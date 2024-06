Premio Nobel e infinita necesidad de reparación cms

La presidencia de Guillermo Francos comienza a transitar momentos de tormenta mientras el pequeño emperador Javier Milei busca cariño y aprobación en sus viajes alrededor del mundo o al menos donde lo reciben. Si hay dos cosas que podemos reprochar al presidente son su falta de capacidad de gestión y ausencia de empatía. El tremendo ajuste que viene aplicando no le ha quitado las ganas de viajar y buscar premios “falopa” que sirvan de consuelo a aparentes cuestiones personales que arrastra del pasado.

Viajes terapéuticos

En lo que va de estos 6 meses de gobierno no sabemos si el Presi aprendió a gestionar, pero le ha sacado todo el jugo a sus viajes terapéuticos. Sin embargo, me parece extraño que el Rey Felipe VI de España y el Canciller de Alemania Olaf Sholz hayan rechazado, el segundo inicialmente, reunirse con Javier Milei, máximo exponente de la libertad mundial.

Peor aún, que su “novia” Giorgia Meloni lo borre de todos los videos y fotos del resumen G7, es por ello que temo que a los libertarios generación de cristal les de ansiedad.

En Madrid Javo citó a Bastiat profundizando la pelea con Pedro Sánchez y dijo que este “hablaba de las porosas manos de los políticos, digo quizás, no digo que sea del político directamente, quizás es la de un hermano, la pareja o lo que fuera”. Afortunadamente Karina Milei, nuestra Secretaria General de la Presidencia, hermana por mérito máncico y mejor repostera del mundo, es “la pureza moral” conforme palabras de nuestro mandatario.

Milei no se disculpó con Lula y subió la apuesta: "Le dije corrupto ¿Acaso no fue preso por corrupto?"

En el evento con la Presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde recibió la medalla internacional al mejor amigo, éste dijo “Vamos a enviar una ley donde emitir dinero sea un delito, y sea un delito de lesa humanidad. Y si se emite dinero va a ir preso el presidente de la nación”.

Sí, todo esto lo expresó sin despeinarse mientras su gobierno emite, toma deuda en forma descomunal y usa al titular del BCRA como decoración en su cadena nacional. Sin perjuicio de esto, alguien debería avisarle a Javo que en España unos y otros lo usan como utensilio para resolver temas domésticos, aunque él se sienta protagonista.

Nuestro Presi asistió también a la velada organizada por el Instituto Juan de Mariana. Su mentor Jesús Huerta de Soto dijo que “la democracia se ha convertido en un sistema perverso que se basa en la mentira y la compra de votos con dinero obtenido mediante impuestos”, calificó a Milei como “héroe” y “torero del SXXI”; y finalmente su imagen en un cuadro sumado a tantas hermosas palabras, como Javo es un tipo sensible, lo conmovieron hasta las lágrimas.

Milei hizo 670 kilómetros por día en viajes y ya completó más de dos vueltas al mundo

En el mismo encuentro el pequeño emperador criollo se despachó nuevamente con su dedo acusador al estilo Alberto Fernández: “También aparecen los “liberales egipcios”, que por un lado hablan de libertad y por el otro lado le venden la patente de corso al mejor postor... “hasta los hacen hablar de la eficiencia del gasto público”.

Luego en Berlín, el presidente Milei se reunió con en canciller Olaf Scholz, quien en principio no iba a recibirlo. En la ocasión el alemán, en un encuentro que duró escasos minutos, le sugirió "cuidar la cohesión social”. Esta vez Javi le llevó la foto, pero con tirón de orejas.

Milei se reunió en Berlín con en canciller Olaf Scholz, quien le sugirió "cuidar la cohesión social"

En Praga, República Checa, el mismo día que anunciaron que el PBI se desmoronó -5% y la inversión -24% en el primer trimestre,

Javier en un justo acto de modestia dijo “con mi jefe de asesores, Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica”, “probablemente me van a dar el Nobel de Economía porque voy a corregir el problema de la fábrica de alfileres y la mano invisible”, porque como dice Carlos Pagni, “su necesidad de reparación es infinita”.

Como era de esperar, el director del Instituto Liberal de Praga desconoció el premio entregado al presidente Javier Milei y aseguró que un ex miembro de la organización realizó el evento en nombre del organismo sin autorización de las autoridades.



Un presiduende entre los grandes

Se llevó a cabo el G7 y el Presi fue invitado de Giorgia Meloni. La mandataria italiana, conservadora de derecha, que no ha logrado resolver la cuestión migratoria, su principal bandera, sino más bien agravarla, intenta mostrarse como líder en Europa. Se destaca por su expresividad poniendo cara de desprecio cuando saluda a mandatarios como Emmanuel Macron de Francia y se muestra abiertamente rencorosa cuando otros dirigentes de su país la califican de “stronza”.

El Presidente estuvo medio perdido en el encuentro de líderes, pues él sabe de fotos, pero no de relaciones internacionales. El Papa Francisco, estrella de la reunión, despachó a nuestro presidente más que rápido, aunque Javo intentó un afectuoso y fotográfico abrazo, su santidad se veía incómodo ante la insistencia del argentino.

Posterior a la cumbre, nuestro pequeño emperador se despacharía con un "mi viaje a Davos fue muy importante, tuvo impacto en las elecciones de Europa”, "he puesto a la Argentina en lo más alto" aunque aclaró: "no es lo mío viajar". Lo dice alguien que estuvo el 20% de su presidencia haciendo turismo. Usted se preguntará: ¿logramos algo del G7? Sí, en palabras de Milei “Nos encontramos en un pasillo con Macron y me invitó a las Olimpíadas”.

Después vendría la reunión con Volodomir Zelensky, quien también le dio la medalla al mejor amigo y la bienvenida al grupo “Rammstein•. En efecto, desde ahora somos miembros del Grupo de Contacto para la defensa de Ucrania junto a los demás países de la OTAN.

Sin perjuicio de lo dicho, agreguemos que se renovó el swap chino hasta 2026. Javo pudo zafar de un pago que le habría demolido las reservas del BCRA y acabado con su equilibrio fiscal atado con alambre. A cambio, se prepara para visitar al líder chino Xi Jinping, quien a esta altura estaría ansioso por jugar con su nueva mascota el “presiduende libertario” que había advertido que no negociaría su moral haciendo negocios con comunistas.

La relación con Brasil, nuestro principal socio comercial, no es la mejor. Al respecto dijo Lula da Silva sobre Milei: “él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí, dijo muchas tonterías”. Javier Milei, montado en su narcisismo y olvidando el daño que le hace a nuestro país agravar la crisis, dijo que no le pedirá disculpas a Lula da Silva: “son más importantes los intereses de los argentinos que el ego inflamado de algún zurdito”.

Esto ocurrió al mismo tiempo China decidió que disminuirá sus compras de carne a la Argentina. Por suerte, y para tranquilidad de todos, Javo muy concentrado en su ombligo compartió en sus redes sociales la “lista” de “lugares del mundo” que piden un presidente “como él”.

Ley Bases

Finalmente, hace pocas horas atrás Diputados terminó de darle forma a la Ley Bases. Desde ahora, el impuesto a las ganancias vuelve para la cuarta categoría a pedido del “degenerado fiscal” Javier Milei, quien había votado a favor de su eliminación pocos meses atrás acompañando a Sergio Massa. En fin, la norma da algo de razonabilidad en temas como monotributo, bienes personales y en materia laboral; otros son más polémicas como el RIGI. Se terminaron las excusas, ahora toca gobernar.

Acto seguido Javier Milei dijo: "Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero, se viene el cambio de régimen monetario”. Es decir, costó; pero confesó que estaban emitiendo a dos manos.

El gobierno pudo gritar un gol en el Senado. La Ley Bases está muy diluida y no resuelve los temas centrales, pero su caída hubiera sido un delirio. Festejan mucho los “empresaurios”, un poco los monotributistas y otro tanto los opositores que mostraron que con nada te queman la calle o te dan vuelta un resultado en el Congreso.

Su aprobación en la Cámara Alta fue una señal a organismos multilaterales, aunque el Presi acaba de decirle “Zurdo” a Rodrigo Valdés, Director para el Hemisferio Occidental del FMI. El voto de Villarruel, que no es Cobos, le dió a la Vicepresidenta unos segundos de gloria. Como en toda votación unos ganaron y otros perdieron. La senadora por la Provincia de Neuquén Lucila Crexell se habría ganado con su voto la embajada de nuestro país en la Unesco, siendo París el nuevo destino de la legisladora.

Un espectáculo aparte fueron las protestas en Plaza Congreso, la quema del auto de Cadena 3, la represión y las detenciones. La izquierda y Patricia Bullrich hicieron cada uno lo único que saben hacer, unos destrozar cosas y la otra reprimir realizando detenciones que luego fueron cuestionadas. Karina Milei, por su parte, según los trascendidos pidió a la Jueza María “Barubudía” Servini de Cubría que no libere a los detenidos, algo que finalmente no sucedió.



El Messi de las finanzas

El ministro Luis “Toto” Caputo es el “Messi de las finanzas” y “nadie le toca el culo”, al menos es la opinión del Presidente. Este “crack” logró que el stock de deuda bruta aumente en u$s 65,000,000,000 en los primeros 5 meses, el riesgo país se ubique en 1400 puntos básicos y el dólar blue en $1,300. El FMI anticipa una caída del 3,5% del PBI (-6% si no tenemos en cuenta al campo) y recesión prolongada, es decir depresión. Estamos frente a un panorama de destrucción histórico; siendo que en el primer trimestre la caída fue del -5% y las inversiones se desplomaron -23,4%.

Por su parte las ventas en supermercados y mayoristas se hundieron hasta 21,2% en abril, las encuestas dicen que el 72% está peor desde que asumió Javier, el turismo registró un derrumbe del -64,3%, seis (6) automotrices anunciaron suspensiones, y el campo decidió guardarse los granos. La liquidación de oleaginosas en Mayo fue de u$s2,600,000, se trata de 35% menos que el año pasado, a pesar que hubo una gran sequía.

Los medios titularon que Javier Milei logró por primera vez en 30 años la primera semana sin inflación en Argentina. Estos no repararon si el dato era verdadero, ya que como lo probó el economista Carlos Rodríguez, digamos o sea, que hubo muchas ocasiones en tres décadas donde se repitió este indicador, y lo que es más curioso es que justo esa semana tuvo dos días hábiles. Sin embargo, lo que sí es cierto, es el peso de las tarifas de luz y de gas sobre el salario es el más alto en tres décadas.

Para ir cerrando, el gobierno acordó en una mediación judicial con las prepagas la devolución en 12 cómodas cuotas del excedente de pago de los primero meses y autorizar futuros aumentos. Sí, te durmieron otra vez, previo hacer la parodia mediática. Al mismo tiempo hay 5,000 centros de salud al borde de la quiebra, ya que no hay margen para pagar aumentos salariales.