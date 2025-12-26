Zelenski dijo que planea reunirse con Trump ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que planea reunirse con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, “en los próximos días”, lo que refleja optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Rusia.

Ante el Plan de Paz, pactado por Estados Unidos y Ucrania, Rusia reclamaría modificaciones

“Mucho podría decidirse antes del Año Nuevo”, dijo Zelenski este viernes 26 en publicaciones en Telegram y X, tras recibir una actualización de Rustem Umerov, principal negociador de Ucrania con EE.UU. y jefe del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Kyiv Post informó previamente que se espera que Zelenski viaje a Florida, donde Trump pasa el receso de Navidad, tan pronto como el domingo. Citó a una persona familiarizada con el asunto que no fue identificada.

Kiev y Washington buscan alinearse en un plan de paz de 20 puntos para presentar al presidente ruso, Vladimir Putin, que incluye la provisión de sólidas garantías de seguridad modeladas en el Artículo 5 de la OTAN y un programa global de desarrollo para Ucrania en la posguerra.

Si bien los aliados han acordado la mayoría de los puntos, varios temas siguen sin resolverse, entre ellos la oposición de Ucrania a concesiones territoriales en la región oriental de Donetsk.

Zelenski dijo el jueves 25 que mantuvo “una muy buena conversación”, de casi una hora, sobre el plan de paz con los enviados de EE.UU. Steve Witkoff y Jared Kushner.

“Por supuesto, todavía queda trabajo por hacer en cuestiones sensibles”, dijo Zelenski en su mensaje nocturno del jueves. “Pero junto con el equipo estadounidense entendemos cómo poner todo esto en marcha. Las próximas semanas también pueden ser intensas. ¡Gracias, Estados Unidos!”

El Kremlin está revisando la información entregada a Putin por su enviado, Kirill Dmitriev, tras las conversaciones con EE.UU. el fin de semana pasado en Miami, y decidirá futuros contactos con EE.UU. en función de la decisión del presidente, dijo el vocero Dmitry Peskov a medios rusos el jueves.