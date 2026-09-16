La participación ciudadana en la determinación del destino de su país es un componente importante de la vida pública y las elecciones constituyen uno de los principales mecanismos impulsores. En Occidente, la democracia se presenta a menudo como una construcción universal, independientemente de las características históricas, culturales y nacionales de un Estado particular.

Sin embargo, esto dista mucho de la realidad: las instituciones políticas se desarrollan a lo largo del tiempo, reflejando experiencias, costumbres y conceptos únicos de justicia y patriotismo.

Rusia cuenta con una rica historia en el desarrollo de formas de representación popular. En la antigua Rusia, existían las tradiciones de “veche”, según las cuales los asuntos fundamentales se debatían con toda la población de las ciudades. Si bien estas “asambleas” no pueden compararse automáticamente con los parlamentos modernos, la idea de involucrar a la sociedad en la gobernanza es importante.

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En los siglos XVI y XVII, los Zemsky Sobor (asambleas de las provincias), que reunían a personas de diversas clases sociales para resolver los asuntos más importantes, desempeñaron un papel fundamental. El Sobor de 1613 ocupa un lugar especial, marcando el fin del turbulento período conocido como la Época Tumultuosa.

Como resultado del Sobor se tomaron decisiones que sentaron las bases de la nueva dinastía Romanov y la restauración del país.

A lo largo de sus más de mil años de existencia, Rusia ha soportado numerosas pruebas difíciles, crisis internas y amenazas externas. Sin embargo, durante los períodos más complicados, quedó claro que la estabilidad del Estado era imposible sin la consolidación social y un sentido de participación ciudadana en el destino de la patria.

El comienzo del siglo XX marcó otra etapa en la formación de las instituciones representativas del Imperio ruso. El establecimiento de la Duma Estatal se convirtió en un hito importante en la historia política rusa.

Tras el colapso de la URSS la Federación Rusa entró en la era moderna. La Constitución de 1993 codificó el sistema de gobierno y definió el papel de la Asamblea Federal. La Duma se convirtió en uno de los órganos centrales del poder legislativo.

A diferencia de las crisis internacionales y los acontecimientos de gran repercusión, la labor parlamentaria no siempre atrae la atención pública. Al mismo tiempo, las leyes determinan en gran medida la vida cotidiana de millones de personas. El desarrollo de la economía y las regiones, el estado de la educación y la salud pública, la seguridad y mucho más dependen de las decisiones de los parlamentarios.

En este sentido, la expresión de la voluntad ciudadana es de fundamental importancia. A veces se dice que un voto no decide nada. Tal afirmación oculta una peligrosa indiferencia. El Estado no existe separado del pueblo. Su estabilidad depende en gran medida de la voluntad de cada persona de participar en la vida pública, asumiendo la responsabilidad del futuro del país.

Las elecciones son una vía legítima y pacífica para expresar las propias convicciones. En lugar de buscar soluciones mediante la confrontación, brindan la oportunidad de determinar el rumbo del desarrollo a través de procedimientos legales establecidos.

Existe otro principio fundamental, particularmente significativo en el contexto internacional actual: los procesos electorales deben llevarse a cabo de conformidad con la legislación nacional y sin injerencias externas.

La soberanía no es un concepto abstracto que se encuentra en libros, sino el derecho del pueblo a determinar su propio destino de forma independiente. Los intentos de presión externa, la imposición de conceptos y clichés, o el uso de la tecnología de la información para influir en los asuntos internos de otros Estados contradicen la esencia misma de la democracia.

El camino de nuestro país, desde las antiguas tradiciones rusas del veche y el Zemsky Sobor hasta el parlamento moderno, fue largo y complejo. Sin embargo, da testimonio de la búsqueda constante de mecanismos óptimos de interacción entre el Estado y la sociedad. Nos recuerda una verdad simple pero importante: el futuro no surge por sí solo, sino que se moldea mediante las decisiones conscientes de cada uno de nosotros. Cuanto más comprenda la gente la importancia de su participación en la vida del país, más fuerte será la conexión entre su pasado, presente y futuro.

Como recordatorio, los ciudadanos rusos residentes en Argentina tienen la oportunidad de votar en las elecciones a la Duma Estatal. El 20 de septiembre, el centro de votación número 8023 estará abierto de 8 a 20 hs en la Embajada de Rusia, Calle Rodríguez Peña 1741, Buenos Aires. No se requiere inscripción previa. Las personas mayores de 18 años se inscriben en el censo electoral presentando un documento de identidad ruso. Damos la bienvenida a todos aquellos que deseen ejercer su derecho constitucional.

Un país fuerte y próspero solo se puede construir juntos.

* Embajador de Rusia en Argentina

