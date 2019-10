La grieta política y el ingenio popular

por Ángel Cabaña

Me tomé el trabajo de seguir durante unos días las opiniones de los lectores referidas al acontecer político a partir de los resultados de las famosas PASO, y aquí vuelco aquellas que me han parecido ingeniosas, sin embanderamiento político partidario, evitando nombres y apellidos.

Aquí les van....."agarrá los libros, las alpargatas no te instruyen; almeja bífida por enterrarse en su propia lengua; Argentina, nunca Argenzuela!!!; cómo me voy a mear de la risa cuando los negros se sigan limpiando el culo con cardos, plantas silvestres y el suplemento deportivo de Crónica; con estos cuatro gatos locos en la Plaza no damos vuelta ni una tortilla; con poder y medios, pero con poco cerebro y sin corazón; con Alberto y con Cristina preparen la vaselina; chirolita del FMI; de todos modos, por las noches, algunos hacen cuernitos, se persignan, tiran un besito al cielo y llevan una pata de conejo en el bolsillo, no sea cosa que; descerebrados amigos del mínimo esfuerzo; Dios le tiene reservado uno de los grandes castigos para toda su vida: ¿casarse con Lilita?; el fanatismo hace de una persona inteligente un tremendo idiota; el árbol de la sociedad está ya muy torcido, solamente un viento huracanado lo puede enderezar; el desierto te convoca; el verdadero peronista es aquél que te quiebra las piernas, luego te regala las muletas y, por último, te dice que caminás gracias a él; en el panteón político del Pro que seguramente será inaugurado el próximo 11 de diciembre en el cementerio de La Recoleta, of course, tendrán un nicho especial; éramos pocos y apareció este cachivache"

Y siguen... "esa bota de potro no es para cualquiera; éste dura menos que un pedo en la canasta; hay que generar empleo, eso lo sabe uno de la salita de 4; hay que pararse en una estación de tren de Constitución o Retiro y ver lo que llega a la Capital, esas caras de esclavos, mezcla de ganado y humanoides; juro que no sabía que en esa provincia sembraban boludos; Kchorra; la tan mentada gendarmería qué demonios está haciendo, ¿rascándose las verijas?; les importa sólo la heladera; limados de la cabeza; los economistas son como un DT sin trabajo: de afuera sacan campeón a cualquiera; madre mía, en qué manos fuimos a caer; muñeco de torta de casamiento; no hay provincias pobres en Argentina, tampoco sobrepobladas, todo lo contrario, el dilema es en manos de quiénes están; no sirven ni para sumar, o lo hacen mal a propósito; no lo tomen a mal, pero son cada vez menos, podrían haber hecho la convocatoria en el living de mi casa, para el cumple de mi nene vino más gente; “Padre Nuestro que estás en los cielos, padre todopoderoso y misericordioso, Dios de los pobres e indigentes que hoy mueren de hambre y de varias enfermedades por la mala política”; pasó por todos los espectros políticos; poquitos y oxidados; por ahí ligás algo para seguir esquirlando al Estado; qué ganas de no verlos nunca más...; quienes creen que emitir moneda es la lámpara de Aladino; respeto tu ignorancia; selecto club de garcas e hipócritas; se robaron hasta el agua de los fideos y se van a robar hasta el agua de los floreros del cementerio; se vende como peronista, actúa como fascista, piensa que es socialista, vive como capitalista y roba como oligarca; simple nabo que espera cargar la SUBE con más subsidio y comer falda los domingos; somos el único país que sacó a sus próceres de los billetes para poner lindos animales (faltaba tu foto, hablando de animales); sos un pavo de manual; tanta izquierda, tanto descamisado, pero la casaca de Mao no la usan ni por casualidad; tendría que haber una Conadep para estos charlatanes; tiene la "ventajita" de ser un simple panqueque sin ponerse colorado; tienen a toda la familia currando en el Estado; un todo terreno que siempre estuvo dibujado, una máquina de boludear, versear y hacer daño; vayan haciendo lugar en inodoro Py para después del 10 de diciembre; vos que siempre viviste del Estado y nunca hiciste una carajo, cerrá la cloaca, digo el pico, mas vale la boca; ya tenemos los huevos al plato de tanta boludez…

La grieta está en nuestro ADN

Estas opiniones, posteriores a las PASO y previas a las próximas elecciones presidenciales de la Nación, no provienen de especialistas sino de ciudadanos. Que no tratan de decir nada trascendente, sino simplemente de expresar públicamente sus pensamientos políticos, ingeniosos por cierto, sobre un país que sienten como propio.