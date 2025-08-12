Gran manjar argentino, la milanesa, ni bien servida, se presta a la duda. El empanado crocante esconde de qué carne está hecha y nos obliga a cortarla para develar la verdad. Podrá ser presentada “a caballo” o “napolitana”, acompañada de papas fritas o ensalada, pero hasta que no tengamos certeza de la carne, no habrá un veredicto definitivo de su sabor. Cuenta el escritor Daniel Balmaceda que, en los años ´20, se popularizo la frase “la verdad de la milanesa” haciendo alusión a dicha incógnita.

En política pasa algo similar. El desconcierto y la imprevisibilidad de la realidad política, crea necesidad de verdad, como aquella que nos permite recobrar la certidumbre y seguridad frente a lo que nos acontece día a día. De manera sencilla, la verdad puede concebirse como la relación que cada uno de nosotros tiene con la realidad. Por un lado, hay una verdad por correspondencia, en la cual, el enunciado debe ser concordante o equivalente con el mundo físico, objetivo.

La ciencia se sustenta en este tipo de verdad, donde la medición es un criterio objetivo. Hay datos que confirman la verdad.

Sin embargo, esta concepción de verdad no explica la variedad de verdades que hay en la realidad política. Aquí aparece la noción de verdad como relación de coherencia: un enunciado será verdadero solamente si se encuadra en una narrativa funcional a la historia presentada. Es decir, lo fundamental es que la verdad enunciada se articule lógicamente dentro del sistema de ideas que hacen a la narrativa que presenta el líder político. Es el relato el que hace a la verdad.

Los datos de Milei no coinciden con los del INDEC

Lo cierto es que toda narrativa política que tenga intención de aunar voluntades para lograr gobernabilidad, debe crear una verdad por coherencia que se precise en algún punto con la verdad por correspondencia. Esto es, la historia que nos narran debe tener alguna relación con la realidad objetiva, estar entrelazada con los hechos medibles, cuantificables. Los datos hacen al relato, y el relato cuenta los datos. La tensión de la conexión entre datos y relato hace a la complejidad de la realidad política.

En 2023, una verdad por correspondencia -los datos- dio lugar a una nueva verdad por coherencia -el relato. La situación objetiva de los argentinos (alta inflación, estancamiento económico, cepo al dólar, hastío frente a la clase política) permitió contar una historia nueva.

La narrativa emergente identifico a la casta y al Estado como enemigos de la “gente de bien”, y se exaltó simbólicamente al grito de “viva la libertad, ¡carajo!”. La coherencia del nuevo relato correspondió el bienestar de todos con datos macroeconómicos cuantificables, como el superávit fiscal y la restricción monetaria, para el control de la inflación. La relación entre ambas concepciones de verdad -dato y relato- otorgó credibilidad al gobierno nacional: bajo la inflación, aumentó la imagen positiva del gobierno.

Sin embargo, en el inicio del tramo electoral nacional, esa verdad por coherencia comienza a contradecir y distanciarse de los datos microeconómicos, la verdad por correspondencia de cada vecino: los datos cuestionan al relato.

En julio, el BCRA informo de un aumento en la mora del pago de las tarjetas de crédito de pequeños consumidores, y CAME confirmó que el consumo minorista volvió a bajar un 2% medido interanualmente.

En el mismo mes, la siderúrgica ACINDAR suspendió a 200 empleados, parando las operaciones en su planta de Santa Fe; varias empresas textiles comenzaron a reducir su personal; el turismo receptivo se retrajo cerca del 25%, impactando negativamente en el sector gastronómico y hotelero; por su parte, el turismo local de vacaciones de invierno registró una reducción del 11% respecto de 2024.

Asimismo, el precio de flotación del dólar oficial aumentó cerca de una 10%, encontrando un nuevo piso.

En agosto se contabilizan aumentos del orden del 4% en varios servicios públicos, y un tanto más para contratos de alquiler. En sintonía con estos datos, la consultora Zuban Córdoba público un sondeo en el cual el 65,1% de los consultados respondió que su economía personal empeoró en los últimos seis meses, mientras que el 63% confeso que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes.

La verdad deja ver la realidad tal cual es. La verdad es performativa y, por ello, condiciona nuestras acciones: votamos conforme a nuestra verdad. Hoy, la “verdad de la milanesa” sucede los días 17, cuando miramos la billetera y nos “sobra” mucho mes por delante. En vistas a octubre, la cuestión radica en ver quién y cómo cuenta esta nueva verdad.

