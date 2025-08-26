La guerra comercial y la sobreoferta de bodegas pone al comercio exterior en una encrucijada

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, en combinación con una flota global que se encuentra sobredimensionada, están causando volatilidad en el precio de los fletes marítimos.

Por otro lado, sigue vigente el riesgo de que el exceso de buques termine presionando a otras rutas. Entre ellas, la Costa Este de América del Sur (ECSA, por su sigla en inglés), según analizó la consultora Xeneta.

Más allá de las “treguas” comerciales que permitieron aminorar la situación, el punto de quiebre fue el 2 de abril, denominado “Día de la Liberación” por el presidente norteamericano Donald Trump. La imposición de alícuotas elevadas al gigante asiático se tradujo en una merma en la demanda de los buques y achicó la capacidad semanal en el Transpacífico durante mayo.

No obstante, la flexibilización temporal de estas tarifas, por 3 meses, ocasionó que crezca la demanda y las tarifas spot promedio se incrementaran un 75% entre el 31 de mayo y el 1º de junio.

Con los inventarios repuestos, las cargas volvieron a desacelerarse y las tarifas retrocedieron hasta los US$2274 por FEU (contenedor de 40 pies), lejos del pico de US$8023 alcanzado durante la crisis del Mar Rojo y apenas por arriba de los US$1643 registrados hace un año y medio.

Un problema estructural

Pese a la agudización que se produjo durante los últimos meses, lo cierto es que la flota mundial de portacontenedores creció un 45% desde 2019, frente a un incremento de apenas 13% en la demanda.

Incluso con desvíos por el Cabo de Buena Esperanza, que alargan rutas y “consumen” capacidad, el incremento de la demanda medido en TEU-millas apenas llega al 30%.

Las navieras han demostrado su disposición a gestionar la oferta para sostener tarifas, pero ese ajuste implica reasignar buques a otros destinos.

Es ahí cuando se prende una luz roja a nivel regional: si la capacidad retirada del Transpacífico se vuelca al Transatlántico o al Lejano Oriente–Costa Este de Sudamérica, el impacto sería inmediato.

Más oferta de bodegas repercutirá en una presión bajista sobre las tarifas. que podría alterar la ecuación comercial de exportadores e importadores de la región.

Proyecciones a futuro

En definitiva, una disminución de las tarifas podría aliviar a los costos logísticos en un contexto de márgenes ajustados, pero podría generar una sobreoferta que desestabilice los servicios, cambie las escalas y perturbe las frecuencias.

En este contexto, las estimaciones ya apuntan a que las tarifas contractuales del Transpacífico regresen a los valores anteriores a la guerra comercial durante los próximos meses.

Es decir, si esto representa operar a pérdida, de inmediato se pondrán en marcha recursos como blank sailings masivos (navegación en blanco o nula) y una nueva ronda de reposicionamientos que, esta vez, podría rediseñar el mapa de servicios en la región.

* gerente General de Outland Logistics