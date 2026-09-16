Epidemia invisible: el estrés crónico

Suena la alarma a las seis de la mañana y la sensación no es de descanso, sino de haber corrido un maratón. Contractura en el cuello, la cabeza repasando pendientes y ese nudo en el estómago antes de salir. A las cuatro de la tarde la fatiga paraliza, pero a la noche el sueño no llega.

Para tapar el cansancio, buscamos café o alfajores. "Así es la vida moderna", nos escudamos. Sin embargo, en el consultorio lo vemos a diario: esa persona no está agotada por casualidad, está atrapada en una alarma biológica que no se apaga. Eso se llama estrés crónico.

En la práctica médica los datos son contundentes: más del 66% de las consultas en atención primaria están asociadas a este cuadro. Por eso, el Día Mundial del Manejo del Estrés, que conmemoramos cada 16 de septiembre, es clave para comprender que no enfrentamos una debilidad emocional, sino una crisis biológica que acelera el envejecimiento del organismo.

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Para comprender qué nos ocurre, debemos volver a la fisiología. El estrés no es un error de fábrica, sino una reacción defensiva, inteligente y milenaria frente a una amenaza. Ante un peligro, el cuerpo activa un protocolo para luchar o huir, mecanismo descripto en 1930 por Hans Selye en Nature, quien lo sistematizó en etapas: alerta, resistencia y agotamiento.

En la fase de alerta, el corazón eleva su ritmo y presión para enviar sangre y oxígeno a los tejidos; la respiración se profundiza; los músculos se tensan y el metabolismo libera glucosa y grasas para dar energía. A nivel digestivo, el tránsito acelera o se frena la digestión. El cuerpo se transforma en una máquina lista para defender la vida.

El problema radica en que nuestra biología fue moldeada para resolver amenazas en cuestión de minutos. Si el cazador escapaba del depredador, la alarma se apagaba.

Sin embargo, los estresores modernos no dan tregua: exigencias laborales, aprietos financieros, tensión familiar, sobreinformación y crono-disrupción. Esta estimulación ininterrumpida nos deja atascados en una resistencia crónica.

Imaginemos un auto de campo: si se pisa el acelerador a fondo en punto muerto durante días sin parar, el motor se calienta y termina fundiéndose. Eso mismo le hace el cortisol elevado en forma permanente a nuestro terreno biológico. Para sostener esa alerta artificial, el cuerpo fabrica cortisol a costa de desplomar hormonas clave como testosterona, estrógenos y DHEA. ¿El resultado? Disfunción sexual, sarcopenia, osteoporosis, acumulación de grasa visceral y riesgo cardiovascular. Asimismo, el exceso de ácido clorhídrico daña la mucosa gástrica y altera la microbiota, reduciendo la serotonina y desencadenando ansiedad, insomnio y depresión.

Por eso, si no intervenimos a tiempo, esta resistencia deriva en agotamiento (burnout). El cuerpo simplemente se queda sin nafta. Las estadísticas son claras: el estrés crónico aumenta las probabilidades de sufrir hipertensión, aterosclerosis, diabetes tipo 2, infartos, demencia e incluso cáncer.

¿Cómo apagamos esta alarma biológica? La solución no pasa por tapar síntomas con medicamentos ni por refugiarnos en la comfortfood —ultraprocesados cargados de harinas y azúcares que prometen calma efímera pero inflaman nuestro terreno biológico—. La medicina integrativa exige un cambio de hábitos sostenido.

El primer pilar es volver a la comida real: plantas, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y carnes magras. El segundo es el movimiento: la actividad física libera tensiones y reprograma neurotransmisores. A esto debemos sumarle un descanso reparador de 7 a 9 horas diarias.

En cuanto a las técnicas de regulación del sistema nervioso, la ciencia aporta evidencias contundentes. Un estudio de la Universidad de Stanford publicado en Cell Reports Medicine (2023) mostró que apenas 5 minutos diarios de "suspiro cíclico" —dos inhalaciones cortas por la nariz y una exhalación larga por la boca— es más efectivo para reducir la ansiedad que la propia meditación tradicional.

Finalmente, la naturaleza nos brinda aliados extraordinarios: los fitoquímicos adaptógenos. Plantas como Ashwagandha, Rhodiola, Ginseng o Schisandra, y hongos como Melena de León o Cordyceps, regulan el eje del estrés sin toxicidad, reduciendo la fatiga y protegiendo al cerebro del daño oxidativo.

¿Cómo se consiguen? En cualquier farmacia en formato de extractos, infusiones o cápsulas. Sumados al magnesio por su probado efecto relajante, constituyen un auxilio invaluable aunque siempre supervisado y controlado por un médico.

Por último, vale recordar que el estrés no se vence huyendo de la realidad, sino modulando la respuesta biológica. Apagar el piloto automático, elegir comida real, respirar con conciencia y priorizar el descanso son los verdaderos actos de soberanía sobre nuestra salud.

*Médico (UBA) Especialista en Clínica Médica y en Medicina funcional integrativa (MN 78093/MP 70854).