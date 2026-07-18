Prevenir las infecciones respiratorias

Con la llegada de las vacaciones de invierno aumenta el movimiento de personas por los viajes, las reuniones familiares y las actividades recreativas. Esta época también coincide con una mayor circulación de virus respiratorios, por lo que es importante reforzar las medidas de prevención.

Durante los meses fríos circulan con mayor frecuencia virus que pueden causar gripe, bronquiolitis, neumonía y resfríos. Si bien cualquier persona puede enfermarse, los grupos con mayor riesgo de presentar complicaciones son los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 65 años, las embarazadas, las personas con enfermedades cardíacas, pulmonares, renales o hepáticas y quienes tienen comprometido su sistema inmunológico.

En Argentina, desde fines de febrero se registra un aumento de los casos de neumonía, mientras que las bronquiolitis en menores de dos años permanecen dentro de los valores esperados para la época. Actualmente, los virus respiratorios que circulan con mayor frecuencia son influenza A, seguido por el virus sincicial respiratorio (VSR), metapneumovirus, adenovirus y parainfluenza.

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La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir las formas graves de estas enfermedades. Por eso, es fundamental tener al día las vacunas recomendadas por el Calendario Nacional y las indicadas para cada grupo de riesgo, especialmente la vacuna antigripal.

También es importante mantener hábitos de cuidado que disminuyen el riesgo de contagio: lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o alcohol en gel; ventilar diariamente los ambientes, incluso en días fríos; evitar fumar y los ambientes con humo; cubrirse al toser o estornudar con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y evitar la automedicación, especialmente con antibióticos.

Las personas con mayor riesgo de complicaciones, como los pacientes inmunosuprimidos, deberían utilizar barbijo de triple capa en lugares cerrados con escasa ventilación o con gran cantidad de personas, además de mantener una adecuada higiene de manos.

Quienes viajen, especialmente al exterior, deberían realizar una consulta médica previa para evaluar las vacunas y medidas preventivas necesarias según el destino. Habitualmente se recomienda aplicar la vacuna antigripal al menos diez días antes del viaje. También es aconsejable llevar un botiquín básico con un antitérmico como paracetamol (si no existe contraindicación médica), alcohol en gel, pañuelos descartables y barbijos.

Durante el viaje se recomienda mantener una adecuada higiene de manos, evitar tocarse la cara, utilizar barbijo en medios de transporte cerrados o lugares muy concurridos y contar con los teléfonos de contacto de la cobertura médica o del seguro de viaje.

Si durante el viaje o al regresar aparece un cuadro respiratorio acompañado de dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, mareos o fiebre alta persistente (mayor de 38 °C), es importante consultar de inmediato en un servicio de salud, informar los lugares visitados y utilizar barbijo durante la atención.

Algo que siempre destacamos es no autoadministrarse antibióticos ni otros medicamentos (como antitusivos, antigripales), sólo se aconseja el manejo de la fiebre con antipiréticos como paracetamol (si es que la persona no lo tiene contraindicado).

Por último, recordamos que la guardia médica debe reservarse para situaciones que requieren atención inmediata, como dificultad respiratoria, dolor de pecho, síntomas compatibles con un ACV, pérdida de conocimiento, hemorragias importantes o traumatismos graves. Los resfríos leves o los controles pueden resolverse mediante una consulta programada con el médico de cabecera, presencial o por teleconsulta.

Disfrutar las vacaciones con medidas simples de prevención permite reducir el riesgo de infecciones respiratorias y proteger tanto la salud propia como la de quienes nos rodean.

*Médica staff del servicio de Infectología del Hospital Británico.