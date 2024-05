Cadena, marcha y stand up

Si la licuadora de Javier Milei no alteró los ánimos de quienes vieron afectados sus sueldos y jubilaciones, haber enfrentado a la educación pública, logró el pasado 23 de abril movilizar a propios y ajenos, a sus votantes y los de la oposición. En poco más de cien días el gobierno logró una marcha tan grande como el cacerolazo del 13 de septiembre de 2012.

La cadena nacional del Presidente Milei, la noche anterior, buscaba adelantarse a la marcha de los universitarios. En efecto, Javier "el mensajero", porque el gobierno está hace rato en manos de su hermana Karina, trataba de contener eso que ya era inevitable. El discurso fue una mezcla de desvaríos, mentiras y autobombo.

“El Presi“ comenzó con un “Estamos a mitad de camino, se “refirió dos veces al “pronóstico en contra de dirigentes, economistas, petardistas tribuneros y periodistas" insistió con el "superávit”, “dijo que “Caputo y Bausili son héroes", habló de su “tamaña hazaña", de “la “hiperinflación 7,600% y 15,000%”, “continuó con su “programa de shock más ambicioso de la historia”, repitió sobre el “superávit financiero, un hito que no tiene parangón en la historia occidental", atacó a “los que quieren el fracaso de este gobierno”.

Esperanza de una “V” y gestión de “L”

El Javo también dijo que lo de él ha sido” motosierra, pero no licuación", y que además “falta de voluntad de algunos sectores", embistió “contra el “modelo empobrecedor", y que "redujimos 50% los cargos políticos y eliminamos la pauta”.

Si todo eso parecía poco, dijo con total modestia “hicimos posible lo impensable", "el déficit cero es un mandamiento", y mientras redondeaba su discurso volvió otra vez "en contra de dirigentes, economistas, petardistas tribuneros y periodistas", rematando con un "largo camino por el desierto hacia”; y como no podía faltar "que las fuerzas del cielo nos acompañen". En síntesis, no dijo nada nuevo y dio más la impresión de necesitar un abrazo para contenerlo, que un mensaje de tranquilidad para la población.

En la transmisión no faltaron los 4 playmóbil parados al costado de Javier, que, a la vista del público, más que ministros parecían sus perros. Esta escena la habíamos vivido con el anuncio del DNU 70/23 anunció la firma de la Ley Bases, aunque en aquella oportunidad parecía la última cena. Se trata de una estética de gobierno totalitario de los años 40’ y que nada tiene que ver con la Argentina del SXXI.

En fin, suponemos que no será gratis para el país que un ministro de economía y el Presidente del BCRA, que no forma parte del gabinete hagan un papel tan lamentable. Pero era de esperar, el discurso plagió parte de uno del recordado ministro José Alfredo Martinez de Hoz del 10 de julio de 1980.

El día que les coparon la calle

En la previa de la movilización algunos aliados se desmarcaron, el olor a masividad alentaba al instinto de preservación. Desde la oposición Cristina Fernández publicó su analítico, probablemente falso, para contarnos que ella también “estudió” en la universidad pública. Otros como Martín Lousteau, Sergio Massa y Axel Kiciloff dijeron presente como recién salidos de la serie “The Walking Dead”. Los mismos de siempre les coparon el escenario a los estudiantes evitando lo que podía ser una piña de knock out al gobierno.

El discurso de los cercanos al kirchnerismo, cargado de ignorancia, nos llevaba a un pasado cercano que la sociedad ha decidido superar. Las palabras de Adolfo Pérez Esquivel y Tati Almeida entre otros, nada tenían que ver con los motivos visibles y ocultos de la convocatoria. La movilización no solo fue grande en la Ciudad de Buenos Aires, donde el presidente salió tercero en las elecciones, sino que fue poderosa en todo el interior, donde Javier “era” fuerte. El cuadro se agrava para el gobierno al descubrir que la mayoría eran jóvenes, base del poder electoral del oficialismo.

La dieta de los Senadores y el sueldazo de Karina Milei

En modo mesiánico y en simultaneo a la marcha, Milei posteaba la imagen de un león tomando de una tasa que rezaba la leyenda “Lágrimas de zurdos”. En el mismo también incluía la frase "día glorioso para el principio de revelación”. ¿Quién es digno de abrir los sellos? Apocalipsis 5:5, Uno de los ancianos me dijo: «¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, ¡la Raíz de David, ha vencido! Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos.». En efecto, si la realidad dice que el gobierno fue derrotado, Javo se reafirma como el único en poder juzgar a los demás, él ya se autopercibe como el León de la tribu de Judá.

Mientras el Presidente Javier Milei dice "el déficit cero es un mandamiento" siguió con la motosierra y la licuadora. Motivó una marcha popular tan grande como el cacerolazo del 13 de septiembre de 2012, y aún se autopercibe como el León de la tribu de Judá.

Fundación sin Libertad

El papel ridículo que hizo el Presidente Javier Milei en la Fundación Libertad responde a su poca capacidad de digerir la marcha de los universitarios. Su propio electorado sumado a otros sectores, le dieron un mensaje que su narcisismo no le ha permitido entender. Lo visto en la cena de dicha institución nos ha demostrado que si le das papeles no sabe leer y es un plomo, se los sacas, alcanza un nivel cósmico de ridículo haciendo su stand up.

La Fundación proporcionó ese ambiente de luz tenue, donde los defectos del invitado no quedan en evidencia y habrían permitido tachar a invitados como Ricard López Murphy y Roberto Cachanosky. El discurso fue una mezcla de desvaríos e imitaciones de mal gusto. El Javo comenzó con un “Hola a todos, sino no soy yo”, un despectivo “Fideos con tuco” dirigido a Carlos Melconian. También tuvo un momento para Axel Kiciloff “El chico soviético que está en la provincia”, dijo que “La economía va a subir como pedo de buzo”; y en el intervalo manifestó “sigan (aplaudiendo) para mi ego y para que pueda tomar agua"

Siendo que se trata del Presidente de la República, su discurso tuvo escaso sentido del ridículo. El vocero Adorni se durmió durante la alocución, y el cierre quedo en manos del exégeta y propagandista Alejandro Rozitchner. El contrapunto estuvo en las palabras del Presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien se mostró como un liberal que iba a marcar sus diferencias con un adolescente libertario “Qué difícil gozar de la libertad si se vive en un rancho, si mis hijos no estudian y no hay una luz al final del camino para esforzarse”.

Mención aparte merece Mauricio Macri, a quien se lo vió desorientado y padeciendo los males del “Ya no ser”; pero con un poder de daño que el gobierno no dimensiona.

Hay plata para los amigos

Hace unos días hablábamos del aumento de dieta para los senadores, pasamos de 8 a 12 ministerios para mejorarle el sueldo a 4 Secretarios de Estado, entre ellos la hermana Karina, el amigo Manuel Adorni y a otros dos funcionarios. Ahora bien, usted se debe preguntar ¿Cómo les mejoran los ingresos a los ministros amigos? ¡Fácil! El Jefe de Gabinete Nicolás Posse, su vicejefe José Rolandi Rolandi (titulares), y Guillermo Francos (suplente) forman parte del directorio de YPF. Esto significa tener un sueldo de 77.000 dólares ($77.000.000. -). Una vez conocida la noticia (es decir, que los pescaron) desde el gobierno dirían que el ministro del interior no accedería al beneficio por ser suplente, y que los primeros no lo cobrarían. Lo cierto es que la silla está asegurada para cada uno de ellos.

En efecto, plata hay para algunas cosas, prueba de ello es el aumento en $4,000 millones (cuatro palitos verdes) desde diciembre (129%) de los gastos reservados de la AFI. Desde la Agencia, su titular Silvestre Sívori, ha dicho que la previsión anual es de dólares 19 millones. Esperemos que esos recursos se destinen para combatir al terrorismo y no para pagar tuiteros y periodistas obsecuentes.

Asimismo, en materia económica, para llevar tranquilidad a la población, el ministro Luis Caputo ha dicho “No controlamos precios, controlamos conductas”, extraña frase para alguien que debió intervenir en el descalabro que significó el aumento de las prepagas. Sin embargo, el funcionario no aclaró la extensión de las conductas controladas, ya que la AFIP investigará el tope de transferencia entre familiares. Mientras tanto a las malas noticias para el bolsillo de la gente, como son que el boleto de subte aumenta de 125 a $574 desde el 1° de mayo, casi +360%, el mínimo de colectivo a $200, y los peajes aumentaron 200% en todos los corredores viales nacionales; se suman las peores para el gobierno.

La gestión Milei perdería 6,700,000,000 dólares por la caída de la producción y del precio de los granos, la deuda con Cammesa ya está en 2,000 dólares, China no tiene intención de renovar el swap y el FMI no financiará la pasantía de los hermanitos Javo y Kari. La actividad industrial tuvo una caída de los primeros cuatro meses de gobierno. Marzo tuvo -12,8% interanual y -1,8% mensual contra febrero de 2024; y en el primer trimestre la actividad fue -8,5%.

El gobierno necesita un gol y la baja de inflación no sirve si hay depresión, por eso llegó el anuncio de los créditos hipotecarios. El primer banco en ofrecerlos fue el Hipotecario, cuyo dueño es Eduardo Elsztain, el mismo que le pagaba el Hotel al Milei. ¿Casualidad? ¿Humo? Por su parte el aumento del 8% de los combustibles (53% de impuesto) previsto para mayo lo pasaron para más adelante.

Cristina y los desvaríos presidenciales

Luego de la marcha, la cadena nacional, la conferencia de la fundación Libertad y previo al deba en el Congreso de la Ley de Bases, Cristina Kirchner iba a capitalizar el descontento aglutinando a los propios “por más que el Presidente haga caritas, no tiene plan de estabilización”. "Te puede haber votado el 60% pero si después la gente se caga de hambre y no llega a fin de mes, ¿de qué sirve?”, “cuando llegamos con Néstor era tal la misiadura que nadie tenía prepaga; para 2011 muchos ya eran clase media y se hicieron antiperonistas y antikirchneristas.

¡Pero no importa, los queremos igual!”. Sobre los desvaríos de Javo dijo “Hay que estudiar, hay que formarse, no hay que discutir pelotudeces”, “si hubiéramos adoctrinado en los colegios, él no sería Presidente”. Esto último como todas las medias verdades de la ex Jefa y Capitana, La Cámpora fue a los establecimientos educativos, pero las ideas de la libertad despues de veinte años de populismo prendieron más fuerte.

La reacción de Javier fue una mezcla de emociones. Este sabe que necesita a Cristina como antagonista, pero no tanto porque aquella tiene más cintura para el discurso. El presidente aún no puede esquivar el tema Lijo, recientemente se despachó con que quiere “una corte más cercana a la constitución y a los principios de la libertad”, y agregó “nadie resiste un archivo”. Luego acusó el golpe en la nariz que fue la movilización en todo el país y las palabras de CFK “el miedo que me tienen, lo grande que soy repecto de ellos. Están nerviosos”. Sobre las palabras de su contrincante “el de ayer ha sido un discurso muy pobre, carece de forma orgánica de presentar un tema, de una pobreza intelectual notoria”. Y siguió con “si fuéramos a elecciones ganaríamos con el 54%”, "es notable el modo en el que baja la inflación”, “los salarios han comenzado a ganarle a la inflación”. Sí, esto último también lo dijo.

Lo que dejó el viaje a Israel: ¿Presiduende o Moisés sin plan B?

Durante las horas siguientes al discurso de Cristina se vió el nulo poder de fuego de “Los tanques de las redes” de Fernando Cerimedo y Santiago Caputo. El hashtag “LaChorraEstaGaga” era casi una caricia a una dirigente que se volvía a posicionar y un gobierno sin mensaje. Las declaraciones de Milei eran torpes, “hemos decidido cortar pagos, no los pateamos”, volvía a hablar de la marcha, “se juntaron todos porque me tienen miedo”, "si usted para pelearse con uno necesita llamar a 50 tipos, que grande es ese uno".

Y siguió “fue una demostración maravillosa de la debilidad de toda la oposición, que frente a un gobierno que está siendo exitoso en la implementación de su programa. Se tuvieron que juntar todos para oponerse al cambio”.

Cuando la estrategia de polarizar con Cristina Capitana comenzó a funcionar, Javier Milei dijo "sería maravilloso enfrentar a Cristina y ponerle fin a la etapa más negra de la Argentina desde la dictadura”. Por un lado, Javo les espetó “ustedes dejaron un país destruido con 60% de pobres”, a lo que deberíamos responder: No Javier Milei, Alberto dejó la pobreza en 50%, vos la llevaste a 60 % y vas en una carrera loca al +70%.

Por su parte Cristina fue al hueso y atacó por donde no la esperaban, y repitiendo una estrategia que utilizamos en las redes quienes nos oponíamos a ella tiempo atrás; habló de la legitimación de origen y de ejercicio.

En este punto debemos preguntarnos ¿por qué Milei no la enfrenta ahora? ¿Tan comprometido está con Cristina? El león se comporta como un perro mojado y asustado cada vez que la señora abre la boca.

El peronismo a Milei le armó las listas de legisladores para controlar el Congreso, le metió medio gabinete, lo dejó llevar la pobreza al 57%, le permitieron ajustar y meternos en depresión, se le subió a una marcha de protesta enorme, tienen a Ariel Lijo como candidato para la Corte Suprema, le iniciaron juicio político y ahora Cristina con estadio lleno y medias verdades le da lecciones. En cuatro meses lo están llevando donde ellos quieren.