Los riesgos del placer, el sexting y su lado B

por Jorge Litvin

Hace más de un mes que estamos aislados y aún nos estamos acostumbrando a estar alejados de todo lo que teníamos incorporado como un hábito.

Deportes al aire libre, salidas con amigos, caminar hasta el trabajo, ir al cine con nuestra pareja o tener una cita de vez en cuando. Las pocas actividades que seguían desarrollándose en el “mundo real” migraron, el mundo digital es donde ahora habitamos. Las conversaciones se convirtieron en chats, las compras ya no son en shoppings sino en tiendas online, el aula donde estudiamos es una plataforma virtual (usando de pupitre algún sillón de nuestro hogar), y las reuniones de trabajo se resuelven desde nuestro living con el celular.

La actividad sexual no escapa a esa mutación de nuestra realidad, y es que ante el impedimento de contacto con las personas que no convivimos el sexo también se desarrolla en el plano virtual.

“Sexting” es la palabra que define a esta tendencial social y surge de la combinación de “sexo” y “textear”. Implica crear y compartir voluntariamente contenido de connotación sexual y se lleva a cabo a través de chats subidos de tono, imágenes y videos que una persona le envía a otra mediante una aplicación de mensajería o red social.

Esta práctica no es novedosa, ya era habitual en parejas que recién se inician o entre quienes se conocían en aplicaciones de citas. El contexto actual sólo fomentó su uso y atrajo a nuevos adeptos. A tal punto que la recomendó el propio Gobierno.

Una semana atrás el Ministerio de Salud Argentino sugirió el sexo virtual para disuadir a las personas que no conviven a romper la cuarentena por un encuentro sexual. La recomendación es desafortunada, y no porque sea malintencionada, en todo lo que colabore con controlar la pandemia se acompaña. Pero el sexo virtual acarrea riesgos, algunos severos, y alentar una práctica riesgosa es imprudente si no se enseña cómo hacerla de manera segura y adecuada.

Los riesgos están relacionados con que no sabemos cómo se comportará quien recibe una imagen nuestra de connotación sexual, si ese vínculo de confianza perdurará o en algún momento se producirá un quiebre que ponga en riesgo nuestra intimidad. No podemos descartar que el destinatario de nuestro contenido extravíe o le roben el celular. Ignoramos qué medidas toma la otra persona en materia de ciberseguridad (un hackeo al dispositivo de nuestra pareja o “match” pone nuestras imágenes en manos de un criminal). Es más, en algunos casos ni siquiera sabemos si la persona con la que chateamos es quien dice ser en el entorno virtual.

Esos riesgos se potencian por las características propias del mundo digital: la velocidad de viralización no se puede dimensionar y una vez que algo se distribuye a través de la red es prácticamente imposible que se pueda bajar, se puede lograr que se elimine de determinado portal, pero su permanencia infinita en la red no se puede controlar.

Eso nos pone ante el peligro potencial de ser víctimas de una difusión no autorizada de nuestra desnudez o intimidad, de ser objeto de bullying y humillación por parte de desconocidos en toda red social y hasta en nuestro entorno laboral, sin contar con que la sextorsión (el chantaje usando como objeto nuestro contenido sexual) es una de las conductas preferidas de un cibercriminal.

El panorama es mucho peor cuando el que practica el sexo virtual es un menor de edad. No es irreal, su libido y estado hormonal natural, su conocimiento del mundo digital y su incapacidad para dimensionar las consecuencias de su accionar son la formula perfecta para ser víctima de alguno de los riesgos que se acaban de relatar. Con la agravante de que las consecuencias en niños son mucho más lesivas cuando son víctimas de hostigamiento -real o digital-, y de que los pone en la mira de los groomers (adultos que simulan ser otro menor para cometer un delito contra su integridad sexual). Sin dejar de destacar que esa imagen puede terminar alimentando a la insaciable base de datos de pornografía infantil que tantos esfuerzos hacemos por frenar.

Mediante estos párrafos no pretendo asustar, sólo concientizar y exhibir el “lado b” del sexo virtual. El ciberdelito viene creciendo a un ritmo exponencial, sobre todo en “tiempos de conoravirus”, para tomar una decisión es prudente conocer sus peligros además de sus beneficios, de modo tal que si queremos llevar a cabo esa conducta, los riesgos que conlleva podamos prevenirlos, o cuanto menos disminuirlos al mínimo.

Algunos consejos:

Primero una recomendación de carácter general: cuide su ciberseguridad .

Descargue un software licenciado de seguridad móvil para impedir el acceso a sus archivos y datos.

Configure claves robustas, distintas para cuentas distintas, mejor si con otro decide no compartirlas.

Revise a qué tendrán acceso las aplicaciones que quiere instalar (asegúrese de eso antes de descargar).

Establezca el autobloqueo del dispositivo y la necesidad de utilizar una clave o un dato biométrico para volver a acceder al mismo.

Recomendaciones para el sexting en particular: