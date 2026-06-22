Durante décadas, en la Argentina el dólar fue mucho más que una moneda. Fue refugio, cobertura, unidad de cuenta, termómetro político y, muchas veces, la única estrategia de defensa patrimonial para empresas, familias e inversores.

En un país acostumbrado a inflación alta, devaluaciones, cepos, brechas cambiarias y pérdida permanente de poder adquisitivo, pensar en dólares no era una sofisticación financiera: era supervivencia básica.

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Pero el escenario empieza a cambiar. No porque el dólar haya dejado de importar —en Argentina eso sería ingenuo—, sino porque empieza a cumplir otro rol. Ya no alcanza con mirar solamente si sube o baja. Ahora hay que entender qué está diciendo ese movimiento sobre la economía, sobre la competitividad y sobre la capacidad real de adaptación de empresas e inversores.

El dólar deja de ser solo refugio y empieza a ser termómetro.

Termómetro de confianza. Termómetro de consistencia macroeconómica. Termómetro de competitividad. Y, sobre todo, termómetro de quién está preparado para sobrevivir en una economía con menos inflación, menos margen para remarcar y más competencia.

Durante años, la Argentina premió más al que se cubría que al que producía. El empresario que compraba stock antes de una devaluación podía ganar más que el que invertía en tecnología. El comerciante que remarcaba rápido podía defender mejor sus márgenes que el que mejoraba procesos. El inversor que simplemente dolarizaba excedentes podía superar al que analizaba balances, flujos de fondos o valuaciones.

Ese modelo generó una economía defensiva. Todos se cubrían de todos. Las empresas se cubrían remarcando precios. Los proveedores se cubrían acortando plazos. Los consumidores se cubrían comprando antes de necesitar. Los inversores se cubrían dolarizando.

La inflación funcionaba como una niebla. Tapaba errores de gestión, costos excesivos, baja productividad, mala logística, estructuras pesadas y modelos de negocio poco competitivos. Mientras se pudiera remarcar, muchas ineficiencias quedaban disimuladas.

Pero cuando baja la inflación, se levanta la niebla.

Y cuando se levanta la niebla, aparece la verdad del negocio.

Ahí empieza el verdadero darwinismo económico.

No sobrevive necesariamente el más grande, ni el que más aumentó precios en el pasado, ni el que mejor aprovechó las distorsiones. Sobrevive el que mejor se adapta. El que puede vender con márgenes reales. El que controla costos. El que mejora productividad. El que entiende al consumidor. El que financia bien su capital de trabajo. El que no depende de una devaluación o de una remarcación permanente para ganar dinero.

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La Argentina está pasando, lentamente, de la economía de la cobertura a la economía de la competitividad.

Ese cambio es profundo. Porque durante mucho tiempo muchas empresas no ganaron plata por ser eficientes, sino por administrar distorsiones: inflación, brecha cambiaria, crédito licuado, restricciones a la competencia, importaciones trabadas, precios regulados o costos artificialmente atrasados.

Ahora esa etapa empieza a agotarse.

Con menor inflación, ya no se puede remarcar cualquier cosa. Con salarios todavía golpeados, el consumidor no convalida cualquier precio. Con más competencia, los márgenes se vuelven más exigentes. Con menor brecha, se reducen los negocios de arbitraje. Con tasas reales más relevantes, financiarse mal vuelve a tener costo. Y con un dólar que puede buscar un nuevo equilibrio, pero sin necesariamente trasladarse uno a uno a precios, las empresas quedan mucho más expuestas.

Ahí se separan los jugadores.

Las empresas eficientes ven una oportunidad. Las ineficientes ven una amenaza.

Para una compañía ordenada, con buena estructura de costos, baja deuda, procesos digitalizados y capacidad comercial, una economía más estable puede ser una gran noticia. Le permite planificar, invertir, ganar participación de mercado y financiarse mejor.

Para una empresa desordenada, en cambio, la estabilidad puede ser letal. Porque la inflación ya no licúa errores. El dólar ya no tapa ineficiencias. El consumidor compara más. El proveedor exige más. El banco mira mejor el riesgo. Y el mercado empieza a castigar balances flojos.

El rol de los empresarios

Esto también vale para los inversores.

Durante años, la respuesta automática fue comprar dólares. Y muchas veces fue una respuesta correcta. Frente a inflación crónica, devaluaciones, cepos y pérdida de confianza, el dólar billete funcionó como una defensa lógica.

Pero una defensa no es una estrategia completa.

El dólar sigue siendo necesario dentro de una cartera argentina. Sirve para preservar liquidez, cubrir gastos futuros, reducir exposición al peso y dormir más tranquilo. Pero no genera renta, no produce flujo y no necesariamente construye patrimonio de largo plazo si queda inmovilizado durante años.

El inversor argentino también enfrenta su propio darwinismo.

Van a sobrevivir mejor los que entiendan riesgo, plazo, moneda, liquidez y valuación. Los que distingan cobertura de inversión. Los que no compren bonos solo porque subieron, ni acciones solo porque bajó el riesgo país, ni tasa en pesos solo porque parece alta.

En Argentina no alcanza con mirar rendimiento: hay que mirar contexto, duration, legislación, inflación esperada, riesgo cambiario y riesgo político.

En bonos, la baja del riesgo país puede seguir generando oportunidades si el programa económico se sostiene, si se acumulan reservas y si el país recupera acceso al crédito. Pero ya no estamos en precios de pánico. Parte de la recuperación ya ocurrió. Por eso, la selectividad vuelve a importar.

En acciones, el filtro será todavía más exigente. La baja del riesgo país ayuda, pero los balances van a tener que acompañar. El mercado no va a premiar eternamente a cualquier empresa solo por ser argentina. Va a mirar generación de caja, deuda, márgenes, costos y capacidad real de competir en una economía con menos inflación.

¿El dólar sigue siendo una buena herramienta de ahorro para las familias?

Para las familias, el cambio también es importante. Ahorrar en dólares sigue siendo razonable, pero ya no debería ser la única educación financiera posible. Una familia que quiere construir patrimonio necesita separar liquidez, objetivos de corto plazo, inversiones de mediano plazo y planificación de largo plazo.

La primera etapa de la educación financiera argentina fue aprender a defenderse de la inflación. La segunda tiene que ser aprender a invertir en serio.

El dólar, en este nuevo contexto, no desaparece. Sigue siendo central. Pero deja de ser la única respuesta. Puede subir y aun así perder contra una buena estrategia. Puede bajar y no significar estabilidad real. Puede estar caro para un inversor y barato para un exportador. Puede ser refugio en una crisis y mala inversión en una etapa de normalización.

Por eso, mirar el dólar aislado puede llevar a errores.

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Un dólar que sube en una economía desordenada es señal de crisis. Pero un dólar que acompaña una corrección de precios relativos en una economía con menor inflación, equilibrio fiscal y baja del riesgo país puede ser parte de una normalización.

La diferencia no está solo en la cotización. Está en el contexto.

La Argentina necesita dejar de usar el dólar como sustituto de un programa económico. Un tipo de cambio más competitivo puede ayudar, pero no reemplaza productividad, inversión, infraestructura, crédito, estabilidad jurídica ni reformas estructurales.

Un país no se vuelve rico porque su moneda esté barata. Se vuelve rico porque produce más y mejor.

El viejo manual argentino decía: ante la duda, comprá dólares.

El nuevo manual debería ser más exigente: ante la duda, analizá.

Analizá si el dólar está caro o barato en términos reales. Analizá si la tasa compensa el riesgo. Analizá si el bono todavía tiene recorrido. Analizá si la acción tiene fundamentos. Analizá si tu empresa gana plata de verdad. Analizá si tu modelo de negocio puede sobrevivir sin inflación alta.

La selección natural ya empezó.

Y esta vez no será solamente entre pesos y dólares.

Será entre eficiencia e ineficiencia. Entre estrategia y reacción. Entre empresas que agregan valor y empresas que vivían de la distorsión. Entre inversores que piensan y ahorristas que actúan por reflejo.

En la vieja Argentina, ganaba el que mejor se cubría.

En la nueva Argentina, va a ganar el que mejor se adapte.

(*) Mariano Ricciardi es economista y director de la Consultora BDI