Las relaciones de Guaidó con el narcoparamilitarismo colombiano

por Modesto Emilio Guerrero

Dos organismos públicos y dos medios importantes de Colombia aportaron las pruebas de que Juan Guaidó, presidente del parlamento venezolano y opositor violento al chavismo, mantiene relaciones desde antes de febrero de 2019 con el grupo narco-paramilitarcolombiano “Los Rastrojos”.

Wilfredo Cañizares, Director de la Fundación Progresar en Norte de Santander, la Policía de Cúcuta, el diario digital Las2Orillas.com y el reconocido matutino El Espectador (miembro del Grupo de Diarios América al que pertenece La Nación de Buenos Aires, por ejemplo), los cuatro demostraron esa colaboración criminal.

En las dos fotografías publicadas por Las2Orillas.com se ve a Albeiro Lobo Quintero, alias “Brother”, y John Jairo Durán, alias “El Menor”, abrazados con Guaidó el 22 de febrero de 2019 en la frontera.

En este tiempo de “noticias falsas”, “periodismo de guerra” y democracias frágiles no sería extraño escuchar al Grupo de Lima, a Vargas Llosa, a Donald Trumpya la mismísima diputada Elisa Carrió, ponderar esa relación criminal como útil a “la democracia”.

Sin embargo, en el siglo XXI el único tipo humano similar a un paramilitar es un nazi de 1940. Si lo medimos por su impiedad y lo que representa como odio mortal a toda forma de convivencia social.

No cuesta mucho vincular a Guaidó con el expresidente de Colombia Uribe Vélez y a éste con el jefe de Guaidó, Leopoldo López, y a los tres con el Departamento de Estado y la Casa Blanca. No existe un solo paramilitar en Colombia o fuera de esa sociedad, que no se financie con los dineros de la Fundación Internacionalismo Democrático, presidido por Álvaro Uribe Vélez.

Tampoco cuesta mucho relacionar la aparición de estas fotografías y la denuncia misma, con su alta carga de gravedad institucional para los gobiernos latinoamericanos, con el despido de John Bolton del cargo de Asesor Especial de Seguridad de la Casa Blanca al lado de Trump. Lo más probable es que se trate de una vendetta típica cuando la política pierde rango a favor de la conspiración. Ya se sabrá con el tiempo.

Para nuestro continente el asunto es más serio. Los 14 gobiernos del Grupo de Lima, sobre todo el de Macri, el jefe de la OEA y varios gobiernos europeos, sostienen y postulan como Presidente de Venezuela a Juan Guaidó, el diputado venezolano, cuya seguridad internacional la garantizan asesinos entrenados en las matanchinas colombianas protagonizadas por los paramilitares y el narcotráfico.

En la espesa trama conspirativa para desplazar a Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela y al gobierno de Venezuela del poder constitucional, el rol de Guaidó adquiere unos ribetes sorprendentes. Pero este es un detalle cuando se trata de un derrotado. Sorprende muchísimo más la descomposición institucional, política y moral de los gobiernos y organismos internacionales que sostienen a Guaidó, movidos por el odio ideológico y de clase al chavismo y por la siempre urgente necesidad de ofrecerse al mejor precio ante la Casa Blanca.