En la serie alemana Dark, donde los habitantes de un pueblo viajaban en el tiempo por una "falla del sistema", un anciano solía predecir algunos de esos acontecimientos con la frase "va a suceder otra vez". En el sistema educativo, luego de la experiencia del 2020, podemos afirmar todo lo contrario: "no va a suceder otra vez".

Paso a explicarme.

En junio del año pasado, sólo siete meses después del primer caso de Coronavirus en China y tres del inicio del prolongado aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en Argentina, pregunté a mis alumnos de tres universidades.

"Cuando el virus pase... ¿Cómo les gustaría que sean las clases? ¿Presenciales, a distancia o un mix de ambas?"

Los resultados fueron muy interesantes en aquel momento y hoy, cuando lenta y progresivamente los tres niveles de la educación comienzan a volver a las aulas, cobran nueva importancia.

El 55% eligió un mix entre clases presenciales y on line, un 37% todas presenciales y un 8% todas on line.

Qué más del 60% de los alumnos eligieran mantener algún tipo de educación a distancia es más que impactante, sobre todo teniendo en cuenta que se inscribieron en carreras presenciales. Evidentemente la herramienta a distancia sedujo y llegó para quedarse.

No escapa a mi criterio que la encuesta no fue hecha con un riguroso método científico y que se dio dentro del marco de una carrera universitaria específica (relaciones públicas), pero los números citados dan pistas claras, tanto para otro tipo de carreras como para los niveles primario y secundario. El sistema se probó y funcionó bastante bien, por lo tanto ir a las aulas ahora sólo tendrá sentido en los casos en que los actores piensen que se justifique el esfuerzo.

¿Y qué significa que se justifique? Que sea imprescindible, que sea prácticamente la única alternativa para trabajar ciertos contenidos.

Es que, como sucede con el teletrabajo en general, la educación on line tiene muchas ventajas de índole personal (comodidad, ahorro de tiempo y dinero, posibilidad de cursar aun cuando se tienen una complicación, malestar pasajero o una circunstancia personal/laboral obliga a estar en otro lado, etc.) y colectivo (se descomprime el tránsito y el transporte público, bajan los niveles de contaminación, disminuye el stress urbano, etc.). En rigor a la verdad, el e learning y sus ventajas ya existían, pero hizo falta un golpazo sanitario para que estuviésemos obligados a vivir la experiencia masivamente.

¿Esto significa que no volverá a haber clases 100% presenciales? No, en absoluto. Seguramente algunas universidades y escuelas regresen en algún momento a esa modalidad, porque las circunstancias lo piden (prácticas, sociabilización en instancias iniciales, etc.), y tienen todo el derecho a hacerlo, pero paulatinamente esas ofertas disminuirán hasta convertirse en la excepción que confirme la regla. Ir a las aulas todos los días en todos los niveles, es algo que, definitivamente, "no va a suceder otra vez".

Se los juro por el viejito de Dark.