El arte que canta las verdades

"En el film que se preestrenará en la sala 25 de Mayo y pasara al Cine Gaumont y luego a La Plata y Bolívar, dirigido y guionado por Victoria Chaya Miranda, cuyo título es Lo habrás imaginado, se muestra justamente la falta de amor que padece una niña en su más tierna infancia, enmascarando a su vez, con la frase que titula el film, el feroz abuso que sufre y sigue sufriendo la protagonista ya como adulta.

El recorrido del film muestra a su vez varias capas, se presenta visualmente como un thriller, con un investigador pertinaz y un doble agente, centrándose a su vez en las dificultades que tiene la Justicia, aquí y en el mundo, para poder atrapar a los poderosos cuando delinquen, y simulan convenientes máscaras, supuestamente benefactoras.

Es sumamente interesante, a su vez el mostrar el marco familiar y la certeza que la mayoría de los abusos infantiles se producen en ámbitos muy cercanos a las víctimas, con la complicidad de aquellos que lo saben o lo sospechan y como en el film citado, tratan de convencer a la víctima que: “Lo habrás imaginado”…

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Por ello es inaudito que se haya presentado un proyecto legislativo sobre supuestas falsas denuncias, que ya están justamente penadas por la ley, y que a su vez podrían llegar a desalentar verdaderas denuncias de las víctimas, amenazadas a veces por sus victimarios, en un país que no parece tener las herramientas necesarias para impedir que cada día y medio muera una mujer, asesinada por un hombre cercano.

Por ello es importante el film de Victoria Chaya Miranda, por la transformación de la protagonista que pasa de ser pensada a pensar por sí misma y porque tiene la delicadeza de mostrar en dibujos los que los niños y niñas de aquí y de todo el mundo deben saber, que sus cuerpos son sagrados y nadie tiene derecho a vulnerarlos, aprovechándose de su inocencia y ellos deben saberlo y reconocerlo.

Por ello es tan bienvenido un film como Lo habrás imaginado porque muestra lo esencial del abuso, el mundo intrafamiliar que lo permite, lo difícil que es investigar cuando el poder se interpone defendiendo sus propios intereses y porque muestra su salida a través de las modificaciones externas que se van produciendo y la forma en que la protagonista puede apropiarse de su sombra y mostrarla al mundo.

Por ello el cine es tan esencial no sólo como industria que da trabajo a tanta gente, sino también como expresión de la potencia del buen vivir, en oposición al maltrato.

Rinoceronte, la obra del absurdo se presenta en Andamio 90, la mítica sala, fundada por Alejandra Boero, que además ofrece una escuela terciaria para poder especializarse en Profesorado de Teatro, Guión y Dirección Teatral, con una muy buena puesta en escena y actuación de los muy diversos actores que interpretan la obra del genial rumano, Eugéne Ionesco.

El guión muestra un pueblo aparentemente muy normal donde aparecen diversos personajes que hacen al transcurrir de la vida ciudadana sin mayores contratiempos.

Pero el horizonte del tan tranquilo ambiente es sacudido con la aparición de un primer rinoceronte, y luego la acción muestra cómo un número pequeño de estos animales salvajes se van transformando en más y más a medida que el tiempo de la obra va transcurriendo.

Y lo absurdo es que esos rinocerontes que van tiñendo todo el panorama teatral, son en realidad los habitantes de ese mismo pueblo que progresivamente, lenta, pausada, pero como un fenómeno imparable, pasan a convertirse en ellos.

Poco a poco los espectadores van notando que el salvajismo natural de esos cuadrúpedos va en aumento comenzando a destrozar instalaciones del mismo pueblo, pero a su vez hay como un creciente entusiasmo entre sus habitantes para pasar al género, cuya única diferenciación es por color, blancos o negros o por el número de su cornamenta: una o dos.

Quizás lo más interesante de la apuesta teatral de Ionesco sea ese creciente entusiasmo por homogeneizarse en una como degradación de lo humano y la progresiva ausencia de pensamiento crítico, que culmina al final de la obra.

Allí, el que avanza como protagonista, queda como único humano, al perder a un posible amor que había anhelado largo tiempo, porque esa, su fugaz pareja , elije convertirse ella también en rinoceronte y en esa lacerante soledad ese hombre sólo que ya nada espera, anuncia al pueblo que pese a todo elije resistir como humano.

Y es realmente impresionante, la cartelera teatral porteña; como ejemplo se han dado en Buenos Aires más obras de Shakespeare que en el propio Londres, donde existe reformado, el Teatro del Globo, lugar elegido por el nacido en Stratford up Avon para presentar sus obras; siendo lo teatral, una de las formas más lúcidas de mostrarnos, como increíble espejo,todas nuestras problemáticas humanas.

La muerte de Carlos Indio Solari, sorprendió a todos, como un rayo en la tormenta de su enfermedad, que él mismo informara al declarar que se retiraba de las actuaciones en vivo, debido al Parkinson que le afectara.

Murió un poeta, un poeta popular rey de las metáforas y el dolor humano que constituyó su muerte motivó un duelo popular que atravesó toda nuestra vasta geografía y se materializó no solamente en misas públicas de sus canciones y sus retratos sino en el doliente cortejo que se dio cita en el Estadio Gatica de la provincia de Buenos Aires que durante largas horas esperó y lo lloró frente a su féretro.

Pero quedan sus letras y sus canciones, con esa voz suya tan grave como expresiva que apareciera con Los Redonditos de Ricota y culminara con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Y sus haikus, esas breves palabras que como los de Japón parecen sintetizar todo:

“El futuro llegó hace rato…

Todo un palo, ya lo ves…

Ciertos reyes no viajan en camello…

La Vida sin problemas, es matar el Tiempo a lo loco…

Este asunto está en tus manos, nene…

Me voy corriendo a ver qué escribe en la pared, la tribu de mi calle…

Violencia es Mentir…

Vivir sólo cuesta Vida”….

Porque en este mundo que parece querer pelearse con la Infinita Potencia de la naturaleza, al no atender el acuciante problema del calentamiento global. Y en este mundo que parece seguir preparándose para la guerra, transmutando sus industrias pacíficas en armamentísticas; cuando los reyes y sus herederos se visten con uniformes militares y donde pareciera que el odio sigue siendo rentable….

En este mundo, muestro mundo, resuenan entonces como fundamentales y proféticas, las palabras de este vate popular que nos recuerda a todos en su decir:



“Si no hay Amor, que no haya nada, entonces alma mía…