El gigante tecnológico Amazon podría invertir más de US$ 40 millones en Argentina

El gigante tecnológico Amazon mira hacia la Argentina con el propósito de construir su mayor centro de datos de Latinoamérica, reveló el exembajador de los Estados Unidos Noah Mamet. "Son muy serios al mirar a Argentina", dijo Mamet en una entrevista exclusiva con el BA Times, en la que sugirió la tecnológica estadounidense podría abrir el camino a nuevas inversiones.

Aunque Amazon no reveló detalles de ninguna futura inversión hasta la fecha, la compañía del multimillonario Jeff Bezos se comprometió a abrir un centro "Edge" en la provincia de Buenos Aires con su empresa Amazon Web Services (AWS). Dicho centro mejoraría en gran medida la velocidad y la calidad de las conexiones para los usuarios locales.

"Este nuevo esfuerzo que anunciaron será una inversión de más de US$ 40 millones, y podría conducir a una inversión mayor", dijo el exembajador. "Siguen estudiando si hacer o no un centro de datos a gran escala, que sería el más grande de América Latina, y son muy serios al mirar a Argentina".

Amazon podría volver a un valor de mercado de US$1.000 millones

Mamet reveló que desde que dejó su puesto diplomático está trabajando con varias firmas estadounidenses como Amazon y Disney para explorar oportunidades de inversión en Argentina. En la entrevista, contó que Amazon y otras compañías tecnológicas se sienten atraídas por Argentina debido a su fuerza laboral altamente calificada, su amplio conocimiento del inglés y la diferencia horaria de una hora con la costa este de los Estados Unidos.

"No tienes algunos de los otros desafíos inherentes cuando se trata de otras industrias, porque simplemente no tienes tantos problemas de exportación e importación", dijo Mamet.

