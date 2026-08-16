Legislar para proteger

Cada 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud nos invita a revisar los discursos con los que rodeamos a las nuevas generaciones. Este año, las Naciones Unidas nos proponen un lema tan real como desafiante: “Contextos diferentes, aspiraciones comunes”. En un mundo fragmentado por desigualdades geográficas y económicas, hay algo que unifica a las juventudes de norte a sur: el deseo de dignidad, de un trabajo con futuro, de educación de calidad y de ser escuchados. Sin embargo, en pleno 2026, hay un territorio invisible donde todas esas realidades colisionan a diario. Un contexto común, acelerado e hiperconectado que moldea sus vidas por completo: el entorno digital.

Como docente y especialista en ciudadanía digital, recorro escuelas de manera constante y noto una contradicción alarmante en el mundo adulto. Por un lado, exigimos a los chicos que se preparen para el futuro tecnológico; por el otro, estigmatizamos su relación con las pantallas desde una vereda de mera queja o prohibición. Les decimos “dejá el celular” sin entender qué sucede realmente dentro de la pantalla, ignorando que hoy sus lazos afectivos, su identidad y su acceso al conocimiento pasan necesariamente por ahí.

Cuidar a la juventud hoy no es apagar los dispositivos; es involucrarnos en su convivencia digital. Eso implica conocer sus deseos, necesidades, vínculos y, sobre todo como adultos responsables, poner límites. Ni la permisión total o la prohibición son buenas consejeras; no se trata de ser en casa sus amigos ni sus verdugos, sino cumplir con nuestro rol socioafectivo de crianza.

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Las problemáticas mutaron de forma dramática en los últimos años. Las aspiraciones de los pibes se ven sistemáticamente hackeadas por flagelos como la ludopatía digital, las estafas financieras dirigidas a menores, el ciberbullying escolar y el diseño de algoritmos de recomendación creados para la retención a base de odio o polarización. ¿Cómo van a construir proyectos de vida sanos si los entornos virtuales donde pasan más de seis horas al día (en promedio, según diversos estudios) están desregulados y expuestos a la crueldad algorítmica?

La ONU nos alerta sobre la vulnerabilidad de las juventudes que enfrentan aislamiento geográfico o desventajas estructurales. En nuestra región, la brecha digital profundiza estas distancias: un chico sin conectividad segura o sin alfabetización digital crítica queda automáticamente marginado de la ciudadanía del siglo XXI. El acceso seguro a internet dejó de ser un privilegio tecnológico; hoy es un derecho humano elemental para que un joven pueda estudiar, trabajar y prosperar de forma equitativa.

Desde mi experiencia en la gestión pública y el análisis legislativo, sostengo que no podemos seguir corriendo de atrás a los problemas informáticos con respuestas del siglo pasado. La inclusión juvenil requiere actualizar nuestro libreto legal, educativo y de crianza. Necesitamos leyes que regulen la responsabilidad de las grandes plataformas digitales, políticas públicas que lleven la ciberseguridad y la salud mental a cada aula, y un pacto de acompañamiento activo en los hogares.

Las aspiraciones de los jóvenes son claras: quieren un mundo más justo, seguro y con oportunidades reales. Dejemos de juzgarlos a través del filtro del prejuicio. El desafío de los adultos no es permisivos desentendidos ni prohibir, sino legislar, educar y construir, de una vez por todas, un entorno digital donde ser joven no signifique estar desprotegido.

* Abogado, docente y especialista en nuevas tecnologías.