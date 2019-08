La transformación digital en las organizaciones

Leonardo Dalia*

La incorporación de tecnología en todas las áreas de una organización, nos plantea el desafío de repensar, reorganizar y reelaborar la manera en que nos relacionamos con nuestros clientes y usuarios. Pero esta inversión tecnológica no tendrá los resultados esperados si no lo acompañamos con un cambio cultural.

El proceso de transformación digital, como paradigma tan presente desde la llegada de herramientas digitales en sus diferentes estadíos, además de obligarnos a revisar productos, procesos y estrategias, nos exige renovar el ADN de nuestra organización generando una cultura digital entre nuestros colaboradores. Compartiendo también una visión común de hacia dónde se quiere llegar y por qué es necesario transitar esta nueva experiencia con el compromiso de todos.

La implementación de estrategias de transformación digital dentro de las instituciones marcará un antes y un después en nuestras organizaciones. Si logramos ser exitosos, habremos avanzado no solo en la calidad de los servicios que brindamos o los programas que desarrollamos, sino en el modo en cómo nos relacionamos. Lograremos transformarnos en organizaciones aún más representativas de lo que hoy somos, puesto que podremos incluir más actores en nuestro accionar.

Estamos convencidos que la transformación digital nos acerca y permite llegar a empresas y personas a las que antes no podíamos brindarles un servicio. Nos permite trabajar con ellas en tiempo real, incluirlas en nuestra agenda diaria de trabajo, en nuestros debates y en nuestras conversaciones.

La simple incorporación de tecnología y aplicaciones en línea no significa que una organización ya esté operando en el plano digital. Por ello, el empoderamiento de los recursos humanos es crucial para que aprovechen todo el potencial que ofrecen las herramientas tecnológicas. Esta nueva dimensión nos obliga a desarrollar líderes internos capaces de gestionar esas relaciones a distancia, sin que cambie el valor de la confianza que se genera a partir de compartir y transitar experiencias. Debemos ser capaces de incluir más voces, reafirmando el poder del diálogo y de la palabra.

La transformación digital nos trae el desafío como organización de encontrar personas que se incorporen a nuestro equipo de trabajo y que nos enseñen a transitar el nuevo recorrido de la era digital. La reciente incorporación de jóvenes nativos digitales a nuestro staff nos transforma internamente como organización, nos obliga a revisar hábitos, procesos y modos de trabajo.

Un dato interesante que refleja el desafío por recorrer es que, según el último informe global de McKinsey, el 43% de los ejecutivos declara que la transformación digital no es parte de la agenda del Board de la empresa. A su vez, el 40% cree que sus líderes aun no dimensionan la amenaza de dicha disrupción. Por otro lado, un reporte del Global Center for Digital Business Transformation indica que el 49% de los ejecutivos entiende que el cambio ya está sucediendo, a diferencia de 2015, donde solo un 15% lo afirmaba.

Estos datos nos demuestran que la interconexión entre los diferentes equipos, la visión de futuro, el análisis multidisciplinario de un problema y cómo abordarlo desde diversas áreas no es algo desconocido. Lo que sí es nuevo, es el modo de interacción donde esta discusión tiene lugar: el mundo digital.

