Permiso para salir: el virus ya discrimina a los adultos mayores

por Ceferino Reato

Se notó que a mi querido Julio Bárbaro no le gustó mucho un comentario que yo acababa de hacer anoche en el programa “Intratables” sobre el permiso en ese momento obligatorio y punitorio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que los adultos mayores a los 70 años puedan salir a hacer compras a partir del lunes.“Ceferino, tengo 78, no es un poco para discriminar?”, me escribió Julio.

Yo había mostrado una postura a mitad de camino sobre la iniciativa porteña: por un lado, estuve en contra de cualquier tipo de sanciones o multas frente a eventuales cumplimientos como trascendió al principio. Por el otro, defendí la postura de insistir en que todo este aislamiento —aquí y en el mundo— se realiza para proteger, en primerísimo lugar, a nuestros adultos mayores.

Es que son los mayores de 65 años los más vulnerables al coronavirus. Tanto es así que en nuestro país la edad promedio de los fallecidos es de 69 años y algunos meses (es variable), una edad menor que en otros lados, claramente que en Italia, donde en un momento ese promedio era de 80 años.

Por eso, le contesté a Julio Bárbaro: “Sí. El virus discrimina”. Pero, el whatsapp tiene tanto de frío y distante, que al rato agregué”. “Igual, vos estás hecho un pibe”. Lo cual es rigurosamente cierto, como se sabe, escucha y ve.

Es un asunto delicado. Muchos adultos mayores se molestan porque se sienten discriminados. Recién, en la verdulería de mi barrio, Belgrano, dos vecinas estaban muy enojadas. “No nació todavía quién me diga que me tengo que quedar en casa; si vivo acá, a tres cuadras, y llego, sacó todo y limpio todo”, me dijo una de ellas, que parecía mucho más sana y lúcida que yo.

Más allá de eso, sigo pensando en que hay que tratar de convencer, de persuadir, a los adultos mayores que son el blanco elegido por este virus. Es un tema difícil de tratar en los medios pero entiendo que muestra el afecto que todos (aquí y en el mundo) estamos mostrando por los adultos mayores.

En Buenos Aires, al contrario de lo que sucede en la mayoría de las ciudades de Italia, en especial del sur, una buena cantidad de adultos mayores a los 65 años vive solo o con su pareja, pero sin el resto de la familia. Es el 62 por ciento, según las estadísticas oficiales.

Eso ha sido muy afortunado en este caso porque obstaculiza la transmisión del virus por parte de los familiares más jóvenes. Pero plantea el problema de cómo hacer para evitar que tengan que salir a hacer las compras indispensables.

La iniciativa del gobierno porteño me parece muy oportuna en ese sentido: reunir un buen número de voluntarios —se habla de 30 mil— y asistirlos. Pero, tiene que ser un servicio y, como tal, respetuoso y cortés. No puede ser un acto condescendiente ni, mucho menos, una imposición.

Como con tantas iniciativas del gobierno nacional, me gustaría enfatizar en la necesidad de favorecer que los funcionarios intenten abordar situaciones complejas. Así lo hizo el presidente Alberto Fernández cuando, por ejemplo, cerró las fronteras, una decisión nada fácil de tomar. En este caso, Horacio Rodríguez Larreta se ocupa de otro tema espinoso.

Las reacciones y críticas deberían servir para mejorar las iniciativas de los funcionarios; no para inhibirlos y convencerlos de que lo mejor para ellos es no hacer nada que no sea políticamente correcto.

*Editor ejecutivo de Fortuna.