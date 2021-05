La esencialidad de Internet para nuestras vidas

Desde el año 2005, cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Internet, también conocido como el Día Mundial de la Sociedad de la información. Se trata de una iniciativa que surge de la Sociedad de la Información de España, seguida por las propias de Argentina, Chile, México, Colombia, Uruguay y Paraguay, y que luego contó con el apoyo de diversas asociaciones y organizaciones para que se establezca ése día a nivel internacional.

La incidencia de "La Internet" en nuestras vidas en 2005 era incipiente, y lejos estaba de ser fundamental, dependiendo el país donde uno se encontrase, podía haber una mayor o menor adopción de ésta y sus posibles usos. De esa época quién no recuerda las salas de chat, los cibercafés, y el tan recordado sonido del ICQ primero y luego Messenger, precursores de redes sociales.

Conectividad universal y educación

Hace no muchos años atrás se instalaron tibiamente en nuestras vidas algunas plataformas que hoy son un canal muy importante de comunicación y encuentro en el mundo, como Facebook, junto a plataformas como Instagram, Twitter, Whatsapp, entre otras.

Su relevancia hoy trasciende las fronteras de países y habitantes: mientras que Facebook cuenta con alrededor de 2.800 millones de usuarios mientras que Whatsapp ronda los 2000. El alcance y la penetración que tienen éstas plataformas superan la población de cualquier país del mundo.

Los años siguientes, la Internet dejó de ser un recurso electivo para consolidarse como un medio fundamental que permitió darle continuidad tanto a los ámbitos educativos, como al acceso a información, incluso para sostener movimientos del mercado y la continuidad de los negocios.

Más aún, en el último año, se convirtió en la autopista necesaria para adquirir cuasi todo lo necesario para la subsistencia. Debido a la pandemia, fue el medio de comunicación, de provisión de alimentos, de identificación y validación de las personas, y es en éste último punto en el que me gustaría hacer especial hincapié. Internet nos valida permanentemente, no sólo a las personas, también a las instituciones y organizaciones de la sociedad, también a nuestro modo de pensar o percibir el mundo. Acaso, quién no recurrió a Internet ante un debate con sus amigos, padres, o pareja; esta herramienta se percibe como la verdad absoluta y da muestras de su garantía, validando o no hechos cotidianos.

Sin embargo, esa validación es también lo que nos deja expuestos a diversos riesgos y nos vuelve vulnerables, nos quita el anonimato, nos hace públicos. Es allí es donde este maravilloso mundo del internet nos vuelve a todos un poco mas tecnológicos, mas IT.

Hoy somos más consientes de la seguridad en la información que hace tiempo atrás. Lo mismo sucede con la veracidad, somos menos permeables a las fake news y a los fraudes; pero también somos más ricos en conocimiento, en empatía generalizada, con una mirada crítica constructiva gracias a la gran apertura que nos permitió esta suerte de personificación que denominamos muchas veces “La Internet”, con pronombre, casi como una amiga, compañera de trabajo y co-equiper en la educación de nuestros hijos.

Para cada uno de nosotros que somos parte de ella, le damos entidad y relevancia como ciudadanos digitales, feliz Día de la Internet.

* Emanuel Hermosilla. Especialista en ciberseguridad. Country Manager en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia en F5 LATAM.