La urgencia por proteger a las Pymes se diluye en el Senado

José Escandell*

El 31 de julio pasado, en una no tan común coincidencia entre el oficialismo y la oposición, por unanimidad y tratamiento sobre tablas, se aprobó la reforma a la ley 24.522, incorporándole normas transitorias cuyo objeto es el de posibilitar que las empresas en cesación de pagos puedan contar con plazos más adecuados a la profundidad de esta crisis pandémica y a los tiempos que demandará mínimamente la recuperación económica del país.

Ese mismo día el proyecto ingresó en la Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores. Se esperaba que el acuerdo entre las fuerzas políticas se mantuviera en esta Cámara, ya que no es concebible una fractura de visión entre los poderes del Estado y menos, dentro del propio Congreso de la Nación. Se trata de alineamiento político con eje en una problemática visible y dramática: el sostenimiento del empleo facilitando la conservación de las empresas. De eso se trata y no de cuestiones ajenas a este objetivo primordial.

Pero ni se ha propiciado el tratamiento sobre tablas al radicar el proyecto en la Comisión de Legislación General, y ya transitando la tercera semana ni siquiera ha comenzado su tratamiento dentro de la misma. Mientras tanto los tribunales están abiertos a todo tipo de acción, sin reservas ni límites. Y el proyecto, cuando sea ley y entre en vigencia, sólo comprende a los pedidos de quiebra y de concurso preventivo iniciados desde esa fecha futura de vigencia. En otras palabras, la demora de tratamiento bien puede causar quiebras antes que entre en vigencia. Y con la quiebra el cierre de estas empresas.

No es comprensible la demora en el tratamiento. Los tiempos parlamentarios en el Senado admiten tratar simultáneamente este proyecto (tiene sólo 5 artículos) con los demás temas que sí están siendo tratados, o los que ya tuvieron sanción en estos días, como las reformas a la ley 27.541 de moratoria fiscal. No es a consecuencia de ninguna carga de trabajo ni tampoco de complejidades que requieran estudios especiales o consultas con especialistas. Diputados lo aprobó por unanimidad demostrando la existencia de un acuerdo político. Hay alguna razón no conocible que ocasiona que en el Senado no pueda ocurrir lo mismo?

El país necesita una respuesta, pero sobre todo acción inmediata: la crisis no permite esperar y las empresas, una vez que se cierran, difícilmente puedan reabrirse.

* Contador público.