Voluntariado corporativo: un pilar de la cultura organizacional

por María Florencia Truchi

Hoy 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Voluntariado, una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas que fue decretada en 1985, para reconocer y brindar más visibilidad a una labor que cada vez gana más relevancia.

Hasta hace muy pocos años, las empresas parecían no tener relación con este tema. La Responsabilidad Social Empresaria estaba enfocada en acciones muy puntuales y que poco tenían que ver con la participación activa de sus equipos. Con el paso del tiempo, las compañías han comprendido que la responsabilidad que tienen como actores dentro de la sociedad les implica involucrarse más allá de la propuesta de valor o las contribuciones aisladas. Que las empresas entiendan y promuevan el voluntariado dentro de sus organizaciones define un círculo virtuoso que enriquece a cada uno de sus actores y fortalece los vínculos necesarios entre la sociedad, el sector público y el sector privado.

Esta perspectiva fue la que me impulsó a inscribirme en el programa de voluntariado corporativo Global Health Fellows de la compañía en la que trabajo, para colaborar con organizaciones internacionales vinculadas a mejorar los servicios de salud en diversas comunidades. De esta forma, me realojé en otro lugar del mundo para invertir el 100% de mi tiempo y conocimiento en colaborar con proyectos alineados a este cometido. Durante tres meses, tuve la oportunidad de vivir en Tanzania, donde trabajé para la organización Management Science for Health. Allí colaboré con un proyecto de implementación de tecnología, cuyo fin es la creación de un sistema que permita la integración y disponibilidad de información médica a lo largo del sistema de salud, para mejorar la cobertura y la calidad de la atención sanitaria.

Una experiencia de estas características tiene un impacto personal que también genera una expansión profesional, ya que como individuo te desafía a replantear perspectivas, reafirmar valores y adaptar acciones que permitan brindar valor a ese nuevo contexto. La combinación de las dos perspectivas: por un lado, la visión del tercer sector enfocada en lo social y la cercanía con las comunidades, y por otro, la experiencia corporativa enfocado en lo estratégico y en el impacto, potencia la acciones para generar más y mejores posibilidades en la sociedad.

En la actualidad, considero que el voluntariado en todos los ámbitos representa la posibilidad de generar entornos sostenibles y consolida la cohesión social a través de la promoción de acciones individuales y colectivas. Por otro lado, inspira e impulsa a las personas a trabajar en conjunto en las transformaciones que necesitamos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dedicados a promover sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.

Por María Florencia Truchi, Licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Directora de Tecnología de Pfizer Argentina.