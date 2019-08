El mensaje de una Argentina subterránea

por Carlos De Angelis

Muchas veces los pliegos de la historia da vueltas insospechadas. Esta elección primarias es una de esas oportunidades. Un triunfo rotundo de la fórmula Alberto Fernández/Cristina Fernández de Kirchner por quince puntos pone negro sobre blanco un malestar que recorre la geografía del país pero que no tenía una correspondencia electoral hasta este domingo.

Evidentemente una Argentina subterránea no era registrada ni por la encuestas pero tampoco el gobierno no había comprendido sus necesidades y demandas, más atentos a la macroeconomía y a un proyecto que no tenía una clara meta, o al menos una que integrara

El triunfo de Axel Kicillof acercándose a los 50 puntos también implicó un golpe mortal para la narrativa simbólica del macrismo, generando un obstáculo insalvable a la posible sucesora de Mauricio Macri. Sólo Horacio Rodríguez Larreta quedo a salvo del tsunami albertocristinista, pero que debe afrontar una elección general con pronóstico reservado.

Ahora la Argentina parece encaminarse a una transición donde los mayores esfuerzos tienen que orientarse hacia contener las variables económicas y desde ya rediscutir los términos del acuerdo con el FMI.

También la noticia de la derrota de Juntos por el Cambio ya impacta en el mundo y sus repercusiones serán amplias, sobre si implica un cambio de tendencia en la región.

Habrá que mirar con detalle los resultados distrito por distrito pero las bases de un nuevo proceso político se ha puesto en marcha.