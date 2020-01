Omega 3, la grasa saludable

por Luiggi Gratton

Noticias Relacionadas Declaran ciudadano ilustre al creador del Omega 3

Las grasas, proteínas e hidratos de carbono nos aportan calorías y energía. No importa que tan delgados seamos, nuestro cuerpo necesita de esas calorías que se depositan en las grasas del cuerpo y constituyen un fuente muy eficiente de energía. Las grasas se encuentran en todos los componentes de la membrana de nuestras células y son muy importantes para la función de las mismas. Una dieta que es muy alta en grasas no saludables promueve la inflamación, en cambio, si es baja en grasas no saludables tiende a reducirla. En definitiva, podemos decir que las grasas constituyen una fuente de energía muy eficiente y son parte muy importante de cada célula del organismo.

Una argentina fue elegida entre los 10 figuras científicas más destacadas del año

Las grasas saludables más conocidas, denominadas grasas esenciales, son el Omega 6 y el Omega 3. Según estudios actuales realizados en Estados Unidos, cuando aumentamos el consumo de Omega 3 se beneficia la salud cardiovascular y se reducen las grasas en sangre y los triglicéridos. Los beneficios de consumir grasas saludables se pueden observar en el cerebro, en los ojos, en el corazón, en la piel y en cualquier sistema de órganos de nuestro cuerpo. De todas formas, deberíamos tener en nuestra alimentación una proporción de alimentos con un balance de Omega 6 y Omega 3, idealmente una proporción de 1 a 1 o 1 a 3. Las dietas modernas suelen tener mucho Omega 6, muchas veces con una proporción de 20 a 1.

Diversas investigaciones muestran que cuando se reduce la ingesta de Omega 6 y se reemplaza por Omega 3, se reduce la dieta inflamatoria en nuestro cerebro y por ende mejora todo el organismo. Por lo tanto, consumir una dieta rica en o con alto contenido de Omega 3, tanto en alimentos como a través de suplementos, es muy beneficioso para la salud. Para aumentar el consumo de Omega 3 recomiendo comer más frutas y verduras, vegetales, mariscos o pescados- sushi, camarones, langostinos- y sino optar por suplementar Omega 3 a través de cápsulas.

También es beneficioso para la salud que una dieta incluya vitaminas y minerales -oligoelementos-, sobre todo en los niños. Sin embargo, no los consumimos habitualmente y las dietas modernas son deficientes en las cantidades de estos minerales. Una de las vitaminas más importantes es la Vitamina D, esencial para mantener una buena salud ósea y para un buen metabolismo en nuestro organismo. Durante muchas generaciones, nuestros ancestros obtenían esta vitamina del medio ambiente y de los alimentos. Hoy esto cambió radicalmente porque la gente no suele pasar mucho tiempo al aire libre.

El estrés de fin de año: cuentas pendientes y promesas a futuro

Ocurre lo mismo con el magnesio, mineral que siempre ha estado en la tierra, en las rocas y en el agua que viene por los ríos o arroyos. Antiguamente, el magnesio estaba en el agua natural que uno tomaba de estos ríos, en cambio ahora, en la era moderna, el agua que tomamos está completamente purificada y le extraen prácticamente todos los minerales. Actualmente, en Sudamérica, esa agua purificada tiene un 60% de deficiencia de magnesio. Los suplementos alimentarios pueden ayudar a incorporar magnesio en nuestro organismo, funcionan como relajante muscular para los calambres, especialmente para deportistas profesionales.