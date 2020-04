Ante el encierro, crecen las citas rápidas y virtuales para los mayores de 50 años

por Santiago Carrillo

Desde el inicio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, la mayoría de las personas tuvo que adaptar sus rutinas hacia la virtualidad. Clases de cocina, entrenamientos físicos y debates de cine son algunas de las actividades que, antes eran presenciales, se trasladaron a las pantallas. Pero ahora, también se suma el fenómeno en crecimiento de las citas virtuales para los mayores de 50 años, quienes muchos de ellos viven solos después de haberse divorciado.

A partir de un concepto viejo como el speed dating -cita rápida-, la plataforma para conocer personas Encontrarse.com diseñó un método para adaptar la modalidad a las videollamadas. “Lo creamos la semana pasada y ya tenemos más de 50 personas inscriptas”, cuenta Sergio Naidich, fundador de la página web y coordinador de esta movida romántica.

Naidich cuenta que “la plataforma tiene habitualmente unas 160 actividades por mes, como ir al cine, teatro, maratones y hasta cenas de cumpleaños”. Pero desde el inicio de la cuarentena, los encuentros presenciales debieron suspenderse. “Trasladamos lo que hacíamos a las videollamadas de Zoom. Hay un usuario que dicta charlas de historia y un posterior debate”, ejemplifica Naidich sobre los encuentros que no siempre tienen que ver con relaciones sexuales.

"Me ayuda muchísimo a sentirme acompañada", dice la usuaria Paula Francia.

Entonces, la modalidad que pensó Naidich fue crear una sala grupal mixta y luego dividir subsalas pares, entre un hombre y una mujer, para que se conozcan durante ocho minutos. “Pasado el tiempo, se vuelve a la sala grupal y se los vuelve a dividir, rotándolos”, explica Naidich. “Los saca de la amargura del momento y el pensamiento angustiante del futuro. Jamás hubiéramos pensado que la virtualidad del encuentro podría funcionar. Pero ahora, nos dicen que, cuando pase la cuarentena, mantengamos las salas del Zoom”, cuenta el creador de la plataforma acerca del servicio que cuesta $ 200 la sesión.

Paula Francia (53) está suscripta a Encontrarse hace varios meses y nunca se animó a participar de forma presencial en los encuentros. “Soy vergonzosa”, admite Francia. Por eso, la modalidad virtual hizo que se animara a conocer nuevas personas. “Me di cuenta que la gente no va a morder y es una linda compañía. Los hombres son muy educados y está buenísimo”, dice Francia en relación a las conversaciones que varían en “a qué nos dedicamos, donde vivimos y como estamos pasando estos momentos complicados”.

“En este caso me ayuda muchísimo a sentirme acompañada, sobre todo porque desde el inicio de la cuarentena estoy sola”, cuenta Francia, quien suele tener videollamadas con amigos. Ahora, ella ya piensa en conocer a alguien cara a cara. “En algún momento me encontraré con alguien que me guste para divertirme, que es la intención”, confía la mujer.

"El sexo virtual puede servir en este momento", cuenta Marcelo Pandullio.

Marcelo Pandullio (54) es otro usuario de la plataforma que ya conoce la modalidad del speed dating. “Hace más de 20 años había un pub en Belgrano en el que cada mesa tenía un número de teléfono, al cual vos llamabas y conocías a una persona durante un tiempo determinado. A los efectos de tener conocer una persona, es bastante similar. Pero no hay como el encuentro personal”, dice Pandullio.

Sin embargo, ahora él ya tiene un contacto personal con alguien que conoció en las citas veloces. “En la primera speed dating quedé en contacto con alguien. Lo que se habla queda allí, pero aunque uno nunca sabe en qué puede terminar, las conversaciones hacen que estos momentos de soledad se hagan más llevaderos”, opina Pandullio.

Por último, Pandullio tampoco descarta que, gracias a estas citas veloces, se pueda practicar el sexo virtual, como recomendaron las autoridades sanitarias de la Nación la semana pasada. “El sexo es una necesidad fisiológica y creo que puede servir en este momento. Solamente hay que tomar los recaudos necesarios y tener confianza con la otra persona”, cierra Pandullio.

CFE / DS