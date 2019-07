Amazon 'destruyó' la industria minorista de EE.UU.

Ryan Beene

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmó que Amazon.com Inc. mantiene una "competencia limitada" y perjudicó a la industria minorista, mientras la administración de Trump anunció una extensa revisión antimonopolio para verificar si las empresas de tecnología están utilizando su poder para contrarrestar a sus rivales.

"Si miras a Amazon, aunque presente ciertos beneficios, destruyó la industria minorista en EE.UU., por lo que no hay duda de que han limitado la competencia", dijo Mnuchin en una entrevista con CNBC el miércoles.

La división antimonopolio del Departamento de Justicia reveló planes para analizar las plataformas tecnológicas tras las crecientes críticas en todo Washington de que las compañías se han vuelto demasiado grandes y demasiado poderosas. El departamento no especificó qué firmas consideraría, pero sugirió fuertemente que Facebook Inc., Google de Alphabet Inc. y Amazon están en la mira.

EBay planea nuevo servicio de despacho para competir con Amazon

Amazon posee menos del 8% del mercado minorista de EE.UU.

"Creo que es muy positivo que el fiscal general investigue este caso", dijo Mnuchin. "Creo que es un tema importante y espero que el fiscal informe al presidente y escuche sus recomendaciones".

Amazon cayó 1,2% en las primeras operaciones a las 9:24 a.m. en Nueva York. La acción ha repuntado sobre el 30% este año hasta el martes.

Respecto a Amazon, Mnuchin dijo: "Hay áreas en las que realmente han perjudicado a las pequeñas empresas, por lo que no creo que sea un caso único, y no tengo una opinión diferente a la que considero que es absolutamente correcto que el fiscal general investigue estos temas y espero escuchar sus recomendaciones al presidente".

EE.UU.: el Congreso y el Tesoro presionan a Amazon, Apple, Facebook y Google por su criptomoneda

Mnuchin ha visto de primera mano la forma en que el comercio electrónico ha afectado a los minoristas tradicionales. Fue miembro de la junta de Sears Holdings Corp. desde 2005 hasta 2016, una era en que la otrora poderosa cadena de tiendas departamentales giró en espiral hacia la bancarrota. Su compañero de cuarto de la universidad y amigo de mucho tiempo, Eddie Lampert, aún dirige al profundamente debilitado minorista.

ED