Más que la falta de un techo

Cuando pensamos en una persona en situación de calle, solemos imaginar a alguien durmiendo en una vereda, bajo una autopista o refugiándose en la entrada de un cajero de un banco. Esa escena forma parte del paisaje urbano: todos la vemos, pero pocas veces nos detenemos a mirarla. Menos a preguntarnos qué ocurrió antes.

La situación de calle no puede entenderse únicamente como un problema habitacional. La ausencia de vivienda es, sin duda, una dimensión central, pero detrás de ella suelen existir historias de adversidad acumulada, sufrimiento y exclusión que comenzaron mucho antes de pasar una noche a la intemperie.

Para comprender estas historias invisibles, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina realizamos una investigación cualitativa, durante abril y mayo del 2026, basada en entrevistas a personas que atraviesan situaciones de calle prolongadas y consumos de sustancias. Sus relatos permitieron reconstruir trayectorias de vida y comprender cómo se llega, se permanece y, en algunos casos, se logra salir de la calle.

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El primer hallazgo que encontramos fue el largo recorrido previo a estar en la calle. La mayoría de las vivencias estaban atravesadas por experiencias tempranas de violencia familiar, pobreza, abandono, abuso, conflictos familiares, institucionalización o interrupción de la escolaridad. La calle no aparecía como un hecho aislado, sino como parte de un proceso que venía gestándose desde hacía años.

La permanencia prolongada en situación de calle no depende únicamente del paso del tiempo. También intervienen factores como la falta de oportunidades, el consumo de sustancias, el deterioro de la salud, las dificultades para acceder a un trabajo, la ruptura de vínculos y la circulación constante entre distintos dispositivos asistenciales sin lograr una inclusión sostenida.

Los entrevistados describieron sentir miedo, inseguridad, frío, angustia y cansancio permanente. Pero también mencionaron experiencias de solidaridad, pertenencia y apoyo mutuo. Así, vivir en la calle implica convivir con experiencias de sufrimiento, pero también con momentos de encuentro y apoyo.

Lejos de explicaciones simplistas, los consumos de sustancias cumplen funciones para aliviar el sufrimiento emocional, enfrentar recuerdos traumáticos, soportar condiciones extremas o anestesiar el dolor. Así los relatos fueron atravesados por la angustia, la soledad, la culpa, la desesperanza y la sensación de no encontrar un rumbo. No sólo existe la dificultad de enfrentar cada día sin un lugar donde vivir, sino también el profundo desgaste emocional que produce la exclusión sostenida en el tiempo.

La situación de calle, en este sentido, no implica únicamente la pérdida de un techo: también erosiona vínculos, decisiones, proyectos, expectativas y, muchas veces, la propia percepción de futuro.

Pero detrás de todo lo problemático, existen numerosos procesos de recuperación porque emergen personas e instituciones que ofrecen contención cuando casi todo parece perdido. Referentes barriales, familiares, profesionales y organizaciones comunitarias funcionaron como redes de sostén capaces de acompañar, reconocer y ayudar a reconstruir lazos, proyectos y expectativas de futuro.

Aun después de años de exclusión, se documentó el inicio de cambios significativos. Rara vez lineales, estos procesos avanzan con dificultades, retrocesos y desafíos, pero encuentran apoyo en vínculos significativos, oportunidades educativas y laborales, espacios comunitarios y experiencias de reconocimiento.

El estudio invita a mirar más allá de las carencias. Las personas no aparecen solamente como “destinatarias pasivas de ayuda”. Muestran capacidad de adaptación, de supervivencia, vínculos de solidaridad y búsquedas permanentes de reconstrucción.

Salir de la calle no solo implica acceder a un techo. También supone reconstruir vínculos, recuperar proyectos, fortalecer redes de apoyo y encontrar un lugar dentro de la sociedad.

*/**Investigadoras Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.