¿De que hablamos cuando hablamos de la Reforma Judicial?

Por iniciativa del centro de estudios en temas de derecho y economía de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAL, el pasado 9 de septiembre en el claustro de profesores de la facultad realizamos una jornada donde, parafraseando al escritor John Carver , te invitamos a dialogar. de lo que hablamos cuando hablamos de Reforma Judicial desde la perspectiva de la justicia, la academia y la profesión. Para abrir el debate, solicitamos a algunos de nuestros profesores que nos presentaran sus perspectivas sobre temas temáticos. La cartilla se centra en los pros y contras que cumplen el proyecto aprobado por el Senado . Como coincidencia general, la reforma judicial es una necesidad temática fundamental, como el profesor Horacio Romero Villanueva, la falta de credibilidad del juez penal federal por el péndulo de sus decisiones al ritmo de los cambios políticos y el mayor aporte entre divorcios. sociedad y su sistema de justicia.

El traspaso de las competencias a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una manda constitucional que no admite mas demoras. La magistrada Maria Lopez Alducin, a cargo de la implementación del código procesal federal nuevo en Salta y Jujuy señaló que es auspicioso que se fije un plazo de dos años para su puesta en marcha a nivel nacional. Pero ambos coincidieron con Martín Oyhanarte, secretario letrado en el Consejo de la Magistratura, al señalar que ni la independencia, ni el sistema acusatorio, ni la especialización en el interior del país son objetivos alcanzables con una reforma que mira hacia atrás al crear un festival de mas de 1000 cargos judiciales nuevos que deben trabajar con un sistema inquisitorial con fecha de vencimiento y en medio de la emergencia edilicia, informática, y presupuestaria en que se halla la justicia federal. Asimismo, se señaló en el debate la inconstitucionalidad del regimen de subrogancias que se intentá crear dado a que la misma esta en clara contradicción con la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema en la materia. La magistrada Magdalena Laiño reiteró las ideas por ella expresadas en oportunidad de las audiencias desarrolladas en el Senado sobre la falta de soporte estadístico de las propuestas presentadas, la desconsideración por la especialidad al mixturar competencias de jueces que provienen, en su selección y designación, del fuero penal federal, el penal económico vis a vis con los jueces nacionales del fuero penal ordinario. Todos coincidieron en la preocupación del traspaso de estos jueces de un fuero al otro y de los problemas irresolutos en el proyecto de ley. La falta de un amplio debate con participación de los profesionales, académicos, y otros terceros es algo que destacó Santiago Quarneti, presidente del Colegio de Abogados de San Isidro. Respecto del segundo eje temático que consistía en señalar si los objetivos perseguidos eran alcanzables con el proyecto aprobado y cómo quedaría la justicia federal, el ex juez y fiscal general adjunto Luis Cevasco sintetizó los intercambios de opinión entre los disertantes y asistentes al señalar que mas allá de algunos objetivos plausibles, el proyecto de reforma aprobado no sirve para nadie, no sirve para la política crear jueces provisorios que no generarán seguridad sino beneficiarían circunstancialmente al poder de turno como hasta ahora, no sirve para la magistratura que quedará peor y no sirve para la gente que demanda la atención de otras cuestiones que en materia judicial la afectan en el día a día como lo que se trata en los fueros civiles, comerciales y laborales de lo que esta reforma nada dice ni resuelve.

Lejos de generar credibilidad, sostuvo, parece una reforma sesgada para la política a espaldas de las necesidades de la gente. Un consenso general alcanzado por los expositores y participantes fue la importancia de celebrar estas jornadas de debate. En efecto, una reforma de la justicia federal penal como la que se pretende y que es de las mas importantes que se han realizado en varias décadas en Argentina, necesita del consenso democrático mas amplio posible con participación no solo de algunos especialistas (aunque muy prestigiosos) en una apretada intervención de 5 a 10 minutos en el Senado sino de un debate mas extendido que incluya a toda la sociedad, con representantes de ONG, académicos, profesionales, otros interesados, etc. en un diálogo entre rostros iguales abiertos a las personas y sus necesidades.

* Director del Grupo de Trabajo de Derecho y Economía de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador