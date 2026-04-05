El ensayismo sociológico de Sebreli y Jauretche

Buenos Aires, vida cotidiana y alienación (1964) y El medio pelo en la sociedad argentina (1966) son dos ensayos de tipo sociológico que presentan muy distintos rasgos estilísticos. También son muy diferentes los perfiles intelectuales y las perspectivas ideológicas de cada uno de sus autores, Juan José Sebreli y Arturo Jauretche. Por un lado, Sebreli siempre ha sido un intelectual que ha cultivado el ensayo, con una perspectiva ideológica que en los años sesenta era de tipo marxista (luego fue tomando otras características) y cuyo texto tiene un estilo que trata de emparentarse con las ciencias sociales. Por otro lado, Jauretche es un militante político, que ideológicamente se inscribe en la línea del nacionalismo popular y cuyo ensayo tiene un estilo que trata de parecer sencillo y campechano.

Si bien los autores y sus ensayos a primera vista son muy diferentes, si se los ubica dentro del contexto cultural de la época, puede descubrirse lazos de unión entre ellos. Esto precisamente es lo que intento mostrar en mi nuevo libro El ensayismo sociológico de los años sesenta, que lleva por subtítulo “Los textos de Juan José Sebreli y Arturo Jauretche,el enfrentamiento con la sociología académica”.

Creo conveniente recordar el contexto general en que aparecen las obras. Desde mucho tiempo atrás, Argentina contaba con una extensa corriente ensayística, con agudos observadores del mundo social. Por otra parte, desde aproximadamente medio siglo, la sociología tenía cierto desarrollo y luego,a partir de 1957, con la creación de la primera carrera de Sociología en el país, obtuvo mayor visibilidad y difusión. Con su pretensión de ser el espacio legítimo para analizar el mundo social, la sociología confrontó así con el lugar que ocupaba antes el ensayo. El conflicto entre estas dos maneras de interpretar el mundo social se manifestó precisamente hacia mediados de la década de los sesenta con la publicación de los textos de tipo sociológico de Sebreli y Jauretche, que se convirtieron en best-sellers de la época.

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Distintos estudiosos, provenientes de la sociología o de la crítica literaria y cultural, habían abordado en sus trabajos a una o a ambas obras. Sin embargo, no existía un examen profundo en forma conjunta y comparativa de ambos ensayos, así como de elementos anteriores y posteriores vinculados con ellos. Justamente, ese vacío es el que intento cubrir con mi texto.

En cuanto al contenido del libro, en él considero a los señalados textos dentro del marco general del ensayismo y la sociología en nuestro país, así como dentro del ambiente cultural de la época. Por otro lado, tomo en cuenta las trayectorias intelectuales previas de Sebreli y Jauretche, así como las polémicas con miembros de la sociología académica a que sus ensayos dieron lugar. Además, si bien primero efectuó un análisis detallado de cada una de las obras, luego las comparo entre sí. Asimismo, dada mi doble formación universitaria, en este trabajo hago converger aspectos sociológicos y literarios.

Por último, quisiera señalar que, aunque la temática abordada ofrece un complejo entramado de elementos a considerar, he tratado de volcarlos de forma clara y sencilla. Si bien el trabajo es de carácter riguroso, he intentado expresarlo de manera que su lectura no quede restringida a un pequeño número de especialistas, sino que sea accesible a un amplio público.

*Licenciado en Letras (UBA), doctor en Ciencias Sociales (UBA).