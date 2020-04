Para circular en CABA, los mayores de 70 necesitarán un permiso

por Claudio Corsalini

Este viernes 17 el gobierno porteño anunciará que a partir del lunes 20 los adultos mayores de 70 años que vivan en el ámbito de ciudad de Buenos Aires deberán tramitar un permiso de circulación obligatorio y específico para poder salir a la calle. Se trata, en definitiva, de la medida de mayor impacto en cuanto a la restricción de circular en la vía pública dictada por el Gobierno porteño. Esta herramienta disuasoria tiene por objetivo minimizar no solo las salidas a la calle, sino también garantizar el distanciamiento preventivo de los mayores ante la amenaza del contagio de coronavirus. Los adultos mayores son considerados el grupo de mayor riesgo de contagio ante el COVID-19 y representan la tasa de mortalidad más alta causada por este virus a nivel global. En la ciudad, ocho de cada diez personas fallecidos por coronavirus en la ciudad son adultos mayores.

En Buenos Aires viven más de 650.000 adultos mayores de 65 años, de los cuales cerca del 70% vive solo o en hogares mono generacionales. Los que tienen más de 70 años son 490.000 adultos. Mientras que el 47,3% de los hogares de mayores de 65 años viven personas solas, o sea que son unipersonales.

Esta medida forma parte del Plan Integral de Cuidado y Acompañamiento de Adultos Mayores que viene llevando adelante el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. La implementación de esta medida se apoya en tres ejes: que los adultos mayores no puedan salir, que no quieran salir y que no tengan que salir.

Según adelantaron desde el Ejecutivo porteño, el nuevo permiso de circulación se podrá tramitar en el 147, tendrá validez solo para el día otorgado y contempla excepciones para el cobro de la jubilación, tratamientos médicos y vacunación.

Esta iniciativa se enmarca en el plan de cooperación formado entre el Estado y la comunidad para lograr una red de cuidado que involucra a familiares, vecinos, encargados de edificios, y también organizaciones de sociedad civil, como centros de jubilados, capillas, parroquias y hogares. Todo se organiza alrededor de las necesidades del adulto mayor dependiendo de los contextos de vida de cada uno. En este sentido, y pese a que muchos adultos mayores salían a la calle en el marco de la cuarentena, las salidas más frecuentes durante la cuarentena estuvieron relacionadas con el aprovisionamiento de comida y medicamentos.

Cómo obtenerlo:

●El trámite es telefónico, llamando al 147.

● El operador le informará al adulto mayor sobre las estadísticas del coronavirus para su grupo etario; qué alternativas tiene para cubrir la necesidad por la que quiere sacar el permiso.

● Si aún así fuera necesario el trámite, se le pedirá el DNI y se le dará un código de trámite.

● El plazo de uso del permiso es solo para el día en que fue otorgado y puede tramitarse desde el día anterior.

● En la calle el control tecnológico lo harán agentes a través de celulares con el DNI del adulto, único documento requerido.

● No habrá multas. Si el adulto no tiene el permiso se le va a pedir que vuelva a su casa y se le recordarán los riesgos de salir a la calle. Ante la repetición del incumplimiento podría dictaminarse trabajo comunitario.

● No hace falta permiso para ir a vacunarse, a cobrar la jubilación, a la atención médica o en una emergencia de salud.

● No hay límite en cantidad de permisos ni por persona ni por mes.