Qué es la Salud Mental

Para quienes trabajamos como profesionales de la Salud Mental, de la psicología en mi caso particular, el concepto de Salud Mental debe ser uno de los más visto a lo largo de nuestros años de formación académica de grado e incluso posteriormente en nuestro accionar profesional diario.



Lo leemos, debatimos, escuchamos y hasta inconscientemente aseveramos saber o ser definidos como profesionales “expertos en Salud Mental”… pero, ¿Qué es en realidad este concepto tan popularmente conocido, pero a su vez dependiente de los contextos, lugares, épocas y momentos que se viven?



La Salud Mental se define como un estado de bienestar emocional, psíquico y social. Afecta a nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Determina nuestra interacción con la vida. Cómo gestionamos las situaciones difíciles, también las placenteras; cómo nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones.

Si analizamos dicha definición, la Salud Mental, es parte de lo que entendemos dentro de la gran y amplia definición de Salud, ya que la única manera de concebir el bienestar de los seres humanos es encontrando un equilibrio entre los aspectos biológicos, físicos, emocionales y sociales que atravesamos todos los días de nuestras vidas.



La Salud Mental es el concepto que cada uno puede definir analizando, tal vez, el cómo vivimos, cuánto espacio damos a la expresión de nuestras emociones, qué nos ocurre y qué lugar le damos a otro que nos expresa aquello que le duele, lo emociona o le angustia.

Es tan necesario detenernos y poder analizar si enseñamos a nuestras infancias la importancia de expresar lo que sienten, de poder decir esto no me gusta o me hace mal o sencillamente “estoy cansada/o” o continuamente transmitimos con un accionar el hecho de que el ocio es pérdida de tiempo o tiempo mal invertido y las exigencias 24/7 que tanto naturalizamos son la nueva “normalidad”.

Cuando podamos visibilizar, que aquello que nos interpela, nos atraviesa y nos afecta, es muy similar a lo que a la mayoría de nuestro entorno acontece, comenzaremos entonces y tal vez, a visualizar la Salud Mental como la respuesta a la forma en que socialmente establecemos normas, patrones, ideales, muchas veces inalcanzables, y hasta formulas irrealistas para vivir

“Sanos y Felices”.



Salud Mental es estar juntos desde nuestra heterogeneidad, es poder pedir ayuda y no sentir estigmas, sino recibir empáticamente respuestas y espacios de ayuda y escucha. Es poder tener colectivamente espacios que nos alojen y no que nos excluyan, es trabajar quienes somos profesionales de éstas áreas de salud, sobre los mandatos sociales que separan y tejer puentes de unión comunitarios donde el “Todas y Todos” este construido por espacios comunes de posibilidades. Es ir despojándonos del concepto de “normalidad” por uno que abarque tantas “normalidades” como realidades existen.

Para finalizar esta reflexión, podría entonces compartir que Salud Mental es aquello que permite construir puentes, construir accesibilidad desde lo institucional, colectivo y desde las acciones diarias individuales. Alejarnos de lo que nos limita y habilitar desde la compasión, el amor y la empatía la magnífica diversidad que nos representa.



* Lic. Fabiana A. Del Col. Directora Lic. En Psicología- UFLO Comahue. Mat. Prov. Nqn 994.