquistas, mientras que la caída del empleo formal y la contracción de sectores clave han limitado la capacidad de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores.

El panorama laboral en Argentina es complejo y contradictorio. La crisis ha evidenciado las limitaciones del derecho laboral para proteger a los trabajadores en un contexto de recesión y ajuste, mientras que la baja conflictividad refleja tanto avances en el diálogo social como debilidades estructurales del sindicalismo. Para revertir esta situación, es fundamental una política integral que involucre al Estado, los empleadores, los sindicatos y los trabajadores en la búsqueda de empleo genuino y reactivación productiva. Solo así será posible traducir el derecho laboral en mejores condiciones de vida para todos los argentinos.

*Profesor de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.