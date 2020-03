Citas en línea durante Covid-19: seducir con paciencia e higiene

Olivia Carville y Nate Lanxon

Stephane, un financiero de 32 años en Manhattan, actualizó recientemente su perfil en Bumble: "Hombre sano con fuerte sistema inmunológico y un gran inventario de Purell", una marca de gel antibacterial.

Recibió rápidamente respuesta de una mujer de Nueva York, quien por mensaje privado escribió: "Dime tu secreto: ¿cómo conseguiste tanto Purell? Tuve que pelear con una mujer en el supermercado por una lata de atún". Si bien fue bueno saber de otro ser humano, Stephane nunca respondió. Porque, bueno, está el tema del Covid-19.

El nuevo coronavirus que causa la enfermedad ha infectado a más de 200.000 personas en todo el mundo y ha dado lugar a una nueva era de citas en línea. Los milenial, enjaulados por políticas de trabajo desde casa y prohibidos en bares, están más presentes que antes en aplicaciones de citas —enviando mensajes y coqueteando. Los usuarios activos aumentaron 8% en Bumble durante la segunda semana de marzo en EE.UU., según App Annie, que rastrea las descargas. La gran pregunta es cuánto durará esto ahora que el cortejo en el mundo real está básicamente prohibido.

Las aplicaciones de citas generalmente se ejecutan bajo un modelo llamado "freemium", que proporciona servicios básicos sin cargo con la esperanza de que los clientes paguen más por funciones adicionales. Con las directrices de distanciamiento social en EE.UU. y Europa, las aplicaciones de citas apuestan a que más personas se registren y paguen más para encontrar el amor, incluso si por el momento es de manera virtual.

La visión alcista en Wall Street es que los usuarios estarán dispuestos a gastar más tiempo y dinero en aplicaciones de citas porque no tienen nada mejor que hacer. La tendencia bajista es que dejarán de pagar servicios adicionales porque la idea de estar a poca distancia de un extraño es más aterradora que sexy.

Este mes, Brent Thill, analista de Jeffries, redujo su pronóstico de crecimiento de ingresos anuales de 16% a 9% para Match Group Inc., que posee algunas de las aplicaciones de citas más populares del mundo, como Tinder, OkCupid y Hinge. Las acciones han caído 30% en el último mes, en línea con el índice S&P 500. "El gran desafío en este momento es quién quiere ir a una cita con alguien que no conoce", dice Thill. "Si fuera soltero, no me gustaría salir con nadie en este momento".

Nadie sabe realmente cómo tener citas de manera responsable en una pandemia. Algunas aplicaciones aconsejan a las parejas que se reúnan en espacios abiertos y eviten cualquier forma de contacto físico. Otras sugieren una solución más segura y más sanitaria: el sexo telefónico.